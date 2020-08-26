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Парламент Эстонии принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии

Reuters


Парламент Эстонии принял заявление «Поддержка демократии и гражданского общества в Белоруссии», в котором призвал провести новые президентские выборы. Об этом заявили в пресс-службе парламента, сообщает RT.

«Парламент не признаёт президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими», — говорится в заявлении.

Как отмечается, парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает белорусские власти освободить всех задержанных по политическим мотивам.

Кроме того, парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических выборов президента под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.

В середине августа сеймы Латвии и Литвы также не признали президентские выборы в Белоруссии.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: парламент, Эстония, выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Эстония
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добавлена сегодня, 26 августа, 13:00

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