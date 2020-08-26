Парламент Эстонии принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Reuters



Парламент Эстонии принял заявление «Поддержка демократии и гражданского общества в Белоруссии», в котором призвал провести новые президентские выборы. Об этом заявили в пресс-службе парламента, сообщает



«Парламент не признаёт президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими», — говорится в заявлении.



Как отмечается, парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает белорусские власти освободить всех задержанных по политическим мотивам.



Кроме того, парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических выборов президента под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций.



Ранее стало известно, что Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.



В середине августа сеймы Латвии и Литвы также не признали президентские выборы в Белоруссии. Парламент Эстонии принял заявление «Поддержка демократии и гражданского общества в Белоруссии», в котором призвал провести новые президентские выборы. Об этом заявили в пресс-службе парламента, сообщает RT «Парламент не признаёт президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими», — говорится в заявлении.Как отмечается, парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает белорусские власти освободить всех задержанных по политическим мотивам.Кроме того, парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических выборов президента под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций.Ранее стало известно, что Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.В середине августа сеймы Латвии и Литвы также не признали президентские выборы в Белоруссии. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: парламент, Эстония, выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Эстония — статья прочитана 106 раз Комментарии