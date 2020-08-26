Зеленский сравнил ситуацию в Белоруссии со сценарием Украины 2014 года 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желал бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.



«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает



Он также отметил, что белорусской власти и народу «ещё не поздно» начать путь к мирному диалогу для разрешения ситуации.



В то же время Зеленский подчеркнул, что президентские выборы являются внутренним делом Белоруссии, и Украина не намерена в это вмешиваться. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желал бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает RT Он также отметил, что белорусской власти и народу «ещё не поздно» начать путь к мирному диалогу для разрешения ситуации.В то же время Зеленский подчеркнул, что президентские выборы являются внутренним делом Белоруссии, и Украина не намерена в это вмешиваться. Ранее британский журналист Нил Кларк в беседе с RT заявил, что сценарий протестов в Белоруссии похож на те, что происходили на Украине в 2014 году и в Югославии — в 2000-м.



Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить повторения украинского сценария событий в Белоруссии.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, напротив, выразил мнение, что ситуации в Белоруссии и на Украине «несравнимы».



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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые страны - члены ЕС не уверены в Украине и не хотят видеть ее в составе сообщества.



"Не все государства - члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине", - сказал Зеленский в опубликованном во вторник интервью Euronews. russian.rt.com Категории: в Европе, чп и криминал, общество, политика Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Зеленский География: Украина — статья прочитана 108 раз Комментарии