После посещения Вильнюса Бигэн обсудил с Лавровым ситуацию в Белоруссии 🔊 Воспроизвести Глава МИД РФ Сергей Лавров



Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на встрече в Москве проинформировал его о встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает



"Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога", - сказал Лавров в интервью Первому каналу, текст которого размещен во вторник на сайте МИД РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на встрече в Москве проинформировал его о встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает ТАСС "Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога", - сказал Лавров в интервью Первому каналу, текст которого размещен во вторник на сайте МИД РФ. Легитимность Координационного совета



Глава МИД РФ также заявил, что российская сторона хотела бы понять, каковы политические критерии функционирования созданного в Белоруссии Координационного совета оппозиции.



"Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать. Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета. На сайте [экс-кандидата в президенты Светланы] Тихановской появлялись весьма противоречивые цели, которые он преследует. Потом эти цели исчезали на сайте. Ну и состав персоналий, которые в этом совете представлены, вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с Российской Федерацией", - сказал он.



Лавров также обратил внимание Бигэна, что внутри Белоруссии немало вопросов к легитимности формирования Координационного совета оппозиции. По словам главы МИД РФ, Бигэн заявил, что США видят возможности для диалога Координационного совета оппозиции с руководством республики.



Глава МИД РФ сообщил, что на встрече с Бигэном обратил внимание на недовольство ряда стран стабилизацией ситуации в Белоруссии.



Отношения с Россией



Сергей Лавров сообщил, что Москва видит, что есть желающие спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии, но объективных причин для разжигания антироссийских настроений в республике нет.



"Нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь. Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем", - отметил глава МИД РФ, чьи ответы были опубликованы на сайте дипведомства.



Лавров заявил, что Бигэн услышал предостережения России относительно попыток из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии. Лавров также заявил, что первый замгоссекретаря подтвердил, что США не заинтересованы в создании искусственного кризиса в Белоруссии.



* * *



Белорусской оппозицией руководят западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве.



«Считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», – заявил Лавров в интервью на Первом канале. Ответы министра опубликованы на сайте МИД.



Он добавил, что в диалоге с Биганом заявил об опасности провоцирования насилия извне в республике, и призвал его, чтобы позитивные тенденции мирных митингов, которые наблюдаются в Минске и других городах страны, продолжались.



«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения», – указал он.



Министр подчеркнул, что для разжигания антироссийских настроений в Белоруссии нет объективных причин.



Лавров отметил, что в ходе диалога обратил внимание Бигана на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в стране.



«Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период – инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления», – указал министр.



Он добавил, что белорусы сами способны определить, кто будет участвовать в национальном диалоге, и те формы, какими должен быть организован этот диалог.



Биган в ходе переговоров заверил, что Вашингтон не заинтересован в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.



Лавров отметил, что Москву, как и сам Минск интересует, насколько легитимно был сформирован координационный совет оппозиции.



«Мы привлекли внимание заместителя Госсекретаря США Бигана к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включенные в состав этого совета персонажи вышли из него. Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать. Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета», – указал глава МИД.



Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской 14 августа заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, выборы, евросоюз, Лавров, Лукашенко, протесты, Бигэн География: Россия — статья прочитана 87 раз Комментарии