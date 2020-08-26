Каролина Лындо о «Славянском базаре в Витебске» 🔊 Воспроизвести







С 13 по 22 июля состоялся XXIX Международный фестиваль искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» в Беларуси. В рамках фестиваля прошел Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». В конкурсе принимали участие молодые певцы со всего мира, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов в своих странах.



Литву на конкурсе представляла Каролина Лындо. По решению международного жюри, Каролина стала обладателем специального приза «ЛИРА» и диплома Лауреата второй премии конкурса исполнителей эстрадной песни.



Мы встретились с Каролиной и узнали ее впечатления о конкурсе.



- Здравствуй, Каролина, поздравляем тебя с наградой! Как ты провела первые дни после возвращения с конкурса домой? Литву на конкурсе представляла Каролина Лындо. По решению международного жюри, Каролина стала обладателем специального приза «ЛИРА» и диплома Лауреата второй премии конкурса исполнителей эстрадной песни.Мы встретились с Каролиной и узнали ее впечатления о конкурсе.



- Как ты узнала о конкурсе «Славянский базар в Витебске»?



- Про фестиваль «Славянский базар» я узнала давно, это была моя мечта детства. Я очень хотела туда попасть и представить Литву на конкурсе. Буквально год назад мы смотрели с бабушкой концерт «Славянского базара» и я сказала – «Было бы здорово мне туда поехать и представить страну!». Я и не думала, что в этом году исполнится мое желание, но оно сбылось и я очень этому рада!



- Расскажи, как готовилась к конкурсу и кто тебе помогал?



- После отборочного тура, который проходил в Клайпеде, я уже знала, что буду представлять Литву на взрослом конкурсе на «Славянском базаре», и сразу же начала подготовку. Мы с педагогом по вокалу стали выбирать песни, и старались относиться к этому очень ответственно, так как хотели с достоинством представить свою страну.











- Какие композиции ты исполняла на конкурсе?



- В первый день конкурса мы исполняли «Славянский хит». Я выбрала песню Полины Гагариной «Навек». А во второй день конкурса исполнялось популярное, узнаваемое произведение – «Мировой хит». Я пела песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing».



- Какая атмосфера была на конкурсе?



- Мне все понравилось, ребята – участники конкурса были очень дружелюбными, как и сами организаторы. Мы после окончания конкурса все встретились, отметили наши достижения на фестивале. Со многими ребятами я общаюсь и сейчас.



- Кто тебя поддерживал на фестивале?



- На фестивале меня поддерживали мои мама и папа, мы приехали в Витебск вместе, а мои родные и педагог по вокалу – дистанционно через компьютер и телефон.



- Какими были твои эмоции от полученной награды?



- Я еще не могу до конца осознать то, что получила эту награду. На фестиваль «Славянский базар в Витебске» я ехала с цель достойно представить Литву своим исполнением песен («Славянский хит» и «Мировой хит») и обрести новые знакомства. Для меня второе место в конкурсе – это неожиданный подарок за весь мой труд, который я вкладываю в свое творчество.











- Кто открыл твой талант к пению?



- Талант к пению открыла моя мама. Я помню в один прекрасный день, она предложила мне записаться в музыкальную школу. Но на тот момент я увлекалась танцами и мне это очень нравилось. А музыка для меня была как что-то новое, неизвестное. В тот день когда я пошла в музыкальную школу, я впервые увидела фортепиано и захотела поиграть, я попробовала, и мне стало очень интересно, это было для меня что-то новое, необычное. И я стала заниматься музыкой профессионально.



Моя мама тоже умела играть на фортепиано, но я первый человек в семье, который вышел на большую сцену.



Сейчас учусь в Вильнюсской консерватории имени Юозаса Таллат-Келпши, по классу джаз-вокал.







- Каролина, ты участвовала во многих вокальных конкурсах, какой из них тебе запомнился больше всех?



- Думаю, «Голос» Литвы и, конечно же, самый яркий – это «Славянский базар в Витебске».



- У тебя есть мечта в профессиональном плане как вокалистки? Какая она?



- Мечта?.... Дарить улыбку и позитивные эмоции своим пением людям и просто радоваться музыке!



Беседовала Яна РАЧКО, "Обзор"



Фото из личного архива Каролины Лындо











- Я находилась на самоизоляции со своей семьей в Вильнюсе, две недели дома на карантине. Я отдыхала, читала книги, строила планы на будущее. Это время, я считаю, прошло для меня на пользу.- Про фестиваль «Славянский базар» я узнала давно, это была моя мечта детства. Я очень хотела туда попасть и представить Литву на конкурсе. Буквально год назад мы смотрели с бабушкой концерт «Славянского базара» и я сказала – «Было бы здорово мне туда поехать и представить страну!». Я и не думала, что в этом году исполнится мое желание, но оно сбылось и я очень этому рада!- После отборочного тура, который проходил в Клайпеде, я уже знала, что буду представлять Литву на взрослом конкурсе на «Славянском базаре», и сразу же начала подготовку. Мы с педагогом по вокалу стали выбирать песни, и старались относиться к этому очень ответственно, так как хотели с достоинством представить свою страну.- В первый день конкурса мы исполняли «Славянский хит». Я выбрала песню Полины Гагариной «Навек». А во второй день конкурса исполнялось популярное, узнаваемое произведение – «Мировой хит». Я пела песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing».- Мне все понравилось, ребята – участники конкурса были очень дружелюбными, как и сами организаторы. Мы после окончания конкурса все встретились, отметили наши достижения на фестивале. Со многими ребятами я общаюсь и сейчас.- На фестивале меня поддерживали мои мама и папа, мы приехали в Витебск вместе, а мои родные и педагог по вокалу – дистанционно через компьютер и телефон.- Я еще не могу до конца осознать то, что получила эту награду. На фестиваль «Славянский базар в Витебске» я ехала с цель достойно представить Литву своим исполнением песен («Славянский хит» и «Мировой хит») и обрести новые знакомства. Для меня второе место в конкурсе – это неожиданный подарок за весь мой труд, который я вкладываю в свое творчество.- Талант к пению открыла моя мама. Я помню в один прекрасный день, она предложила мне записаться в музыкальную школу. Но на тот момент я увлекалась танцами и мне это очень нравилось. А музыка для меня была как что-то новое, неизвестное. В тот день когда я пошла в музыкальную школу, я впервые увидела фортепиано и захотела поиграть, я попробовала, и мне стало очень интересно, это было для меня что-то новое, необычное. И я стала заниматься музыкой профессионально.Моя мама тоже умела играть на фортепиано, но я первый человек в семье, который вышел на большую сцену.Сейчас учусь в Вильнюсской консерватории имени Юозаса Таллат-Келпши, по классу джаз-вокал.- Думаю, «Голос» Литвы и, конечно же, самый яркий – это «Славянский базар в Витебске».- Мечта?.... Дарить улыбку и позитивные эмоции своим пением людям и просто радоваться музыке! специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, Шоу-парк Ключевые слова: «Славянский базар в Витебске», Каролина Лындо — статья прочитана 117 раз Комментарии