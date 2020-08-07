В Друскининкай начался международный театральный фестиваль «Перекрёсток/Sankryža»

5 августа в литовском курортном городе Друскининкай уже в шестой раз открылся международный театральный фестиваль Sankryža-Перекрёсток.
Слова приветствия произнесли организатор фестиваля Мария Танана и вице-мэр Друскининкай Линас Урманавичюс, выразившие надежду на то, что искусство сильнее любой пандемии и что шестой фестиваль пройдёт на ура.
Бурными аплодисментами зрители встречали певицу Каролину Лындо, лауреата первой премии фестиваля искусств "Славянский базар", а также великолепную танцовщицу фламенко Наталью Королёву.
Зрители были потрясены игрой в три руки очаровательных Каи, Клеи и Руты и, конечно, утопили в овациях виртуозов скрипачей Бориса Кирзнера и Михаила Большуна.
Легко весело и остроумно вёл церемонию открытия артист мим Аркадий Винокур. Все зрители ушли в приподнятом настроении!
Организаторы очень надеются, что все мероприятия шестого международного театрального фестиваля Sankryža-Перекрёсток оставят только приятные воспоминания.
Напоминаем, что билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе bilietai.lt или в санаториях «Eglės sanatorija», "Grand SPA Lietuva", "Беларусь" и в Инфоцентре Друскининкай.
Приятных впечатлений!
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"
Напоминаем, что билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе bilietai.lt или в санаториях «Eglės sanatorija», "Grand SPA Lietuva", "Беларусь" и в Инфоцентре Друскининкай.
Приятных впечатлений!
Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток
География: Литва, Друскининкай