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В Друскининкай начался международный театральный фестиваль «Перекрёсток/Sankryža»





5 августа в литовском курортном городе Друскининкай уже в шестой раз открылся международный театральный фестиваль Sankryža-Перекрёсток.

Слова приветствия произнесли организатор фестиваля Мария Танана и вице-мэр Друскининкай Линас Урманавичюс, выразившие надежду на то, что искусство сильнее любой пандемии и что шестой фестиваль пройдёт на ура.

Бурными аплодисментами зрители встречали певицу Каролину Лындо, лауреата первой премии фестиваля искусств "Славянский базар", а также великолепную танцовщицу фламенко Наталью Королёву.

Зрители были потрясены игрой в три руки очаровательных Каи, Клеи и Руты и, конечно, утопили в овациях виртуозов скрипачей Бориса Кирзнера и Михаила Большуна.

Легко весело и остроумно вёл церемонию открытия артист мим Аркадий Винокур. Все зрители ушли в приподнятом настроении!
Организаторы очень надеются, что все мероприятия шестого международного театрального фестиваля Sankryža-Перекрёсток оставят только приятные воспоминания.

Напоминаем, что билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе bilietai.lt или в санаториях «Eglės sanatorija», "Grand SPA Lietuva", "Беларусь" и в Инфоцентре Друскининкай.

Приятных впечатлений!

Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток
География: Литва, Друскининкай
статья прочитана 191 раз
добавлена сегодня, 7 августа, 10:40

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