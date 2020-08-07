В Друскининкай начался международный театральный фестиваль «Перекрёсток/Sankryža» 🔊 Воспроизвести







5 августа в литовском курортном городе Друскининкай уже в шестой раз открылся международный театральный фестиваль Sankryža-Перекрёсток.



Слова приветствия произнесли организатор фестиваля Мария Танана и вице-мэр Друскининкай Линас Урманавичюс, выразившие надежду на то, что искусство сильнее любой пандемии и что шестой фестиваль пройдёт на ура.



Бурными аплодисментами зрители встречали певицу Каролину Лындо, лауреата первой премии фестиваля искусств "Славянский базар", а также великолепную танцовщицу фламенко Наталью Королёву.



Зрители были потрясены игрой в три руки очаровательных Каи, Клеи и Руты и, конечно, утопили в овациях виртуозов скрипачей Бориса Кирзнера и Михаила Большуна.



Легко весело и остроумно вёл церемонию открытия артист мим Аркадий Винокур. Все зрители ушли в приподнятом настроении! Слова приветствия произнесли организатор фестиваля Мария Танана и вице-мэр Друскининкай Линас Урманавичюс, выразившие надежду на то, что искусство сильнее любой пандемии и что шестой фестиваль пройдёт на ура.Бурными аплодисментами зрители встречали певицу Каролину Лындо, лауреата первой премии фестиваля искусств "Славянский базар", а также великолепную танцовщицу фламенко Наталью Королёву.Зрители были потрясены игрой в три руки очаровательных Каи, Клеи и Руты и, конечно, утопили в овациях виртуозов скрипачей Бориса Кирзнера и Михаила Большуна.Легко весело и остроумно вёл церемонию открытия артист мим Аркадий Винокур. Все зрители ушли в приподнятом настроении!



Напоминаем, что билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе bilietai.lt или в санаториях «Eglės sanatorija», "Grand SPA Lietuva", "Беларусь" и в Инфоцентре Друскининкай.



Приятных впечатлений!



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"







Организаторы очень надеются, что все мероприятия шестого международного театрального фестиваля Sankryža-Перекрёсток оставят только приятные воспоминания.Напоминаем, что билеты на спектакли фестиваля вы можете приобрести в системе bilietai.lt или в санаториях «Eglės sanatorija», "Grand SPA Lietuva", "Беларусь" и в Инфоцентре Друскининкай.Приятных впечатлений! Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, международный, театральный, Sankryža-Перекрёсток География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 191 раз Комментарии