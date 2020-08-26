Письмо в редакцию
Открывшаяся недавно в Клайпеде фотовыставка «В плену прекрасного», рассказывающая о белорусском балете, о которой сообщил «Обзор», навеяла приятные воспоминания.
По инициативе общества белорусской культуры «Спадчына» г. Друскининкай и при поддержке мэрии литовского города-курорта с 6 по 28 февраля в городском центре ремёсел «Menu kalve» демонстрировалась выставка под таким же названием работ минского фотомастера Павла Сущенка. На фотоснимках – мгновения из балетных спектаклей Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
Для экспозиции были выбраны фрагменты национальных балетов Вячеслава Кузнецова «Витовт» (либретто Алексея Дударева, художественное описание образа великого князя ВКЛ Витовта) и «Анастасия» (либретто Анатолия Делендика, обращение к истории жизни княжны Анастасии Слуцкой) в постановке народного артиста Беларуси Юрия Трояна.
Кроме того, были выставлены фотомоменты из спектаклей «Спартак», «Болеро», «Кармина Бурана», «Сотворение мира» и др. в постановке народного артиста СССР и Беларуси известного хореографа Валентина Елизарьева.
На вернисаже присутствовали местные фотомастера, художники, представители мэрии, жители и гости города-курорта, дети, поправлявшие своё здоровье в санатории «Беларусь».
6-7-летние участники студии танца своим выступлением открыли мероприятие, а дети из санатория прочитали чудесные стихи о балете. Тёплые слова в адрес Павла Сущенка и организаторов выставки сказала Ирина Зубко, советник по вопросам культуры посольства Беларуси в Литве. Сам автор рассказал, как он ловит интересные мгновения в ходе спектаклей. А Большой театр на открытии выставки представляла ведущий редактор отдела информации Елена Балабанович.
Все финансовые затраты в подготовке, оформлении выставки, размещении гостей взяло на себя общество «Спадчына». Из Друскининкай выставка переместилась в Швянчёнис (март – июль), а затем в Клайпеду. По нашим планам до конца текущего года и в 2021 году она побывает в других городах Литвы, а затем вернётся в город-курорт (будет выставлена в холле местного аквапарка).
Мы безмерно рады, что удачный старт был дан в живописном городе-курорте.
Большое спасибо Посольству Республики Беларусь в Литовской Республике за поддержку, белорусам Швянчёниса и Клайпеды за удачно принятую эстафету.
Особая благодарность дирекции центра «Menu kalve», городскому фотоклубу, членам общества «Спадчына», администрации Большого театра и фотохудожнику Павлу Сущенку за возможность окунуться в прекрасный мир балета.
Благодаря белорусским талантам и нам честь, и Беларуси любимой.
Валентина ИВАНОВСКАЯ,
председатель общества белорусской культуры «Спадчына» г. Друскининкай,
специально для «Обзора»
На вернисаже присутствовали местные фотомастера, художники, представители мэрии, жители и гости города-курорта, дети, поправлявшие своё здоровье в санатории «Беларусь».
6-7-летние участники студии танца своим выступлением открыли мероприятие, а дети из санатория прочитали чудесные стихи о балете. Тёплые слова в адрес Павла Сущенка и организаторов выставки сказала Ирина Зубко, советник по вопросам культуры посольства Беларуси в Литве. Сам автор рассказал, как он ловит интересные мгновения в ходе спектаклей. А Большой театр на открытии выставки представляла ведущий редактор отдела информации Елена Балабанович.
Все финансовые затраты в подготовке, оформлении выставки, размещении гостей взяло на себя общество «Спадчына». Из Друскининкай выставка переместилась в Швянчёнис (март – июль), а затем в Клайпеду. По нашим планам до конца текущего года и в 2021 году она побывает в других городах Литвы, а затем вернётся в город-курорт (будет выставлена в холле местного аквапарка).
Мы безмерно рады, что удачный старт был дан в живописном городе-курорте.
Большое спасибо Посольству Республики Беларусь в Литовской Республике за поддержку, белорусам Швянчёниса и Клайпеды за удачно принятую эстафету.
Особая благодарность дирекции центра «Menu kalve», городскому фотоклубу, членам общества «Спадчына», администрации Большого театра и фотохудожнику Павлу Сущенку за возможность окунуться в прекрасный мир балета.
Благодаря белорусским талантам и нам честь, и Беларуси любимой.
Валентина ИВАНОВСКАЯ,
председатель общества белорусской культуры «Спадчына» г. Друскининкай,
специально для «Обзора»