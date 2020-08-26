Приятные воспоминания 🔊 Воспроизвести Письмо в редакцию











Открывшаяся недавно в Клайпеде фотовыставка «В плену прекрасного», рассказывающая о белорусском балете, о которой сообщил «Обзор», навеяла приятные воспоминания.



По инициативе общества белорусской культуры «Спадчына» г. Друскининкай и при поддержке мэрии литовского города-курорта с 6 по 28 февраля в городском центре ремёсел «Menu kalve» демонстрировалась выставка под таким же названием работ минского фотомастера Павла Сущенка. На фотоснимках – мгновения из балетных спектаклей Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.



Для экспозиции были выбраны фрагменты национальных балетов Вячеслава Кузнецова «Витовт» (либретто Алексея Дударева, художественное описание образа великого князя ВКЛ Витовта) и «Анастасия» (либретто Анатолия Делендика, обращение к истории жизни княжны Анастасии Слуцкой) в постановке народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Открывшаяся недавно в Клайпеде фотовыставка «В плену прекрасного», рассказывающая о белорусском балете, о которой сообщил «Обзор», навеяла приятные воспоминания.По инициативе общества белорусской культуры «Спадчына» г. Друскининкай и при поддержке мэрии литовского города-курорта с 6 по 28 февраля в городском центре ремёсел «Menu kalve» демонстрировалась выставка под таким же названием работ минского фотомастера Павла Сущенка. На фотоснимках – мгновения из балетных спектаклей Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.Для экспозиции были выбраны фрагменты национальных балетов Вячеслава Кузнецова «Витовт» (либретто Алексея Дударева, художественное описание образа великого князя ВКЛ Витовта) и «Анастасия» (либретто Анатолия Делендика, обращение к истории жизни княжны Анастасии Слуцкой) в постановке народного артиста Беларуси Юрия Трояна.



На вернисаже присутствовали местные фотомастера, художники, представители мэрии, жители и гости города-курорта, дети, поправлявшие своё здоровье в санатории «Беларусь».











6-7-летние участники студии танца своим выступлением открыли мероприятие, а дети из санатория прочитали чудесные стихи о балете. Тёплые слова в адрес Павла Сущенка и организаторов выставки сказала Ирина Зубко, советник по вопросам культуры посольства Беларуси в Литве. Сам автор рассказал, как он ловит интересные мгновения в ходе спектаклей. А Большой театр на открытии выставки представляла ведущий редактор отдела информации Елена Балабанович.



Все финансовые затраты в подготовке, оформлении выставки, размещении гостей взяло на себя общество «Спадчына». Из Друскининкай выставка переместилась в Швянчёнис (март – июль), а затем в Клайпеду. По нашим планам до конца текущего года и в 2021 году она побывает в других городах Литвы, а затем вернётся в город-курорт (будет выставлена в холле местного аквапарка).



Мы безмерно рады, что удачный старт был дан в живописном городе-курорте.



Большое спасибо Посольству Республики Беларусь в Литовской Республике за поддержку, белорусам Швянчёниса и Клайпеды за удачно принятую эстафету.







Особая благодарность дирекции центра «Menu kalve», городскому фотоклубу, членам общества «Спадчына», администрации Большого театра и фотохудожнику Павлу Сущенку за возможность окунуться в прекрасный мир балета.



Благодаря белорусским талантам и нам честь, и Беларуси любимой.



Валентина ИВАНОВСКАЯ,



председатель общества белорусской культуры «Спадчына» г. Друскининкай,



специально для «Обзора»







Кроме того, были выставлены фотомоменты из спектаклей «Спартак», «Болеро», «Кармина Бурана», «Сотворение мира» и др. в постановке народного артиста СССР и Беларуси известного хореографа Валентина Елизарьева.На вернисаже присутствовали местные фотомастера, художники, представители мэрии, жители и гости города-курорта, дети, поправлявшие своё здоровье в санатории «Беларусь».6-7-летние участники студии танца своим выступлением открыли мероприятие, а дети из санатория прочитали чудесные стихи о балете. Тёплые слова в адрес Павла Сущенка и организаторов выставки сказала Ирина Зубко, советник по вопросам культуры посольства Беларуси в Литве. Сам автор рассказал, как он ловит интересные мгновения в ходе спектаклей. А Большой театр на открытии выставки представляла ведущий редактор отдела информации Елена Балабанович.Все финансовые затраты в подготовке, оформлении выставки, размещении гостей взяло на себя общество «Спадчына». Из Друскининкай выставка переместилась в Швянчёнис (март – июль), а затем в Клайпеду. По нашим планам до конца текущего года и в 2021 году она побывает в других городах Литвы, а затем вернётся в город-курорт (будет выставлена в холле местного аквапарка).Мы безмерно рады, что удачный старт был дан в живописном городе-курорте.Большое спасибо Посольству Республики Беларусь в Литовской Республике за поддержку, белорусам Швянчёниса и Клайпеды за удачно принятую эстафету.Особая благодарность дирекции центра «Menu kalve», городскому фотоклубу, членам общества «Спадчына», администрации Большого театра и фотохудожнику Павлу Сущенку за возможность окунуться в прекрасный мир балета.Благодаря белорусским талантам и нам честь, и Беларуси любимой. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, Шоу-парк Ключевые слова: фото, выставка, Друскнинкай, Павел Сущёнок, общество белорусской культуры «Спадчына» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 90 раз Комментарии