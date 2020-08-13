В Клайпеде открылась выставка о белорусском балете

В уютном зале Центра национальных культур города Клайпеды (руководитель Елена Буткявичене) в эту среду открылась фотовыставка о белорусском балете под названием «В плену прекрасного». Автор выставки известный белорусский фотомастер Павел Сущёнок.
Являясь официальным фотографом Белорусской ассоциации художественной гимнастики, Павел тесно сотрудничает и с различными хореографическими коллективами Беларуси. В том числе и с Национальным Академическим Большим театром опера и балета Беларуси. С белорусским Большим автор сотрудничает не первый год.
„Сотрудничество с театром приносит мне массу положительных эмоций, - говорит Павел Сущёнок. В балетных постановках стараюсь находить моменты, позы, поддержки, которые интересны и красивы. Увидеть спектакль – это одно. Совсем другое – фотографировать. В этом деле столько разных нюансов. Фотографу в театре столько простора для творчества! На любой балет можно приходить неоднократно, и каждый раз находить для себя что-то новое, то, чего не замечал ранее. Всегда с восторгом наблюдаю за работой прекрасных белорусских артистов. Одни и те же спектакли могут быть непохожими. Это зависит от солистов, исполняющих роли. Мне всегда безумно интересно наблюдать за драматическим наполнением игры артиста. В Большом театре – широкий репертуар, на вкус любого зрителя. Надеюсь, эта выставка привлечет литовских поклонников балета в белорусский Большой“.
Для экспозиции „В плену прекрасного“ Павел Сущёнок выбрал фотографии фрагментов национальных балетов на музыку лауреата Государственной премии Республики Беларусь Вячеслава Кузнецова „Витовт“ и „Анастасия“ в постановке Народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Также представлены фото спектаклей в постановке Народного артиста СССР и Беларуси хореографа Валентина Елизарьева, чье имя и есть белорусский балет. Именно его заслуги, что о белорусском балете широко известно во всём мире. На выставке также можно увидеть фотомоменты из легендарных балетов Мастера: „Спартак“ Арама Хачатуряна, „Кармен-сюита“ Жозе Бизе – Родиона Щедрина, „Болеро“ Мориса Равеля, „Кармина Бурана“ Карла Орфа, „Сотворение мира“ Андрея Петрова и др.
Только очень жалко, что на фото запечатлены только мгновения танца, и пока нет возможности увидеть само действо.
Всего на выставке представлено около 30 работ. Работы Павла хорошо известны литовскому зрителю. В 2015 году в городе Друскининкай уже проходила выставка его фоторабот под названием „Вечная мелодия жизни“. А нынешняя выставка прибыла в Клайпеду из города Швенчёниса, где восхищённые зрители оставили свои восторженные записи в книге отзывов.
Наслаждаться этой красотой жители Клайпеды и гости города могут в течение месяца до середины сентября. Как сказал Николай Логвин, председатель белорусской общины «Крыница», это не последняя выставка, которую община собирается представить на суд зрителей в этом году. В середине октября в нашем городе планируется провести большой фестиваль белорусской песни, который будет проходить уже в 24-й раз. И каждый год это событие проходит в разных городах Литвы. В этом раз настал через клайпедчан насладиться мелодичной и задорной белорусской песней.
Наталья ЛЕПЕШКА,
член белорусской общины «Крыница»
Фото Леонида Соболева
специально для «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: выставка, Балет, Центр Национальных культур города Клайпеды, Павел Сущёнок