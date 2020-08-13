В Клайпеде открылась выставка о белорусском балете 🔊 Воспроизвести







В уютном зале Центра национальных культур города Клайпеды (руководитель Елена Буткявичене) в эту среду открылась фотовыставка о белорусском балете под названием «В плену прекрасного». Автор выставки известный белорусский фотомастер Павел Сущёнок.



Являясь официальным фотографом Белорусской ассоциации художественной гимнастики, Павел тесно сотрудничает и с различными хореографическими коллективами Беларуси. В том числе и с Национальным Академическим Большим театром опера и балета Беларуси. С белорусским Большим автор сотрудничает не первый год.



„Сотрудничество с театром приносит мне массу положительных эмоций, - говорит Павел Сущёнок. В балетных постановках стараюсь находить моменты, позы, поддержки, которые интересны и красивы. Увидеть спектакль – это одно. Совсем другое – фотографировать. В этом деле столько разных нюансов. Фотографу в театре столько простора для творчества! На любой балет можно приходить неоднократно, и каждый раз находить для себя что-то новое, то, чего не замечал ранее. Всегда с восторгом наблюдаю за работой прекрасных белорусских артистов. Одни и те же спектакли могут быть непохожими. Это зависит от солистов, исполняющих роли. Мне всегда безумно интересно наблюдать за драматическим наполнением игры артиста. В Большом театре – широкий репертуар, на вкус любого зрителя. Надеюсь, эта выставка привлечет литовских поклонников балета в белорусский Большой“. Являясь официальным фотографом Белорусской ассоциации художественной гимнастики, Павел тесно сотрудничает и с различными хореографическими коллективами Беларуси. В том числе и с Национальным Академическим Большим театром опера и балета Беларуси. С белорусским Большим автор сотрудничает не первый год.„Сотрудничество с театром приносит мне массу положительных эмоций, - говорит Павел Сущёнок. В балетных постановках стараюсь находить моменты, позы, поддержки, которые интересны и красивы. Увидеть спектакль – это одно. Совсем другое – фотографировать. В этом деле столько разных нюансов. Фотографу в театре столько простора для творчества! На любой балет можно приходить неоднократно, и каждый раз находить для себя что-то новое, то, чего не замечал ранее. Всегда с восторгом наблюдаю за работой прекрасных белорусских артистов. Одни и те же спектакли могут быть непохожими. Это зависит от солистов, исполняющих роли. Мне всегда безумно интересно наблюдать за драматическим наполнением игры артиста. В Большом театре – широкий репертуар, на вкус любого зрителя. Надеюсь, эта выставка привлечет литовских поклонников балета в белорусский Большой“.







Для экспозиции „В плену прекрасного“ Павел Сущёнок выбрал фотографии фрагментов национальных балетов на музыку лауреата Государственной премии Республики Беларусь Вячеслава Кузнецова „Витовт“ и „Анастасия“ в постановке Народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Также представлены фото спектаклей в постановке Народного артиста СССР и Беларуси хореографа Валентина Елизарьева, чье имя и есть белорусский балет. Именно его заслуги, что о белорусском балете широко известно во всём мире. На выставке также можно увидеть фотомоменты из легендарных балетов Мастера: „Спартак“ Арама Хачатуряна, „Кармен-сюита“ Жозе Бизе – Родиона Щедрина, „Болеро“ Мориса Равеля, „Кармина Бурана“ Карла Орфа, „Сотворение мира“ Андрея Петрова и др.



Только очень жалко, что на фото запечатлены только мгновения танца, и пока нет возможности увидеть само действо.











Всего на выставке представлено около 30 работ. Работы Павла хорошо известны литовскому зрителю. В 2015 году в городе Друскининкай уже проходила выставка его фоторабот под названием „Вечная мелодия жизни“. А нынешняя выставка прибыла в Клайпеду из города Швенчёниса, где восхищённые зрители оставили свои восторженные записи в книге отзывов.



Наслаждаться этой красотой жители Клайпеды и гости города могут в течение месяца до середины сентября. Как сказал Николай Логвин, председатель белорусской общины «Крыница», это не последняя выставка, которую община собирается представить на суд зрителей в этом году. В середине октября в нашем городе планируется провести большой фестиваль белорусской песни, который будет проходить уже в 24-й раз. И каждый год это событие проходит в разных городах Литвы. В этом раз настал через клайпедчан насладиться мелодичной и задорной белорусской песней.



Наталья ЛЕПЕШКА,



член белорусской общины «Крыница»



Фото Леонида Соболева



Для экспозиции „В плену прекрасного“ Павел Сущёнок выбрал фотографии фрагментов национальных балетов на музыку лауреата Государственной премии Республики Беларусь Вячеслава Кузнецова „Витовт“ и „Анастасия“ в постановке Народного артиста Беларуси Юрия Трояна. Также представлены фото спектаклей в постановке Народного артиста СССР и Беларуси хореографа Валентина Елизарьева, чье имя и есть белорусский балет. Именно его заслуги, что о белорусском балете широко известно во всём мире. На выставке также можно увидеть фотомоменты из легендарных балетов Мастера: „Спартак“ Арама Хачатуряна, „Кармен-сюита“ Жозе Бизе – Родиона Щедрина, „Болеро“ Мориса Равеля, „Кармина Бурана“ Карла Орфа, „Сотворение мира“ Андрея Петрова и др.Только очень жалко, что на фото запечатлены только мгновения танца, и пока нет возможности увидеть само действо.Всего на выставке представлено около 30 работ. Работы Павла хорошо известны литовскому зрителю. В 2015 году в городе Друскининкай уже проходила выставка его фоторабот под названием „Вечная мелодия жизни“. А нынешняя выставка прибыла в Клайпеду из города Швенчёниса, где восхищённые зрители оставили свои восторженные записи в книге отзывов.Наслаждаться этой красотой жители Клайпеды и гости города могут в течение месяца до середины сентября. Как сказал Николай Логвин, председатель белорусской общины «Крыница», это не последняя выставка, которую община собирается представить на суд зрителей в этом году. В середине октября в нашем городе планируется провести большой фестиваль белорусской песни, который будет проходить уже в 24-й раз. И каждый год это событие проходит в разных городах Литвы. В этом раз настал через клайпедчан насладиться мелодичной и задорной белорусской песней. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: выставка, Балет, Центр Национальных культур города Клайпеды, Павел Сущёнок География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 44 раза Комментарии