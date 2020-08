Та жизнь, что за окном 🔊 Воспроизвести







Недавно свет увидел новый, уже пятый сборник стихов вильнюсского поэта Раисы Мельниковой.



Стихотворения, вошедшие в сборник «Неуловимые горизонты», написаны автором в период вынужденного затворничества, в те дни отстранённости от реального мира, когда мы жили в закрытости своих домов.



Это были моменты неопределённости, утери былых ориентиров, когда наша свобода была ограничена и происходящие события влияли не только на бытовые привычки, но и на психологические ритмы.



Раиса Мельникова живёт в Литве, в Вильнюсе. Получила несколько высших образований, является магистром педагогических наук. За время педагогической деятельности преподавала русский язык и литературу, этику, философию, историю искусств и театр. Ей присвоено звание учителя эксперта в двух дисциплинах: этики и театра.



За заслуги и достигнутые успехи в профессии включена в книгу «Kas yra kas Lietuvoje» (Кто есть кто в Литве) - 2000 и 2004 гг. Неоднократно награждалась грамотами.











Является автором учебников по этике и театру для средних школ и гимназий, научных и публицистических статей, создателем творческих заданий, опубликованных в Литве на литовском языке. Руководит театральной студией, в которой занимается режиссурой и театральными постановками, пишет сценарии и стихи. Состоит в ИСП (Интернациональный союз писателей), литературном объединении поэтов и прозаиков, пишущих в Литве на русском языке «Логос», Союзе русских писателей и художников «Рарог», в международной ассоциации писателей и публицистов МАПП. Участвует в организации мероприятий, выступает на конференциях, фестивалях и других проводимых литературных мероприятиях.



Отличается высоким уровнем образованности, широтой мировоззрения, свойственной русскому сознанию.



Стихи печатались в альманахах в Литве «Зов Вильны», «Ступени», «Литера», «Присутствие непостижимой силы», «Здесь всё – Литва…», «Покрова», «Антология русской поэзии Литвы», «Бессмертный взвод».



Публиковались стихи в следующих альманахах в Москве: «Российский колокол», «Русь моя», «Наследие», «Детская литература», «Лирика», «Песни», «Поэт года», «Георгиевская лента», «Антология русской поэзии».



Также были опубликованы произведения в белорусских изданиях: «Созвездие», «Новая Немига литературная», «Белый ворон», в журналах «Корни» (Латвия), в международном литературном альманахе «Славянская лира».



Её стихи печатались в болгарских изданиях: «Реката и Третият и бряг…», «Хлеб наш насущний».



Стихи о Вильнюсе наряду с поэтами из 109 стран мира включены в альманах: «BRAVE WORLD MAGAZINE.109 NATIONS FOR UNITY AND PEACE».











Автор занимается и переводами с литовского, болгарского, сербского языков. В Сербии издан перевод с сербского языка на русский поэмы Стояна Богдановича «Разговор с Божьей Матерью».



В Вильнюсе изданы четыре книги Раисы Мельниковой на русском языке: сборник стихотворений и эссе «В измерении надежды и любви», сборники стихов: «Плывущие во времени»,



Награждалась многими дипломами.



Призёр международного фестиваля в Болгарии «Славянские объятия». Российским союзом писателей за вклад в развитие русской литературы награждена медалями: «Владимир Маяковский 125 лет», «Александр Пушкин 220 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Георгиевская лента 250 лет».



Награждена знаком отличия звезда «Наследие» 3 степени за литературную деятельность в духе традиций русской культуры.



СОРОК ВИДОВ С БАЛКОНА, ВЫЗЫВАЮЩИХ ВДОХНОВЕНИЕ И РАЗМЫШЛЕНИЯ



COVID-20



Нагнетает словесные прения



словарь в былом обнаруженный,



и выходит чума из забвения,



угрожая зловещим ужином.



И паук из нейронов вирусных



прядёт ткань заражённого времени,



а шифровку скрывают папирусы –



вирус новый, но в повторении.



Напряжённо научное мнение



к бытию ключи подбирает,



и надежда в земном измерении



на страдания робко взирает.



Объявление: «Будь осторожен!



Вирус – знак судьбы вопросительный!»



Обстоятельно он строит рожи…



Человечество, будем бдительны!











ПАНИКА



Бросаются под ноги тени,



умов помраченье и паника –



покушенье бактерий на тело,



почти как крушенье «Титаника».



Ситуация строит позицию,



засоряет пространство мусором,



встаёт солнце, кофе не выпив,



оно выглядит явным лузером.



Время жизни, чернея от страха,



вступая в общенье с пространством,



посылает нам мрачные знаки:



новый вирус не знает гражданства.



НЕПОХОЖИЙ ГОРОД



Большие города похожи друг на друга,



Но Вильнюс наш поистине иной:



Он не похож ни стен своих кольчугой,



Ни в центре Гедиминовой горой.



Он – в кружевах лепных ампира и барокко,



В эклектике и в классике хорош,



Глядит веками умудрённым оком



И на других нисколько не похож.



Он сам вместил графически пространство,



И протяжённость разместилась в нём,



Проспекты радуют затейливым убранством,



Витрины манят дивным янтарём.



Пульсирует, смыкает редко веки,



В традиционный облачён мундир.



Небесный покровитель длань опеки



Простёр над городом – Святой наш Казимир.







Святая Анна служит эталоном,



А Мажвидаса слово – поводырь.



В восточной части – Вильнюса Мадонна,



И справа – Свято-Духов монастырь.







ТРЕТИЙ ВИД С БАЛКОНА



ПОДВИЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО



Подвижно было пространство



в потоке с запада на восток,



и впечатление



поспешно двигалось,



отодвигался



соседней крыши носок,



и образы в тучах,



словно клоуны в цирке,



прыгали.



И превращалось далёкое



в – вот оно,



можно схватить рукой,



обнимать и гладить,



делать пространство уже,



и понимать



то, что было давно,



и океанский прибой



слушать.











ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ



За опущенный тёмный занавес



Не дано никому заглянуть.



Сапожок испачкан сафьяновый –



На земле нерасчищенный путь.



От молекулы до галактики



Воспарить жаждет птицей душа,



Отряхнётся от грязи слякотной,



Достигая небес рубежа.



Нет дорог без рубцов и страданий.



Просыпается мой древний мозг,



Воплотивший судьбы ожидания,



Он одежки свои перерос.











СЕГОДНЯ



Ещё вчера остановилось время,



и мозг, повёрнутый на медленный хорал,



не мог понять в погоде перемены,



но музыке с серьёзностью внимал.



А лишь вчера день солнечно искрился,



и раздавались песни соловьих,



и дым полемики над фразами клубился –



сегодня вольный диалог утих.



В молитве, в медитации сегодня,



сосредоточившись, склонились до утра.



Молить прощения у Господа не поздно



сегодня утром, завтра…



коль не смогли вчера.







ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ. ДУШНО



В окруженье немых арлекинов



Проходит палящее лето,



Глухие следы карантина



Расползаются вкривь по паркету.



И в барочной сени балдахина,



Заплутавшись в шелках до рассвета,



Закрываюсь в безмолвной пустыне



Занавеской из струй маркизета.



В опустевшей и душной гостиной –



Бутерброды с икрой из буфета.



Примеряет седой Арлекино



На отживший мундир эполеты.



Разлетается пух тополиный,



Засыпая ночные проспекты.



В напряжённой сети карантинной



Помогает прохлада шербета.



Удушают расцветки глоксиний



Посреди чёрно-белых портретов.



От любви остаются руины –



Для банальной поэмы сюжеты.







УЛОВ КРОНОСА



Прядёт полотна времени незримо



судьбы богиня лёгкою рукой,



и древний многозначный форум Рима



устало охраняет тайн покой.



И прошлое, которого так много,



забвеньем настоящему грозит,



просчитывает по секундам строго



грядущего незримые пути.



Законы, что писались в древнем Риме,



не утруждают циферблат часов,



и движется во тьму невозвратимо



ткань времени, то – Кроноса улов.



Плетётся жизни бренной паутина,



но музыка из сфер звучит века,



плывут и звук разносят облака



в пространстве



над Землёй моей любимой.







Из цикла «Ночное перо»



***



Раздумий летопись рисуя,



вибраций принимаю токи,



с эмоциями сообразуя



свободомыслия истоки.



Глаголицею из гортани



взрываю воздух потрясённый,



звезда заоблачным шуршаньем



в ответ трепещет обертоном.



Стартуют знойные тирады,



в огне сжигая трафареты,



и укрощённые рулады



плывут, касаясь губ поэта.



В подлунном свете ровно льётся



строфа в жемчужном очертанье



и птицей изумлённой вьётся,



стих унося в даль мироздания.







ОНИ ПРОСТО УХОДЯТ



Любимые и близкие



не умирают,



они просто уходят,



но возвращаются,



и со мной говорят –



ушедшие многое знают.



Их вещи висят



в шкафу на вешалках,



и мебель стоит



на прежних местах,



крепко сделанная



из дуба и орешника.



Награды разложены



в бархатных коробочках,



увы, не могу их потрогать,



и в ближнем углу



стоит изогнутая



папина тросточка.



Это важно,



что в прошлом



случилось.



В мыслях скучаю



и плачу о минувшем,



о том, что раньше было.



Укрытое прошлым



пространством,



всё, что ушло,



за спиной молчит,



только воспоминания



в благодарной памяти



странствуют.



Прошедшие события



могу оценить



и припомнить



таким образом только я –



всё покрылось



тёмным пеплом



дымящегося Везувия.



ЧУДО ЖИЗНИ



О, чудо! О, святая данность!



Вас понимать с полунамёка



и верить, не считая странным,



что длительны для счастья сроки,



и новой музыкой с Олимпа



впускать неведомую Млечность,



и необузданною рифмой



настойчиво стучаться в вечность.



Вращает стрелки временные



рука загадочного бога,



в просторе планетарном стынет



незавершённая эклога.



Высвечивает символ счастья



звезда в изысканном сиянье;



являя с творчеством слиянье,



Но как раз именно этот фактор и повлиял на желание поэтессы обращать пристальный взгляд на жизнь за окном. Для неё это было время каждодневных открытий. Отсюда и возникло название первой части книги «Сорок видов с балкона, вызывающих вдохновение и размышления».