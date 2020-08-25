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Та жизнь, что за окном





Недавно свет увидел новый, уже пятый сборник стихов вильнюсского поэта Раисы Мельниковой.

Стихотворения, вошедшие в сборник «Неуловимые горизонты», написаны автором в период вынужденного затворничества, в те дни отстранённости от реального мира, когда мы жили в закрытости своих домов.

Это были моменты неопределённости, утери былых ориентиров, когда наша свобода была ограничена и происходящие события влияли не только на бытовые привычки, но и на психологические ритмы.

В такие жизненные периоды следует подчиняться лишь установленному, соответствующему данной ситуации распорядку. Живя по карантинным условиям, мы каждый день вслушивались в сводки о ситуации, сложившейся в нашей стране, получая ужасающие известия о страшных жертвах коронавируса, переживали вместе со страдающими людьми нашей планеты.
Но как раз именно этот фактор и повлиял на желание поэтессы обращать пристальный взгляд на жизнь за окном. Для неё это было время каждодневных открытий. Отсюда и возникло название первой части книги «Сорок видов с балкона, вызывающих вдохновение и размышления».

Раиса Мельникова живёт в Литве, в Вильнюсе. Получила несколько высших образований, является магистром педагогических наук. За время педагогической деятельности преподавала русский язык и литературу, этику, философию, историю искусств и театр. Ей присвоено звание учителя эксперта в двух дисциплинах: этики и театра.

За заслуги и достигнутые успехи в профессии включена в книгу «Kas yra kas Lietuvoje» (Кто есть кто в Литве) - 2000 и 2004 гг. Неоднократно награждалась грамотами.





Является автором учебников по этике и театру для средних школ и гимназий, научных и публицистических статей, создателем творческих заданий, опубликованных в Литве на литовском языке. Руководит театральной студией, в которой занимается режиссурой и театральными постановками, пишет сценарии и стихи. Состоит в ИСП (Интернациональный союз писателей), литературном объединении поэтов и прозаиков, пишущих в Литве на русском языке «Логос», Союзе русских писателей и художников «Рарог», в международной ассоциации писателей и публицистов МАПП. Участвует в организации мероприятий, выступает на конференциях, фестивалях и других проводимых литературных мероприятиях.

Отличается высоким уровнем образованности, широтой мировоззрения, свойственной русскому сознанию.

Стихи печатались в альманахах в Литве «Зов Вильны», «Ступени», «Литера», «Присутствие непостижимой силы», «Здесь всё – Литва…», «Покрова», «Антология русской поэзии Литвы», «Бессмертный взвод».

Публиковались стихи в следующих альманахах в Москве: «Российский колокол», «Русь моя», «Наследие», «Детская литература», «Лирика», «Песни», «Поэт года», «Георгиевская лента», «Антология русской поэзии».

Также были опубликованы произведения в белорусских изданиях: «Созвездие», «Новая Немига литературная», «Белый ворон», в журналах «Корни» (Латвия), в международном литературном альманахе «Славянская лира».

Её стихи печатались в болгарских изданиях: «Реката и Третият и бряг…», «Хлеб наш насущний».

Стихи о Вильнюсе наряду с поэтами из 109 стран мира включены в альманах: «BRAVE WORLD MAGAZINE.109 NATIONS FOR UNITY AND PEACE».





Автор занимается и переводами с литовского, болгарского, сербского языков. В Сербии издан перевод с сербского языка на русский поэмы Стояна Богдановича «Разговор с Божьей Матерью».

В Вильнюсе изданы четыре книги Раисы Мельниковой на русском языке: сборник стихотворений и эссе «В измерении надежды и любви», сборники стихов: «Плывущие во времени», «Пространство для диалога», «Неслучайное пространство», «Неуловимые горизонты».

Награждалась многими дипломами.

Призёр международного фестиваля в Болгарии «Славянские объятия». Российским союзом писателей за вклад в развитие русской литературы награждена медалями: «Владимир Маяковский 125 лет», «Александр Пушкин 220 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Георгиевская лента 250 лет».

Награждена знаком отличия звезда «Наследие» 3 степени за литературную деятельность в духе традиций русской культуры.

СОРОК ВИДОВ С БАЛКОНА, ВЫЗЫВАЮЩИХ ВДОХНОВЕНИЕ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

COVID-20

Нагнетает словесные прения

словарь в былом обнаруженный,

и выходит чума из забвения,

угрожая зловещим ужином.

И паук из нейронов вирусных

прядёт ткань заражённого времени,

а шифровку скрывают папирусы –

вирус новый, но в повторении.

Напряжённо научное мнение

к бытию ключи подбирает,

и надежда в земном измерении

на страдания робко взирает.

Объявление: «Будь осторожен!

Вирус – знак судьбы вопросительный!»

Обстоятельно он строит рожи…

Человечество, будем бдительны!





ПАНИКА

Бросаются под ноги тени,

умов помраченье и паника –

покушенье бактерий на тело,

почти как крушенье «Титаника».

Ситуация строит позицию,

засоряет пространство мусором,

встаёт солнце, кофе не выпив,

оно выглядит явным лузером.

Время жизни, чернея от страха,

вступая в общенье с пространством,

посылает нам мрачные знаки:

новый вирус не знает гражданства.

НЕПОХОЖИЙ ГОРОД

Большие города похожи друг на друга,

Но Вильнюс наш поистине иной:

Он не похож ни стен своих кольчугой,

Ни в центре Гедиминовой горой.

Он – в кружевах лепных ампира и барокко,

В эклектике и в классике хорош,

Глядит веками умудрённым оком

И на других нисколько не похож.

Он сам вместил графически пространство,

И протяжённость разместилась в нём,

Проспекты радуют затейливым убранством,

Витрины манят дивным янтарём.

Пульсирует, смыкает редко веки,

В традиционный облачён мундир.

Небесный покровитель длань опеки

Простёр над городом – Святой наш Казимир.



Святая Анна служит эталоном,

А Мажвидаса слово – поводырь.

В восточной части – Вильнюса Мадонна,

И справа – Свято-Духов монастырь.



ТРЕТИЙ ВИД С БАЛКОНА

ПОДВИЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Подвижно было пространство

в потоке с запада на восток,

и впечатление

поспешно двигалось,

отодвигался

соседней крыши носок,

и образы в тучах,

словно клоуны в цирке,

прыгали.

И превращалось далёкое

в – вот оно,

можно схватить рукой,

обнимать и гладить,

делать пространство уже,

и понимать

то, что было давно,

и океанский прибой

слушать.





ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ

За опущенный тёмный занавес

Не дано никому заглянуть.

Сапожок испачкан сафьяновый –

На земле нерасчищенный путь.

От молекулы до галактики

Воспарить жаждет птицей душа,

Отряхнётся от грязи слякотной,

Достигая небес рубежа.

Нет дорог без рубцов и страданий.

Просыпается мой древний мозг,

Воплотивший судьбы ожидания,

Он одежки свои перерос.





СЕГОДНЯ

Ещё вчера остановилось время,

и мозг, повёрнутый на медленный хорал,

не мог понять в погоде перемены,

но музыке с серьёзностью внимал.

А лишь вчера день солнечно искрился,

и раздавались песни соловьих,

и дым полемики над фразами клубился –

сегодня вольный диалог утих.

В молитве, в медитации сегодня,

сосредоточившись, склонились до утра.

Молить прощения у Господа не поздно

сегодня утром, завтра…

коль не смогли вчера.



ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ. ДУШНО

В окруженье немых арлекинов

Проходит палящее лето,

Глухие следы карантина

Расползаются вкривь по паркету.

И в барочной сени балдахина,

Заплутавшись в шелках до рассвета,

Закрываюсь в безмолвной пустыне

Занавеской из струй маркизета.

В опустевшей и душной гостиной –

Бутерброды с икрой из буфета.

Примеряет седой Арлекино

На отживший мундир эполеты.

Разлетается пух тополиный,

Засыпая ночные проспекты.

В напряжённой сети карантинной

Помогает прохлада шербета.

Удушают расцветки глоксиний

Посреди чёрно-белых портретов.

От любви остаются руины –

Для банальной поэмы сюжеты.



УЛОВ КРОНОСА

Прядёт полотна времени незримо

судьбы богиня лёгкою рукой,

и древний многозначный форум Рима

устало охраняет тайн покой.

И прошлое, которого так много,

забвеньем настоящему грозит,

просчитывает по секундам строго

грядущего незримые пути.

Законы, что писались в древнем Риме,

не утруждают циферблат часов,

и движется во тьму невозвратимо

ткань времени, то – Кроноса улов.

Плетётся жизни бренной паутина,

но музыка из сфер звучит века,

плывут и звук разносят облака

в пространстве

над Землёй моей любимой.



Из цикла «Ночное перо»

***

Раздумий летопись рисуя,

вибраций принимаю токи,

с эмоциями сообразуя

свободомыслия истоки.

Глаголицею из гортани

взрываю воздух потрясённый,

звезда заоблачным шуршаньем

в ответ трепещет обертоном.

Стартуют знойные тирады,

в огне сжигая трафареты,

и укрощённые рулады

плывут, касаясь губ поэта.

В подлунном свете ровно льётся

строфа в жемчужном очертанье

и птицей изумлённой вьётся,

стих унося в даль мироздания.



ОНИ ПРОСТО УХОДЯТ

Любимые и близкие

не умирают,

они просто уходят,

но возвращаются,

и со мной говорят –

ушедшие многое знают.

Их вещи висят

в шкафу на вешалках,

и мебель стоит

на прежних местах,

крепко сделанная

из дуба и орешника.

Награды разложены

в бархатных коробочках,

увы, не могу их потрогать,

и в ближнем углу

стоит изогнутая

папина тросточка.

Это важно,

что в прошлом

случилось.

В мыслях скучаю

и плачу о минувшем,

о том, что раньше было.

Укрытое прошлым

пространством,

всё, что ушло,

за спиной молчит,

только воспоминания

в благодарной памяти

странствуют.

Прошедшие события

могу оценить

и припомнить

таким образом только я –

всё покрылось

тёмным пеплом

дымящегося Везувия.

ЧУДО ЖИЗНИ

О, чудо! О, святая данность!

Вас понимать с полунамёка

и верить, не считая странным,

что длительны для счастья сроки,

и новой музыкой с Олимпа

впускать неведомую Млечность,

и необузданною рифмой

настойчиво стучаться в вечность.

Вращает стрелки временные

рука загадочного бога,

в просторе планетарном стынет

незавершённая эклога.

Высвечивает символ счастья

звезда в изысканном сиянье;

являя с творчеством слиянье,

картину жизни пишет мастер.
Инф. «Обзора»
Категории: Шоу-парк
Ключевые слова: поэзия, сборник, Раиса Мельникова
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добавлена сегодня, 25 августа, 10:30

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