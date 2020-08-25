Та жизнь, что за окном

Недавно свет увидел новый, уже пятый сборник стихов вильнюсского поэта Раисы Мельниковой.
Стихотворения, вошедшие в сборник «Неуловимые горизонты», написаны автором в период вынужденного затворничества, в те дни отстранённости от реального мира, когда мы жили в закрытости своих домов.
Это были моменты неопределённости, утери былых ориентиров, когда наша свобода была ограничена и происходящие события влияли не только на бытовые привычки, но и на психологические ритмы.
В такие жизненные периоды следует подчиняться лишь установленному, соответствующему данной ситуации распорядку. Живя по карантинным условиям, мы каждый день вслушивались в сводки о ситуации, сложившейся в нашей стране, получая ужасающие известия о страшных жертвах коронавируса, переживали вместе со страдающими людьми нашей планеты.
Но как раз именно этот фактор и повлиял на желание поэтессы обращать пристальный взгляд на жизнь за окном. Для неё это было время каждодневных открытий. Отсюда и возникло название первой части книги «Сорок видов с балкона, вызывающих вдохновение и размышления».
Раиса Мельникова живёт в Литве, в Вильнюсе. Получила несколько высших образований, является магистром педагогических наук. За время педагогической деятельности преподавала русский язык и литературу, этику, философию, историю искусств и театр. Ей присвоено звание учителя эксперта в двух дисциплинах: этики и театра.
За заслуги и достигнутые успехи в профессии включена в книгу «Kas yra kas Lietuvoje» (Кто есть кто в Литве) - 2000 и 2004 гг. Неоднократно награждалась грамотами.
Является автором учебников по этике и театру для средних школ и гимназий, научных и публицистических статей, создателем творческих заданий, опубликованных в Литве на литовском языке. Руководит театральной студией, в которой занимается режиссурой и театральными постановками, пишет сценарии и стихи. Состоит в ИСП (Интернациональный союз писателей), литературном объединении поэтов и прозаиков, пишущих в Литве на русском языке «Логос», Союзе русских писателей и художников «Рарог», в международной ассоциации писателей и публицистов МАПП. Участвует в организации мероприятий, выступает на конференциях, фестивалях и других проводимых литературных мероприятиях.
Отличается высоким уровнем образованности, широтой мировоззрения, свойственной русскому сознанию.
Стихи печатались в альманахах в Литве «Зов Вильны», «Ступени», «Литера», «Присутствие непостижимой силы», «Здесь всё – Литва…», «Покрова», «Антология русской поэзии Литвы», «Бессмертный взвод».
Публиковались стихи в следующих альманахах в Москве: «Российский колокол», «Русь моя», «Наследие», «Детская литература», «Лирика», «Песни», «Поэт года», «Георгиевская лента», «Антология русской поэзии».
Также были опубликованы произведения в белорусских изданиях: «Созвездие», «Новая Немига литературная», «Белый ворон», в журналах «Корни» (Латвия), в международном литературном альманахе «Славянская лира».
Её стихи печатались в болгарских изданиях: «Реката и Третият и бряг…», «Хлеб наш насущний».
Стихи о Вильнюсе наряду с поэтами из 109 стран мира включены в альманах: «BRAVE WORLD MAGAZINE.109 NATIONS FOR UNITY AND PEACE».
Автор занимается и переводами с литовского, болгарского, сербского языков. В Сербии издан перевод с сербского языка на русский поэмы Стояна Богдановича «Разговор с Божьей Матерью».
В Вильнюсе изданы четыре книги Раисы Мельниковой на русском языке: сборник стихотворений и эссе «В измерении надежды и любви», сборники стихов: «Плывущие во времени», «Пространство для диалога», «Неслучайное пространство», «Неуловимые горизонты».
Награждалась многими дипломами.
Призёр международного фестиваля в Болгарии «Славянские объятия». Российским союзом писателей за вклад в развитие русской литературы награждена медалями: «Владимир Маяковский 125 лет», «Александр Пушкин 220 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Георгиевская лента 250 лет».
Награждена знаком отличия звезда «Наследие» 3 степени за литературную деятельность в духе традиций русской культуры.
COVID-20
Нагнетает словесные прения
словарь в былом обнаруженный,
и выходит чума из забвения,
угрожая зловещим ужином.
И паук из нейронов вирусных
прядёт ткань заражённого времени,
а шифровку скрывают папирусы –
вирус новый, но в повторении.
Напряжённо научное мнение
к бытию ключи подбирает,
и надежда в земном измерении
на страдания робко взирает.
Объявление: «Будь осторожен!
Вирус – знак судьбы вопросительный!»
Обстоятельно он строит рожи…
Человечество, будем бдительны!
ПАНИКА
Бросаются под ноги тени,
умов помраченье и паника –
покушенье бактерий на тело,
почти как крушенье «Титаника».
Ситуация строит позицию,
засоряет пространство мусором,
встаёт солнце, кофе не выпив,
оно выглядит явным лузером.
Время жизни, чернея от страха,
вступая в общенье с пространством,
посылает нам мрачные знаки:
новый вирус не знает гражданства.
Большие города похожи друг на друга,
Но Вильнюс наш поистине иной:
Он не похож ни стен своих кольчугой,
Ни в центре Гедиминовой горой.
Он – в кружевах лепных ампира и барокко,
В эклектике и в классике хорош,
Глядит веками умудрённым оком
И на других нисколько не похож.
Он сам вместил графически пространство,
И протяжённость разместилась в нём,
Проспекты радуют затейливым убранством,
Витрины манят дивным янтарём.
Пульсирует, смыкает редко веки,
В традиционный облачён мундир.
Небесный покровитель длань опеки
Простёр над городом – Святой наш Казимир.
Святая Анна служит эталоном,
А Мажвидаса слово – поводырь.
В восточной части – Вильнюса Мадонна,
И справа – Свято-Духов монастырь.
ПОДВИЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Подвижно было пространство
в потоке с запада на восток,
и впечатление
поспешно двигалось,
отодвигался
соседней крыши носок,
и образы в тучах,
словно клоуны в цирке,
прыгали.
И превращалось далёкое
в – вот оно,
можно схватить рукой,
обнимать и гладить,
делать пространство уже,
и понимать
то, что было давно,
и океанский прибой
слушать.
ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ
За опущенный тёмный занавес
Не дано никому заглянуть.
Сапожок испачкан сафьяновый –
На земле нерасчищенный путь.
От молекулы до галактики
Воспарить жаждет птицей душа,
Отряхнётся от грязи слякотной,
Достигая небес рубежа.
Нет дорог без рубцов и страданий.
Просыпается мой древний мозг,
Воплотивший судьбы ожидания,
Он одежки свои перерос.
СЕГОДНЯ
Ещё вчера остановилось время,
и мозг, повёрнутый на медленный хорал,
не мог понять в погоде перемены,
но музыке с серьёзностью внимал.
А лишь вчера день солнечно искрился,
и раздавались песни соловьих,
и дым полемики над фразами клубился –
сегодня вольный диалог утих.
В молитве, в медитации сегодня,
сосредоточившись, склонились до утра.
Молить прощения у Господа не поздно
сегодня утром, завтра…
коль не смогли вчера.
В окруженье немых арлекинов
Проходит палящее лето,
Глухие следы карантина
Расползаются вкривь по паркету.
И в барочной сени балдахина,
Заплутавшись в шелках до рассвета,
Закрываюсь в безмолвной пустыне
Занавеской из струй маркизета.
В опустевшей и душной гостиной –
Бутерброды с икрой из буфета.
Примеряет седой Арлекино
На отживший мундир эполеты.
Разлетается пух тополиный,
Засыпая ночные проспекты.
В напряжённой сети карантинной
Помогает прохлада шербета.
Удушают расцветки глоксиний
Посреди чёрно-белых портретов.
От любви остаются руины –
Для банальной поэмы сюжеты.
УЛОВ КРОНОСА
Прядёт полотна времени незримо
судьбы богиня лёгкою рукой,
и древний многозначный форум Рима
устало охраняет тайн покой.
И прошлое, которого так много,
забвеньем настоящему грозит,
просчитывает по секундам строго
грядущего незримые пути.
Законы, что писались в древнем Риме,
не утруждают циферблат часов,
и движется во тьму невозвратимо
ткань времени, то – Кроноса улов.
Плетётся жизни бренной паутина,
но музыка из сфер звучит века,
плывут и звук разносят облака
в пространстве
над Землёй моей любимой.
***
Раздумий летопись рисуя,
вибраций принимаю токи,
с эмоциями сообразуя
свободомыслия истоки.
Глаголицею из гортани
взрываю воздух потрясённый,
звезда заоблачным шуршаньем
в ответ трепещет обертоном.
Стартуют знойные тирады,
в огне сжигая трафареты,
и укрощённые рулады
плывут, касаясь губ поэта.
В подлунном свете ровно льётся
строфа в жемчужном очертанье
и птицей изумлённой вьётся,
стих унося в даль мироздания.
ОНИ ПРОСТО УХОДЯТ
Любимые и близкие
не умирают,
они просто уходят,
но возвращаются,
и со мной говорят –
ушедшие многое знают.
Их вещи висят
в шкафу на вешалках,
и мебель стоит
на прежних местах,
крепко сделанная
из дуба и орешника.
Награды разложены
в бархатных коробочках,
увы, не могу их потрогать,
и в ближнем углу
стоит изогнутая
папина тросточка.
Это важно,
что в прошлом
случилось.
В мыслях скучаю
и плачу о минувшем,
о том, что раньше было.
Укрытое прошлым
пространством,
всё, что ушло,
за спиной молчит,
только воспоминания
в благодарной памяти
странствуют.
Прошедшие события
могу оценить
и припомнить
таким образом только я –
всё покрылось
тёмным пеплом
дымящегося Везувия.
ЧУДО ЖИЗНИ
О, чудо! О, святая данность!
Вас понимать с полунамёка
и верить, не считая странным,
что длительны для счастья сроки,
и новой музыкой с Олимпа
впускать неведомую Млечность,
и необузданною рифмой
настойчиво стучаться в вечность.
Вращает стрелки временные
рука загадочного бога,
в просторе планетарном стынет
незавершённая эклога.
Высвечивает символ счастья
звезда в изысканном сиянье;
являя с творчеством слиянье,
картину жизни пишет мастер.
Раиса Мельникова живёт в Литве, в Вильнюсе. Получила несколько высших образований, является магистром педагогических наук. За время педагогической деятельности преподавала русский язык и литературу, этику, философию, историю искусств и театр. Ей присвоено звание учителя эксперта в двух дисциплинах: этики и театра.
За заслуги и достигнутые успехи в профессии включена в книгу «Kas yra kas Lietuvoje» (Кто есть кто в Литве) - 2000 и 2004 гг. Неоднократно награждалась грамотами.
Является автором учебников по этике и театру для средних школ и гимназий, научных и публицистических статей, создателем творческих заданий, опубликованных в Литве на литовском языке. Руководит театральной студией, в которой занимается режиссурой и театральными постановками, пишет сценарии и стихи. Состоит в ИСП (Интернациональный союз писателей), литературном объединении поэтов и прозаиков, пишущих в Литве на русском языке «Логос», Союзе русских писателей и художников «Рарог», в международной ассоциации писателей и публицистов МАПП. Участвует в организации мероприятий, выступает на конференциях, фестивалях и других проводимых литературных мероприятиях.
Отличается высоким уровнем образованности, широтой мировоззрения, свойственной русскому сознанию.
Стихи печатались в альманахах в Литве «Зов Вильны», «Ступени», «Литера», «Присутствие непостижимой силы», «Здесь всё – Литва…», «Покрова», «Антология русской поэзии Литвы», «Бессмертный взвод».
Публиковались стихи в следующих альманахах в Москве: «Российский колокол», «Русь моя», «Наследие», «Детская литература», «Лирика», «Песни», «Поэт года», «Георгиевская лента», «Антология русской поэзии».
Также были опубликованы произведения в белорусских изданиях: «Созвездие», «Новая Немига литературная», «Белый ворон», в журналах «Корни» (Латвия), в международном литературном альманахе «Славянская лира».
Её стихи печатались в болгарских изданиях: «Реката и Третият и бряг…», «Хлеб наш насущний».
Стихи о Вильнюсе наряду с поэтами из 109 стран мира включены в альманах: «BRAVE WORLD MAGAZINE.109 NATIONS FOR UNITY AND PEACE».
Автор занимается и переводами с литовского, болгарского, сербского языков. В Сербии издан перевод с сербского языка на русский поэмы Стояна Богдановича «Разговор с Божьей Матерью».
В Вильнюсе изданы четыре книги Раисы Мельниковой на русском языке: сборник стихотворений и эссе «В измерении надежды и любви», сборники стихов: «Плывущие во времени», «Пространство для диалога», «Неслучайное пространство», «Неуловимые горизонты».
Награждалась многими дипломами.
Призёр международного фестиваля в Болгарии «Славянские объятия». Российским союзом писателей за вклад в развитие русской литературы награждена медалями: «Владимир Маяковский 125 лет», «Александр Пушкин 220 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Георгиевская лента 250 лет».
Награждена знаком отличия звезда «Наследие» 3 степени за литературную деятельность в духе традиций русской культуры.
СОРОК ВИДОВ С БАЛКОНА, ВЫЗЫВАЮЩИХ ВДОХНОВЕНИЕ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
COVID-20
Нагнетает словесные прения
словарь в былом обнаруженный,
и выходит чума из забвения,
угрожая зловещим ужином.
И паук из нейронов вирусных
прядёт ткань заражённого времени,
а шифровку скрывают папирусы –
вирус новый, но в повторении.
Напряжённо научное мнение
к бытию ключи подбирает,
и надежда в земном измерении
на страдания робко взирает.
Объявление: «Будь осторожен!
Вирус – знак судьбы вопросительный!»
Обстоятельно он строит рожи…
Человечество, будем бдительны!
ПАНИКА
Бросаются под ноги тени,
умов помраченье и паника –
покушенье бактерий на тело,
почти как крушенье «Титаника».
Ситуация строит позицию,
засоряет пространство мусором,
встаёт солнце, кофе не выпив,
оно выглядит явным лузером.
Время жизни, чернея от страха,
вступая в общенье с пространством,
посылает нам мрачные знаки:
новый вирус не знает гражданства.
Большие города похожи друг на друга,
Но Вильнюс наш поистине иной:
Он не похож ни стен своих кольчугой,
Ни в центре Гедиминовой горой.
Он – в кружевах лепных ампира и барокко,
В эклектике и в классике хорош,
Глядит веками умудрённым оком
И на других нисколько не похож.
Он сам вместил графически пространство,
И протяжённость разместилась в нём,
Проспекты радуют затейливым убранством,
Витрины манят дивным янтарём.
Пульсирует, смыкает редко веки,
В традиционный облачён мундир.
Небесный покровитель длань опеки
Простёр над городом – Святой наш Казимир.
Святая Анна служит эталоном,
А Мажвидаса слово – поводырь.
В восточной части – Вильнюса Мадонна,
И справа – Свято-Духов монастырь.
ТРЕТИЙ ВИД С БАЛКОНА
ПОДВИЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Подвижно было пространство
в потоке с запада на восток,
и впечатление
поспешно двигалось,
отодвигался
соседней крыши носок,
и образы в тучах,
словно клоуны в цирке,
прыгали.
И превращалось далёкое
в – вот оно,
можно схватить рукой,
обнимать и гладить,
делать пространство уже,
и понимать
то, что было давно,
и океанский прибой
слушать.
ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ
За опущенный тёмный занавес
Не дано никому заглянуть.
Сапожок испачкан сафьяновый –
На земле нерасчищенный путь.
От молекулы до галактики
Воспарить жаждет птицей душа,
Отряхнётся от грязи слякотной,
Достигая небес рубежа.
Нет дорог без рубцов и страданий.
Просыпается мой древний мозг,
Воплотивший судьбы ожидания,
Он одежки свои перерос.
СЕГОДНЯ
Ещё вчера остановилось время,
и мозг, повёрнутый на медленный хорал,
не мог понять в погоде перемены,
но музыке с серьёзностью внимал.
А лишь вчера день солнечно искрился,
и раздавались песни соловьих,
и дым полемики над фразами клубился –
сегодня вольный диалог утих.
В молитве, в медитации сегодня,
сосредоточившись, склонились до утра.
Молить прощения у Господа не поздно
сегодня утром, завтра…
коль не смогли вчера.
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ. ДУШНО
В окруженье немых арлекинов
Проходит палящее лето,
Глухие следы карантина
Расползаются вкривь по паркету.
И в барочной сени балдахина,
Заплутавшись в шелках до рассвета,
Закрываюсь в безмолвной пустыне
Занавеской из струй маркизета.
В опустевшей и душной гостиной –
Бутерброды с икрой из буфета.
Примеряет седой Арлекино
На отживший мундир эполеты.
Разлетается пух тополиный,
Засыпая ночные проспекты.
В напряжённой сети карантинной
Помогает прохлада шербета.
Удушают расцветки глоксиний
Посреди чёрно-белых портретов.
От любви остаются руины –
Для банальной поэмы сюжеты.
УЛОВ КРОНОСА
Прядёт полотна времени незримо
судьбы богиня лёгкою рукой,
и древний многозначный форум Рима
устало охраняет тайн покой.
И прошлое, которого так много,
забвеньем настоящему грозит,
просчитывает по секундам строго
грядущего незримые пути.
Законы, что писались в древнем Риме,
не утруждают циферблат часов,
и движется во тьму невозвратимо
ткань времени, то – Кроноса улов.
Плетётся жизни бренной паутина,
но музыка из сфер звучит века,
плывут и звук разносят облака
в пространстве
над Землёй моей любимой.
Из цикла «Ночное перо»
***
Раздумий летопись рисуя,
вибраций принимаю токи,
с эмоциями сообразуя
свободомыслия истоки.
Глаголицею из гортани
взрываю воздух потрясённый,
звезда заоблачным шуршаньем
в ответ трепещет обертоном.
Стартуют знойные тирады,
в огне сжигая трафареты,
и укрощённые рулады
плывут, касаясь губ поэта.
В подлунном свете ровно льётся
строфа в жемчужном очертанье
и птицей изумлённой вьётся,
стих унося в даль мироздания.
ОНИ ПРОСТО УХОДЯТ
Любимые и близкие
не умирают,
они просто уходят,
но возвращаются,
и со мной говорят –
ушедшие многое знают.
Их вещи висят
в шкафу на вешалках,
и мебель стоит
на прежних местах,
крепко сделанная
из дуба и орешника.
Награды разложены
в бархатных коробочках,
увы, не могу их потрогать,
и в ближнем углу
стоит изогнутая
папина тросточка.
Это важно,
что в прошлом
случилось.
В мыслях скучаю
и плачу о минувшем,
о том, что раньше было.
Укрытое прошлым
пространством,
всё, что ушло,
за спиной молчит,
только воспоминания
в благодарной памяти
странствуют.
Прошедшие события
могу оценить
и припомнить
таким образом только я –
всё покрылось
тёмным пеплом
дымящегося Везувия.
ЧУДО ЖИЗНИ
О, чудо! О, святая данность!
Вас понимать с полунамёка
и верить, не считая странным,
что длительны для счастья сроки,
и новой музыкой с Олимпа
впускать неведомую Млечность,
и необузданною рифмой
настойчиво стучаться в вечность.
Вращает стрелки временные
рука загадочного бога,
в просторе планетарном стынет
незавершённая эклога.
Высвечивает символ счастья
звезда в изысканном сиянье;
являя с творчеством слиянье,
картину жизни пишет мастер.