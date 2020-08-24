Это только ступенька

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Из-за поездки действующего чемпиона Литвы в Таллин на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 в 16-м туре литовского футбольного первенства было сыграно только два поединка. Но и этого хватило, чтобы выдать и интригу, и неожиданный результат.



Сначала «Кауно Жальгирис» сумел одержать победу над неуступчивым «Панявежисом», заканчивая матч вдевятером.



Затем в столичном дерби главный конкурент «Судувы» невероятным образом потерял два очень важных очка. А до окончания чемпионата, укороченного из-за коронавируса, осталось все ничего!



И вполне возможно, что судьба чемпионского титула в этом году определится в последнем туре, когда «Жальгирис» будет на своём поле принимать «Судуву». Сначала «Кауно Жальгирис» сумел одержать победу над неуступчивым «Панявежисом», заканчивая матч вдевятером.Затем в столичном дерби главный конкурент «Судувы» невероятным образом потерял два очень важных очка. А до окончания чемпионата, укороченного из-за коронавируса, осталось все ничего!И вполне возможно, что судьба чемпионского титула в этом году определится в последнем туре, когда «Жальгирис» будет на своём поле принимать «Судуву».



В частности, представитель футбольного Каунаса, судя по всему, собирается прогрессировать и дальше. Помочь ему в этом намерен известный литовский баскетболист Мантас Кальнетис, недавно присоединившийся к системе управления клубом «Кауно Жальгирис». Тридцатитрёхлетний Мантас, напомним, в настоящее время играет за краснодарский «Локомоитв-Кубань», а до этого выступал во Франции.



М.Кальнетис готов помочь «Кауно Жальгирису» не только деньгами, но и своими связями в спортивном мире.



«У нас сильная баскетбольная команда, в будущем у нас будет современная и отвечающая всем стандартам футбольная инфраструктура. Мы хотим, чтобы любители спорта заполняли не только баскетбольную арену, но и обновленный после ремонта стадион. Поэтому цели клуба растут с каждым годом, и вместе с руководством клуба мы постараемся достичь этих целей», -пояснил М. Кальнетис, свой шаг в футбольном направлении.



Ожидается, что по мере улучшения ситуации в мире состоится встреча с представителями футбольного клуба «Краснодар» и его академии.



Чемпионат Литвы по футболу-2020



16-й тур



«Панявежис» – «Кауно Жальгирис» – 0:1 (гол: Э.Вайткунас, 56). Удаления: Р.Садаускас, 85, П.Ширвис, 90+3 (оба – «Кауно Жальгирис»). 930 зрителей.



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 2:2 (М.Григаравичюс, 44, А.Лезама, 79, с пенальти - А.Калуджерович, 3, 52). Удаление: Д.Казлаускас, 22 – «Судува», Д.Слийнгард, 22 – «Жальгирис». 990 зрителей.



Матч «Банга» (Гаргждай) – «Судува» (Мариямполе) перенесён из-за участия «Судувы» в отборочном раунде Лиги чемпионов.







Бомбардиры: 1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 9 голов, 2. Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») - 7, 3. Йосип Тадич («Судува») – 6, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 5 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 35 очков (разница мячей – 21:11), 2. «Жальгирис» - 33 (29:10), 3. «Кауно Жальгирис» - 28 (25:15), 4. «Банга» - 15 (13:17), 5. «Панявежис» - 8 (14:31), 6. «Ритеряй» – 7 (9:27).



В 17-м туре 27 августа встречаются: «Банга» - «Кауно Жальгирис», «Жальгирис» - «Панявежис», «Судува» - «Ритеряй».



Очень бы хотелось, чтобы и следующий сезон проходил не менее интересно, и речь в данном случае, конечно же, идёт не о вмешательстве какого-нибудь очередного коронавируса, а исключительно о спортивной составляющей турнира. И для этого есть определённые предпосылки.В частности, представитель футбольного Каунаса, судя по всему, собирается прогрессировать и дальше. Помочь ему в этом намерен известный литовский баскетболист Мантас Кальнетис, недавно присоединившийся к системе управления клубом «Кауно Жальгирис». Тридцатитрёхлетний Мантас, напомним, в настоящее время играет за краснодарский «Локомоитв-Кубань», а до этого выступал во Франции.М.Кальнетис готов помочь «Кауно Жальгирису» не только деньгами, но и своими связями в спортивном мире.«У нас сильная баскетбольная команда, в будущем у нас будет современная и отвечающая всем стандартам футбольная инфраструктура. Мы хотим, чтобы любители спорта заполняли не только баскетбольную арену, но и обновленный после ремонта стадион. Поэтому цели клуба растут с каждым годом, и вместе с руководством клуба мы постараемся достичь этих целей», -пояснил М. Кальнетис, свой шаг в футбольном направлении.Ожидается, что по мере улучшения ситуации в мире состоится встреча с представителями футбольного клуба «Краснодар» и его академии.«Панявежис» – «Кауно Жальгирис» – 0:1 (гол: Э.Вайткунас, 56). Удаления: Р.Садаускас, 85, П.Ширвис, 90+3 (оба – «Кауно Жальгирис»). 930 зрителей.«Ритеряй» (Вильнюс) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 2:2 (М.Григаравичюс, 44, А.Лезама, 79, с пенальти - А.Калуджерович, 3, 52). Удаление: Д.Казлаускас, 22 – «Судува», Д.Слийнгард, 22 – «Жальгирис». 990 зрителей.1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 9 голов, 2. Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») - 7, 3. Йосип Тадич («Судува») – 6, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 5 голов.1. «Судува» - 35 очков (разница мячей – 21:11), 2. «Жальгирис» - 33 (29:10), 3. «Кауно Жальгирис» - 28 (25:15), 4. «Банга» - 15 (13:17), 5. «Панявежис» - 8 (14:31), 6. «Ритеряй» – 7 (9:27). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, чемпионат Литвы по футболу, зрители, «Кауно Жальгирис», коронавирус — статья прочитана 123 раза Комментарии