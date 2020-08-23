Праздник плуга давно стал праздником дружбы 🔊 Воспроизвести







"Обзор" продолжает публикацию небольшого



Флюр Шарипов, председатель татарской общины Клайпеды «НУР», выступившей одним из организаторов праздника, во время открытия Сабантуя заметил, что этот праздник много-много лет назад зародился как праздник плуга, но давно уже превратился в праздник дружбы.



Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас продолжил эту мысль, заявив со сцены, что в это непростое время очень важно поддерживать друг друга, и что этот праздник - это праздник жителей всего города. "Обзор" продолжает публикацию небольшого цикла фоторепортажей с состоявшегося вчера, 22 августа, в Клайпеде, во дворике Клайпедского концертного зала, национального татарского праздника Сабантуй, приуроченного в этом году к 100-летиюФлюр Шарипов, председатель татарской общины Клайпеды «НУР», выступившей одним из организаторов праздника, во время открытия Сабантуя заметил, что этот праздник много-много лет назад зародился как праздник плуга, но давно уже превратился в праздник дружбы.Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас продолжил эту мысль, заявив со сцены, что в это непростое время очень важно поддерживать друг друга, и что этот праздник - это праздник жителей всего города.



Представитель Генерального консульства России в Клайпеде консул-советник Игорь Витальевич Юровский, поздравляя собравшихся с праздником, пригласил клайпедан в Казань - один из красивейших городов России.



Елена Буткявичене, директор Клайпедского центра национальных культур, ещё одного организатора праздника, обратила внимание на то, что в дальнейшем процветании клайпедского Сабантуя заинтересованы все клайпедчане, независимо от их национальности.



Поздравления клайпедскому Сабантую поступили и из Татарстана, родины этого замечательного праздника.







Во время Сабантуя наиболее активным членам татарской общины были вручены благодарственные дипломы.



Фоторепортаж Леонида СОБОЛЕВА, специально для "Обзора"



Он также высказал надежду, что Сабантуй в таком вот виде - с масками и с обязательным расстоянием между её участниками - больше никогда не повторится,что в будущем он вернётся к своему формату тёплого и тесного человеческого общения.Представитель Генерального консульства России в Клайпеде консул-советник Игорь Витальевич Юровский, поздравляя собравшихся с праздником, пригласил клайпедан в Казань - один из красивейших городов России.Елена Буткявичене, директор Клайпедского центра национальных культур, ещё одного организатора праздника, обратила внимание на то, что в дальнейшем процветании клайпедского Сабантуя заинтересованы все клайпедчане, независимо от их национальности.Поздравления клайпедскому Сабантую поступили и из Татарстана, родины этого замечательного праздника.Во время Сабантуя наиболее активным членам татарской общины были вручены благодарственные дипломы. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур" География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 174 раза Комментарии