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Праздник плуга давно стал праздником дружбы





"Обзор" продолжает публикацию небольшого цикла фоторепортажей с состоявшегося вчера, 22 августа, в Клайпеде, во дворике Клайпедского концертного зала, национального татарского праздника Сабантуй, приуроченного в этом году к 100-летию

Флюр Шарипов, председатель татарской общины Клайпеды «НУР», выступившей одним из организаторов праздника, во время открытия Сабантуя заметил, что этот праздник много-много лет назад зародился как праздник плуга, но давно уже превратился в праздник дружбы.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас продолжил эту мысль, заявив со сцены, что в это непростое время очень важно поддерживать друг друга, и что этот праздник - это праздник жителей всего города.
Он также высказал надежду, что Сабантуй в таком вот виде - с масками и с обязательным расстоянием между её участниками - больше никогда не повторится,что в будущем он вернётся к своему формату тёплого и тесного человеческого общения.

Представитель Генерального консульства России в Клайпеде консул-советник Игорь Витальевич Юровский, поздравляя собравшихся с праздником, пригласил клайпедан в Казань - один из красивейших городов России.

Елена Буткявичене, директор Клайпедского центра национальных культур, ещё одного организатора праздника, обратила внимание на то, что в дальнейшем процветании клайпедского Сабантуя заинтересованы все клайпедчане, независимо от их национальности.

Поздравления клайпедскому Сабантую поступили и из Татарстана, родины этого замечательного праздника.



Во время Сабантуя наиболее активным членам татарской общины были вручены благодарственные дипломы.

Фоторепортаж Леонида СОБОЛЕВА, специально для "Обзора"

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур"
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 23 августа, 15:30

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