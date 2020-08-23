Сабантуй, сабантуй - это праздник для нас!.. 🔊 Воспроизвести







"Обзор"



Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур, выступившие организаторами праздника, постарались, чтобы он стал, как всегда, весёлым и наполненным дружелюбием.



В празднике приняли участие не только представители татарской общины Клайпеды «НУР» и других национальных общин города-порта, также гости из других городов Литвы.



Среди почётных гостей был и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.



Собравшиеся стали зрителями большого концерта, во время которого прозвучали не только песни на татарском языке и были представлены татарские национальные танцы, но и образцы народного творчества других народов. "Обзор" продолжает публикацию небольшого цикла фоторепортажей с состоявшегося вчера, 22 августа, в Клайпеде, во дворике Клайпедского концертного зала, национального татарского праздника Сабантуй.Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур, выступившие организаторами праздника, постарались, чтобы он стал, как всегда, весёлым и наполненным дружелюбием.В празднике приняли участие не только представители татарской общины Клайпеды «НУР» и других национальных общин города-порта, также гости из других городов Литвы.Среди почётных гостей был и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.Собравшиеся стали зрителями большого концерта, во время которого прозвучали не только песни на татарском языке и были представлены татарские национальные танцы, но и образцы народного творчества других народов. Фоторепортаж Леонида СОБОЛЕВА, специально для "Обзора"



Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур" — статья прочитана 85 раз Комментарии