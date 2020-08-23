Сабантуй, сабантуй - это праздник для нас!..

"Обзор" продолжает публикацию небольшого цикла фоторепортажей с состоявшегося вчера, 22 августа, в Клайпеде, во дворике Клайпедского концертного зала, национального татарского праздника Сабантуй.
Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур, выступившие организаторами праздника, постарались, чтобы он стал, как всегда, весёлым и наполненным дружелюбием.
В празднике приняли участие не только представители татарской общины Клайпеды «НУР» и других национальных общин города-порта, также гости из других городов Литвы.
Среди почётных гостей был и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.
Собравшиеся стали зрителями большого концерта, во время которого прозвучали не только песни на татарском языке и были представлены татарские национальные танцы, но и образцы народного творчества других народов.
Инф. «Обзора»
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