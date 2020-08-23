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Сабантуй, сабантуй - это праздник для нас!..





"Обзор" продолжает публикацию небольшого цикла фоторепортажей с состоявшегося вчера, 22 августа, в Клайпеде, во дворике Клайпедского концертного зала, национального татарского праздника Сабантуй.

Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур, выступившие организаторами праздника, постарались, чтобы он стал, как всегда, весёлым и наполненным дружелюбием.

В празднике приняли участие не только представители татарской общины Клайпеды «НУР» и других национальных общин города-порта, также гости из других городов Литвы.

Среди почётных гостей был и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Собравшиеся стали зрителями большого концерта, во время которого прозвучали не только песни на татарском языке и были представлены татарские национальные танцы, но и образцы народного творчества других народов.
Фоторепортаж Леонида СОБОЛЕВА, специально для "Обзора"

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур"
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добавлена сегодня, 23 августа, 14:30

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