Живые традиции Сабантуя 🔊 Воспроизвести







Вчера, 22-го августа 2020 года, на литовском морском побережье – во дворике Клайпедского концертного зала - состоялся национальный татарский праздник Сабантуй.



Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур пригласили на него не только татар, но и всех тех, кто с уважением относится к чужой культуре, к чужим традициям.



Поскольку это праздник, в котором могут участвовать все от мала до велика, то и программа его была соответствующей.



Детишки могли, например, посостязаться в национальных детских играх, и для многих ребят это было настоящим открытием: оказывается, весь мир не сошёлся клином исключительно на компьютерных играх. Можно было также покататься на лошадях и пони.



Был также концерт и богатый стол с традиционными национальными блюдами. Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур пригласили на него не только татар, но и всех тех, кто с уважением относится к чужой культуре, к чужим традициям.Поскольку это праздник, в котором могут участвовать все от мала до велика, то и программа его была соответствующей.Детишки могли, например, посостязаться в национальных детских играх, и для многих ребят это было настоящим открытием: оказывается, весь мир не сошёлся клином исключительно на компьютерных играх. Можно было также покататься на лошадях и пони.Был также концерт и богатый стол с традиционными национальными блюдами.



«Обзор» этой публикацией начинает небольшой цикл фоторепортажей с литовского морского побережья о татарском Сабантуе.



Огромная благодарность за фотовзгляд на это событие – Леониду Соболеву.



Слово «традиция» не случайно здесь встречается так часто – когда ещё, как не на таких праздниках, передавать обычаи своего народа, частью которого ты себя считаешь?!«Обзор» этой публикацией начинает небольшой цикл фоторепортажей с литовского морского побережья о татарском Сабантуе.Огромная благодарность за фотовзгляд на это событие – Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур" География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 194 раза Комментарии