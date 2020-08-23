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Живые традиции Сабантуя





Вчера, 22-го августа 2020 года, на литовском морском побережье – во дворике Клайпедского концертного зала - состоялся национальный татарский праздник Сабантуй.

Татарская община Клайпеды «НУР» и Клайпедский центр национальных культур пригласили на него не только татар, но и всех тех, кто с уважением относится к чужой культуре, к чужим традициям.

Поскольку это праздник, в котором могут участвовать все от мала до велика, то и программа его была соответствующей.

Детишки могли, например, посостязаться в национальных детских играх, и для многих ребят это было настоящим открытием: оказывается, весь мир не сошёлся клином исключительно на компьютерных играх. Можно было также покататься на лошадях и пони.

Был также концерт и богатый стол с традиционными национальными блюдами.
Слово «традиция» не случайно здесь встречается так часто – когда ещё, как не на таких праздниках, передавать обычаи своего народа, частью которого ты себя считаешь?!

«Обзор» этой публикацией начинает небольшой цикл фоторепортажей с литовского морского побережья о татарском Сабантуе.

Огромная благодарность за фотовзгляд на это событие – Леониду Соболеву.

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: татарский, сабантуй, община, "Нур"
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 23 августа, 10:00

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