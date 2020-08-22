Метаморфозы Адаса Якубаускаса

Проф. Пинхос ФРИДБЕРГ,
Вильнюс
Имеет ли значение в современной Литве национальность? И вот почему я об этом спрашиваю.
Я внимательно читаю практически все материалы литовских СМИ по теме «Холокост в Литве». Наиболее интересные фрагменты всегда фотографирую (во избежание ошибок при цитировании!) и помещаю в свою почту. На сегодняшний день таковых собралось свыше десяти тысяч.
Приводимые ниже «уникальные» фотокопии так и остались бы в архиве моей почты, не появись сегодня на русской странице сайта Еврейской общины Литвы статья [1]
ЕОЛ озабочена назначением В. Валюшайтиса на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы
Вильнюс
Имеет ли значение в современной Литве национальность? И вот почему я об этом спрашиваю.
Вместо предисловия
Я внимательно читаю практически все материалы литовских СМИ по теме «Холокост в Литве». Наиболее интересные фрагменты всегда фотографирую (во избежание ошибок при цитировании!) и помещаю в свою почту. На сегодняшний день таковых собралось свыше десяти тысяч.
Приводимые ниже «уникальные» фотокопии так и остались бы в архиве моей почты, не появись сегодня на русской странице сайта Еврейской общины Литвы статья [1]
ЕОЛ озабочена назначением В. Валюшайтиса на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы
Метаморфоза первая
16 июня 2020 года на сайте литовского радио и телевидения lrt.lt появилась информация (Jūratė Skėrytė, BNS):
Vadovauti Genocido ir rezistencijos centrui siūlomas Jakubauskas [2]
(На должность руководителя Центра геноцида и резистенции предлагаетя Якубаускас)
Не буду скрывать, с фамилией А. Якубаускаса столкнулся впервые. Узнав, что он с 2003-го года является председателем Союза обществ татар Литвы, а с 2015-го – заместителем секретаря Международного Союза крымских татар [цитата: «Nuo 2003 metų jis yra Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, nuo 2015 metų – Pasaulio Krymo totorių kongreso sekretoriaus pavaduotojas»], возникло непреодолимое желание подробнее ознакомиться с его биографией.
Открыл WIKI, и, следуя своему принципу, сделал фотографию страницы (смею предположить, что являюсь единственным ее обладателем):
Обратите внимание на указанную национальность – литовец.
Мне могут сказать:
Адас Якубаускас к этой записи не имеет никакого отношения!
Ведь в WIKI любой Вася Пупкин может написать все, что ему взбредет в голову.
И я соглашусь! Но никто не сможет меня убедить в том, что Адас Якубаускас с 2012-го года (время создания страницы) ни разу не открывал ее и не видел этой записи.
Метаморфоза вторая
25-го июня Сейм назначил г-на Якубаускаса директором Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы. И я снова обратился к WIKI, и снова, следуя своему принципу, сделал фотографию
Как видим, национальность Якубаускаса изменилась: теперь он – литовский татарин.
Оставалось выяснить точное время, когда случилась эта метаморфоза.
К счастью, WIKI устроена так, что никакой Вася Пупкин не в состоянии уничтожить следы правки:
Как видим, изменение национальности произошло 19 июня 2020 года в 23:56.
P.S. Метаморфоза третья
Фото заголовка статьи, опубликованной на сайте crimea.suspilne.media:
Жду вопроса:
какое отношение г-н Якубаускас имеет к этой статье? Может, он ее в глаза не видел!
Отвечаю цитатой из упомянутой статьи:
«Об этом QHA сообщил сам Адас Якубаускас».
Справка: Суспільне Крим - это официальный сайт телеканала общественного телевидения "UА: КРЫМ". Мы - всеукраинский спутниковый телеканал, который вещает 24/7 на украинском, русском и крымскотатарском языке.
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Повторяю вопрос, с которого начал статью:
Имеет ли значение в современной Литве национальность?
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[1] Дополнительная информация
Репост на сайте крупнейшей русскоязычной газеты «Обзор»
Оригинал:
Lietuvos žydų bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl V. Valiušaičio paskyrimo užimti Vyresniojo generalinio LGGRTC direktoriaus patarėjo pareigas
Перевод на английский:
Lithuanian Jewish Community Concerned by Vidmantas Valiušaitis’s Appointment as Deputy Director of Genocide Center
[2] Более поздняя статья (Rūta Kupetytė, передача «Ryto garsai» (радио LRT), LRT.lt, 2020.06.23) на ту же тему:
Претендент на пост руководителя Центра исследования геноцида и сопротивления Якубаускас: надо многое пересмотреть
SKUBUS ATVIRAS PRANEŠIMAS 2020-06-19 d. Dėl 2020-06-25 d. LR Seimo svarstymo apie totoriaus Ado Jakubausko paskyrimo eiti Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigas, siūlant LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Valstybės istorinės atminties komisijai.