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Метаморфозы Адаса Якубаускаса

Проф. Пинхос ФРИДБЕРГ,

Вильнюс

Имеет ли значение в современной Литве национальность? И вот почему я об этом спрашиваю.





Вместо предисловия

Я внимательно читаю практически все материалы литовских СМИ по теме «Холокост в Литве». Наиболее интересные фрагменты всегда фотографирую (во избежание ошибок при цитировании!) и помещаю в свою почту. На сегодняшний день таковых собралось свыше десяти тысяч.

Приводимые ниже «уникальные» фотокопии так и остались бы в архиве моей почты, не появись сегодня на русской странице сайта Еврейской общины Литвы статья [1]

ЕОЛ озабочена назначением В. Валюшайтиса на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы
Метаморфоза первая

16 июня 2020 года на сайте литовского радио и телевидения lrt.lt появилась информация (Jūratė Skėrytė, BNS):

Vadovauti Genocido ir rezistencijos centrui siūlomas Jakubauskas [2]

(На должность руководителя Центра геноцида и резистенции предлагаетя Якубаускас)

Не буду скрывать, с фамилией А. Якубаускаса столкнулся впервые. Узнав, что он с 2003-го года является председателем Союза обществ татар Литвы, а с 2015-го – заместителем секретаря Международного Союза крымских татар [цитата: «Nuo 2003 metų jis yra Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, nuo 2015 metų – Pasaulio Krymo totorių kongreso sekretoriaus pavaduotojas»], возникло непреодолимое желание подробнее ознакомиться с его биографией.

Открыл WIKI, и, следуя своему принципу, сделал фотографию страницы (смею предположить, что являюсь единственным ее обладателем):





Обратите внимание на указанную национальность – литовец.

Мне могут сказать:

Адас Якубаускас к этой записи не имеет никакого отношения!

Ведь в WIKI любой Вася Пупкин может написать все, что ему взбредет в голову.

И я соглашусь! Но никто не сможет меня убедить в том, что Адас Якубаускас с 2012-го года (время создания страницы) ни разу не открывал ее и не видел этой записи.

Метаморфоза вторая

25-го июня Сейм назначил г-на Якубаускаса директором Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы. И я снова обратился к WIKI, и снова, следуя своему принципу, сделал фотографию





Как видим, национальность Якубаускаса изменилась: теперь он – литовский татарин.

Оставалось выяснить точное время, когда случилась эта метаморфоза.

К счастью, WIKI устроена так, что никакой Вася Пупкин не в состоянии уничтожить следы правки:





Как видим, изменение национальности произошло 19 июня 2020 года в 23:56.

P.S. Метаморфоза третья

Фото заголовка статьи, опубликованной на сайте crimea.suspilne.media:





Жду вопроса:

какое отношение г-н Якубаускас имеет к этой статье? Может, он ее в глаза не видел!

Отвечаю цитатой из упомянутой статьи:

«Об этом QHA сообщил сам Адас Якубаускас».

Справка: Суспільне Крим - это официальный сайт телеканала общественного телевидения "UА: КРЫМ". Мы - всеукраинский спутниковый телеканал, который вещает 24/7 на украинском, русском и крымскотатарском языке.

* * *

Повторяю вопрос, с которого начал статью:

Имеет ли значение в современной Литве национальность?

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[1] Дополнительная информация

Репост на сайте крупнейшей русскоязычной газеты «Обзор»

Оригинал:

Lietuvos žydų bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl V. Valiušaičio paskyrimo užimti Vyresniojo generalinio LGGRTC direktoriaus patarėjo pareigas

Перевод на английский:

Lithuanian Jewish Community Concerned by Vidmantas Valiušaitis’s Appointment as Deputy Director of Genocide Center

[2] Более поздняя статья (Rūta Kupetytė, передача «Ryto garsai» (радио LRT), LRT.lt, 2020.06.23) на ту же тему:

Претендент на пост руководителя Центра исследования геноцида и сопротивления Якубаускас: надо многое пересмотреть
специально для «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Адас Якубаускас, холокост, Литва, Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы
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добавлена сегодня, 22 августа, 20:24

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