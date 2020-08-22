Метаморфозы Адаса Якубаускаса

Вместо предисловия

Имеет ли значение в современной Литве национальность? И вот почему я об этом спрашиваю.Я внимательно читаю практически все материалы литовских СМИ по теме «Холокост в Литве». Наиболее интересные фрагменты всегда фотографируюи помещаю в свою почту. На сегодняшний день таковых собралось свыше десяти тысяч.Приводимые ниже «уникальные» фотокопии так и остались бы в архиве моей почты, не появись сегодня на русской странице сайта Еврейской общины Литвы статья [1]