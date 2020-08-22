ЕОЛ озабочена назначением на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы В. Валюшайтиса 🔊 Воспроизвести Еврейская община Литвы на своём сайте опубликовала заявление, касающееся назначения на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы известного общине деятеля.







Решение назначить Видмантаса Валюшайтиса на пост главного советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (LGGRTC) вызывает озабоченность у Еврейской общины (литваков) Литвы: В. Валюшайтис непосредственно связан с искажением еврейской истории. Решение назначить Видмантаса Валюшайтиса на пост главного советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (LGGRTC) вызывает озабоченность у Еврейской общины (литваков) Литвы: В. Валюшайтис непосредственно связан с искажением еврейской истории.



«- консультирует по вопросам физического и духовного уничтожения жителей Литвы, которое осуществляли в 1939 – 1990 г. оккупационные режимы, и сопротивления им; по вопросам политики, которую проводил оккупационный режим в Вильнюсском крае, и по вопросам происходившего здесь процесса сопротивления;



– консультирует по вопросам направления исследовательской деятельности и программ о геноциде и сопротивлении жителей Литвы оккупационным режимам 1939 – 1990 г.» (



Напомним, что В. Валюшайтис на протяжение нескольких лет в своих публикациях сознательно искажает историю и представляет общественности не отвечающие действительности факты об антисемитских действиях ЛАФ-а (Литовского Фронта активистов) и Временного правительства Литвы.



Более того, гос. Валюшайтис отрицает выводы Комиссии Литовской Республики по исследованию преступлений нацистов и советов, в которых ясно говорится об антисемитских взглядах и действиях упомянутых организаций и их руководства, направленных против евреев Литвы.



Позицию Валюшайтиса по этому вопросу раскритиковали выдающиеся литовские и зарубежные историки, занимающиеся исследованием периода нацистской оккупации.



Еврейская община Литвы не поддерживает назначение на пост советника LGGRTC человека, который является открытым сторонником тех, кто распространял идеи антисемитизма в Литве. Кроме того, сама суть работы советника руководителя такого учреждения противоречит публичной позиции В. Валюшайтиса – лицо, открыто защищающее антисемитов, которые напрямую или косвенно приняли участие в уничтожении евреев Литвы, не должно рассматриваться даже в качестве кандидата на занятие какой-либо должности в государственном учреждении, призванном объективно изучать проявления геноцида в Литве, идеологию и преступления, связанные с массовыми убийствами.



Еврейская община Литвы предлагает Центру исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы руководствоваться принципами гуманизма и этики, и решительно отказаться от принятия на работу людей, которые компрометируют деятельность Центра.



При наличии в LGGRTC таких сотрудников возникает вопрос: свободно ли это учреждение от людей, занимающихся манипулированием истории?



Призываем Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сделать вывод: может ли В. Валюшайтис, защищающий антисемитов ЛАФ-а и Временного правительства, исполнять обязанности главного советника генерального директора LGGRTC.



* * *



"Обзор" благодарит профессора Пинхоса ФРИДБЕРГА (Вильнюс) за присланную ссылку. Как указано на Интернет-сайте Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, лицо, занимающее пост советника, кроме прочего, выполняет и следующие функции: http://genocid.lt/UserFiles/File/Pareiginiai/Direkcija/Vidmantas_Valiusaitis.pdf ).Напомним, что В. Валюшайтис на протяжение нескольких лет в своих публикациях сознательно искажает историю и представляет общественности не отвечающие действительности факты об антисемитских действиях ЛАФ-а (Литовского Фронта активистов) и Временного правительства Литвы.Более того, гос. Валюшайтис отрицает выводы Комиссии Литовской Республики по исследованию преступлений нацистов и советов, в которых ясно говорится об антисемитских взглядах и действиях упомянутых организаций и их руководства, направленных против евреев Литвы.Позицию Валюшайтиса по этому вопросу раскритиковали выдающиеся литовские и зарубежные историки, занимающиеся исследованием периода нацистской оккупации.Еврейская община Литвы предлагает Центру исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы руководствоваться принципами гуманизма и этики, и решительно отказаться от принятия на работу людей, которые компрометируют деятельность Центра.При наличии в LGGRTC таких сотрудников возникает вопрос: свободно ли это учреждение от людей, занимающихся манипулированием истории?Призываем Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сделать вывод: может ли В. Валюшайтис, защищающий антисемитов ЛАФ-а и Временного правительства, исполнять обязанности главного советника генерального директора LGGRTC.* * * Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Еврейская община Литвы, геноцид, Видмантас Валюшайтис — статья прочитана 146 раз Комментарии