Министру пора бы и определиться с гранью дозволенного 🔊 Воспроизвести Линас Линкявичюс







Сегодня, 21 августа, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter'е написал, что властные органы России намеренно медлят с диагнозом лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и не разрешают вывезти его из страны. Об этой записи проинформировало



"Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр.



Посольство России в Литве на эти слова отозвалось таким комментарием:



"Повторимся, что почти ежедневные реплики и высказывания министра иностранных дел Литвы, прямо или косвенно касающиеся России, в нашей стране уже давно никого не удивляют, в них превалирует торопливость, предвзятость и негативная заряженность.



А вот в своем публичном вбросе по поводу состояния здоровья гражданина России А.Навального Л.Линкявичюс перешел грань дозволенного. Глава литовской дипломатии, допуская применение таких оскорбительных выводов, как «власти намеренно тянут время»…, «типичный пример отношения Кремля к человеческой жизни»…, «попытка замести следы», очевидно, понимает, что подобные обвинения предполагают либо доказательства, либо извинения". Сегодня, 21 августа, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter'е написал, что властные органы России намеренно медлят с диагнозом лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и не разрешают вывезти его из страны. Об этой записи проинформировало агентство BNS. "Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр.Посольство России в Литве на эти слова отозвалось таким комментарием: Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, посольство России, Кремль, министр, Линас Линкявичюс, Навальный — статья прочитана 189 раз Комментарии