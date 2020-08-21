Главный специалист по ядерной энергетике блеснул и в медицине 🔊 Воспроизвести







Властные органы России намеренно медлят с диагнозом лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и не разрешают вывезти его из страны, сообщил в пятницу в своем Twitter'е министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



"Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр.



Л.Линкявичюс мог бы ещё для подтверждения своих написать что-нибудь этакое: "В Литве надо бы и причину нашли, и вылечили бы!" А не написал!



Как сообщил в пятницу заместитель главного врача омской больницы, где лечат А. Навального, Анатолий Калиниченко, обнаружить следы каких-либо ядов пока не удалось, информирует BNS, добавляя в цитирование российских СМИ маленькое слово "пока".



А попутно BNS добавляет (а то вдруг кто-то забыл!): А. Навальный - активный борец с коррупцией, один из известнейших критиков В. Путина - потерял сознание во время рейса из Томска в Москву, самолет был вынужден совершить экстренную посадку.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что с утра А. Навальный ничего не ел, только выпил чай, купленный в аэропорту Томска. Она высказала предположение, что активист может быть отравлен.



В настоящее время А. Навальный в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики утверждают, что перелет опасен для его жизни. "Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр.Л.Линкявичюс мог бы ещё для подтверждения своих написать что-нибудь этакое: "В Литве надо бы и причину нашли, и вылечили бы!" А не написал!Как сообщил в пятницу заместитель главного врача омской больницы, где лечат А. Навального, Анатолий Калиниченко, обнаружить следы каких-либо ядов пока не удалось, информирует BNS, добавляя в цитирование российских СМИ маленькое слово "пока".А попутно BNS добавляет (а то вдруг кто-то забыл!): А. Навальный - активный борец с коррупцией, один из известнейших критиков В. Путина - потерял сознание во время рейса из Томска в Москву, самолет был вынужден совершить экстренную посадку.Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что с утра А. Навальный ничего не ел, только выпил чай, купленный в аэропорту Томска. Она высказала предположение, что активист может быть отравлен.В настоящее время А. Навальный в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики утверждают, что перелет опасен для его жизни. Инф. «Обзора», BNS Категории: в России Ключевые слова: Навальный, отравлениеЮ Линкявичюс — статья прочитана 141 раз Комментарии