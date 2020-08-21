А теперь – израильской барьер 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







Чемпиону Литвы по футболу – мариямпольской «Судуве» - с большим трудом, но всё же удалось преодолеть первый отборочный тур нового сезона Лиги чемпионов.



В успехе литовской команды – львиная доля её балканской составляющей.



Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды нового сезона Лиги чемпионов, в отличие от прошлых лет, будут состоять только из одного матча.



Проигравшие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы.



В следующем раунде Лиги чемпионов выступят 26 команд, из этого числа в отдельную группу будут выделены 20 чемпионов своих стран. В успехе литовской команды – львиная доля её балканской составляющей.Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды нового сезона Лиги чемпионов, в отличие от прошлых лет, будут состоять только из одного матча.Проигравшие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы.В следующем раунде Лиги чемпионов выступят 26 команд, из этого числа в отдельную группу будут выделены 20 чемпионов своих стран.



Следующий соперник «Судувы» - израильский клуб «Маккаби», которого она примет на своём поле 26 августа. Начало матча – в 19.00



Лига чемпионов.



Сезон 2020/2021



Первый отборочный раунд



«Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва) - 1:1, по пенальти - 2:4 (голы: Р.Саппинен, 49 – М.Топчагич, 78 – с пен.).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рига» (Латвия) - 2:0 (Н.Блэкмэн, 58, 88).



«Арарат-Армения» - «Омония» (Кипр) - 0:1, доп. время.



«Мёльде» (Норвегия) - КуПС (Финляндия) - 5:0.



«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Тирана» (Албания) - 0:2.



«Ференцварош» (Венгрия) – «Юргорден» (Швеция) - 2:0.



«Целье» (Словения) – «Дандолк» (Ирландия) - 3:0.



«Коннас-Ки Номадс» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) - 0:2.



«Шериф» (Молдавия) – «Фола» (Люксембург) - 2:0.



«Карабах» (Азербайджан) – «Силекс» (Северная Македония) - 4:0.



«Легия» (Польша) – «Линфилд» (Северная Ирландия) – 1:0.



«Динамо-Брест» (Беларусь) – «Астана» (Казахстан) – 6:3.



«Селтик» (Шотландия) – «КР Рейкьявик» (Исландия) - 6:0.



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Европа» (Гибралтар) – 5:0.



«Целе» (Словения) – «Дандолк» (Ирландия) – 3:0.



«Будучность» (Черногоря) – «Лудогорец» (Болгария) – 1:3.



«Коннас Куэй» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 0:2.



«Флориана» (Мальта) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 0:2.



«КИ Клаксвик» (Фареры) – «Слован» (Братислава, Словакия) - ?:?







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УЕФА запретил словацкому «Словану» выпустить основной состав в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» из-за коронавируса у физиотерапевта. Таким образом, словакам придётся использовать в матче резервный состав, сообщает Sport Aktuality.



Перед вылетом на Фарерские острова заражение коронавирусом было диагностировано у полузащитника Владимира Вайса -младшего, и он остался в Словакии. По прибытии на Фарерские острова игроки и персонал «Слована» сдали тесты на коронавирус. Положительный результат показал тест физиотерапевта команды. По правилам местных органов здравоохранения, все находившиеся в самолёте должны сесть на 14-дневный карантин либо немедленно вернуться обратно.



Команды обратились в УЕФА, и организация приняла решение, что «Слован» может выставить только резервный состав. Матч перенесён на 21 августа. В случае отказа словацкому клубу засчитают техническое поражение, сообщает Матчи второго раунда состоятся 25-26 августа.Следующий соперник «Судувы» - израильский клуб «Маккаби», которого она примет на своём поле 26 августа. Начало матча – в 19.00«Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва) - 1:1, по пенальти - 2:4 (голы: Р.Саппинен, 49 – М.Топчагич, 78 – с пен.).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Рига» (Латвия) - 2:0 (Н.Блэкмэн, 58, 88).«Арарат-Армения» - «Омония» (Кипр) - 0:1, доп. время.«Мёльде» (Норвегия) - КуПС (Финляндия) - 5:0.«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Тирана» (Албания) - 0:2.«Ференцварош» (Венгрия) – «Юргорден» (Швеция) - 2:0.«Целье» (Словения) – «Дандолк» (Ирландия) - 3:0.«Коннас-Ки Номадс» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) - 0:2.«Шериф» (Молдавия) – «Фола» (Люксембург) - 2:0.«Карабах» (Азербайджан) – «Силекс» (Северная Македония) - 4:0.«Легия» (Польша) – «Линфилд» (Северная Ирландия) – 1:0.«Динамо-Брест» (Беларусь) – «Астана» (Казахстан) – 6:3.«Селтик» (Шотландия) – «КР Рейкьявик» (Исландия) - 6:0.«Црвена Звезда» (Сербия) – «Европа» (Гибралтар) – 5:0.«Целе» (Словения) – «Дандолк» (Ирландия) – 3:0.«Будучность» (Черногоря) – «Лудогорец» (Болгария) – 1:3.«Коннас Куэй» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 0:2.«Флориана» (Мальта) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 0:2.«КИ Клаксвик» (Фареры) – «Слован» (Братислава, Словакия) - ?:?* * *УЕФА запретил словацкому «Словану» выпустить основной состав в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» из-за коронавируса у физиотерапевта. Таким образом, словакам придётся использовать в матче резервный состав, сообщает Sport Aktuality.Перед вылетом на Фарерские острова заражение коронавирусом было диагностировано у полузащитника Владимира Вайса -младшего, и он остался в Словакии. По прибытии на Фарерские острова игроки и персонал «Слована» сдали тесты на коронавирус. Положительный результат показал тест физиотерапевта команды. По правилам местных органов здравоохранения, все находившиеся в самолёте должны сесть на 14-дневный карантин либо немедленно вернуться обратно.Команды обратились в УЕФА, и организация приняла решение, что «Слован» может выставить только резервный состав. Матч перенесён на 21 августа. В случае отказа словацкому клубу засчитают техническое поражение, сообщает «Чемпионат». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, "Судува", Лига чемпионов, Результаты, Первый, отборочный тур — статья прочитана 54 раза Комментарии