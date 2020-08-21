Спад цен на промпродукцию Литвы за год был самым заметным в странах Балтии 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Спад цен на промышленную продукцию литовских производителей за год был наиболее заметным в странах Балтии.



По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с июлем прошлого года, литовские производители промпродукции снизили цены в среднем на 10,1%, латвийские - на 2,6%, эстонские - на 3,4%.



За месяц (в июле по сравнению с июнем) цены на промпродукцию в Литве повысились на 1,9%, в Латвии - на 0,1%, между тем в Эстонии они снизились на 1,0%.



Не считая нефтепродуктов, которые из стран Балтии производятся только в Литве, индекс цен производителей промышленной продукции за месяц снизился на 0,1%, а за год - на 3,5%. По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с июлем прошлого года, литовские производители промпродукции снизили цены в среднем на 10,1%, латвийские - на 2,6%, эстонские - на 3,4%.За месяц (в июле по сравнению с июнем) цены на промпродукцию в Литве повысились на 1,9%, в Латвии - на 0,1%, между тем в Эстонии они снизились на 1,0%.Не считая нефтепродуктов, которые из стран Балтии производятся только в Литве, индекс цен производителей промышленной продукции за месяц снизился на 0,1%, а за год - на 3,5%. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, цены, спад, промпродукция — статья прочитана 73 раза Комментарии