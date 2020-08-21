По чемпионскому графику

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В российском футбольном первенстве после трёх туров без потерь идёт только действующий чемпион.



Примечательно, что его критики, указывая на то, что судьи слишком уж благосклонны к игрокам «Зенита», вместе с тем признают, что по игре питерская команда действительно выглядит лучше всех своих соперников. Пока, по крайней мере.



Чемпионат России по футболу.



Сезон 2020/2021



3-й тур



«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 3:2 (голы: М.Мевля, 44, К.Нобоа, 85,И.Миладинович, 90+1 – И.Игнатьев, 68 – с пен., Д.Макаров, 76).



«Тамбов» — «Химки» (Московская обл.) – 1:0 (В.Чуперка, 14). Удаление: А.Грицаенко, 40 – «Тамбов». Незабитый пенальти: В.Обухов, 52 – «Тамбов». В российском футбольном первенстве после трёх туров без потерь идёт только действующий чемпион.Примечательно, что его критики, указывая на то, что судьи слишком уж благосклонны к игрокам «Зенита», вместе с тем признают, что по игре питерская команда действительно выглядит лучше всех своих соперников. Пока, по крайней мере.«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 3:2 (голы: М.Мевля, 44, К.Нобоа, 85,И.Миладинович, 90+1 – И.Игнатьев, 68 – с пен., Д.Макаров, 76).«Тамбов» — «Химки» (Московская обл.) – 1:0 (В.Чуперка, 14). Удаление: А.Грицаенко, 40 – «Тамбов». Незабитый пенальти: В.Обухов, 52 – «Тамбов». «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (С.Петров, 35, М.Берг, 66).



«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (А.Егорычев, 74 – Ф.Смолов, 87).



«Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:1 (П.Аликин, 2 – Э.Понсе, 18). Незабитый пенальти: Дж.Ларссон, 12 – «Спартак».



«Ахмат» (Грозный) — «Ротор» (Волгоград) – 3:1 (В.Ильин, 47, О.Роши, 53, 61 – С.Серченков, 58). Удаление: С.Гогуа, 71 – «Ротор».



«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (М.Филипп, 42 – с пен., Н.Комличенко, 45).



«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (С.Азмун, 19, 69 – Н.Влашич, 26).



Бомбардиры: 1-2. Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи») - по 3 гола.







Положение команд: 1. «Зенит» - 9 очков (разница мячей: 6-1), 2. «Динамо» - 7 (4-0), 3. «Локомотив» - 7 (4-1), 4. «Краснодар» – 6 (5-1), 5. ЦСКА - 6 (5-3), 6. «Спартак» - 5 (5-3), 7. «Сочи» - 5 (6-5), 8. «Ахмат» - 4 (3-3), 9. «Уфа» - 4 (4-6), 10. «Ростов» - 3 (1-4), 11. «Тамбов» - 3 (2-3), 12. «Урал» - 2 (2-4), 13. «Рубин» - 1 (3-6), 14. «Арсенал» - 1 (2-5), 15. «Химки» - 1 (1-4), 16. «Ротор» - 1 (1-5).







В 4-м туре 22-23 августа встречаются: «Урал» — «Краснодар», «Химки» - «Ахмат», «Арсенал» - «Динамо», «Зенит» - «Тамбов», «Ротор» — «Сочи», ЦСКА — «Рубин», «Уфа» — «Ростов», «Спартак» — «Локомотив». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 158 раз Комментарии