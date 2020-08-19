Премьер Литвы надеется, что новые власти Беларуси тут изменят свою позицию, а тут - не изменят 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис надеется, что если в Беларуси будут проведены демократические выборы президента, то новые власти страны займут более рациональную позицию относительно судьбы Белорусской АЭС (БелАЭС).



"Нестабильность в государстве, в котором есть такая станция - это еще большая угроза. Мы еще можем порадоваться, что станция не активирована и не запущена, и иметь оптимизм и надежду, что после смены политического режима в Беларуси, проведения демократических выборов, возможно, новые власти Беларуси смогут занять более рациональную позицию в отношении этой станции", - сказал премьер Литвы (на снимке) журналистам во вторник.



Иными словами, премьер Литвы предлагает новым (!) властям Беларуси закрыть станцию, за которую всё равно потом придётся выплачивать кредит - Белоруссия строит БелАЭС за счет "Нестабильность в государстве, в котором есть такая станция - это еще большая угроза. Мы еще можем порадоваться, что станция не активирована и не запущена, и иметь оптимизм и надежду, что после смены политического режима в Беларуси, проведения демократических выборов, возможно, новые власти Беларуси смогут занять более рациональную позицию в отношении этой станции", - сказал премьер Литвы (на снимке) журналистам во вторник.Иными словами, премьер Литвы предлагает новым (!) властям Беларуси закрыть станцию, за которую всё равно потом придётся выплачивать кредит - Белоруссия строит БелАЭС за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд.



Литва также призывает ЕК прилагать больше усилий, чтобы БелАЭС соответствовала международным стандартам безопасности.



О позиции МАГАТЭ в Литве предпочитают не упоминать.



Российская корпорация "Росатом", которая строит БелАЭС в Островце, 7 августа начала загрузку ядерного топлива в реактор первого энергоблока станции. Беларусь сообщает, что этот реактор планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года.



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С. Сквернялис: Клайпедский порт – самый эффективный путь для белорусских грузов



В связи с обеспокоенностью Клайпедского порта тем, что из-за забастовок на заводах Беларуси могут пострадать некоторые портовые предприятия, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что Клайпеда - это экономически наиболее выгодный и эффективный путь для белорусских грузов.



Однако глава правительства Литвы признал вероятность того, что режим Александра Лукашенко может использовать экономические рычаги как месть Литве, поддерживающей протесты в Беларуси.



"Такие рычаги всегда пытаются использовать. Сегодня мы можем сказать только одно - что более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпедский порт, нет", - сказал журналистам во вторник в сейме С. Сквернялис.



По его словам, страны Балтии в этом вопросе едины - позиции Литвы и Латвии по сути не отличаются, поэтому если направить грузы в другие порты, то единственной альтернативой для Беларуси останутся порты России, что "экономически совершенно невыгодно".



Клайпедский порт и его предприятия признают, что с беспокойством следят за забастовками на белорусских предприятиях. Представители порта в понедельник сказали BNS, что из-за забастовок в Беларуси, возможно, придется пересмотреть и прогнозы погрузок порта на этот год.



Клайпедский порт в прошлом году порт обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов - 30,5% общих погрузок (46,3 млн тонн). Только Терминал насыпных грузов отгрузил 10 млн тонн грузов, 98% которых составили удобрения "Беларуськалия". Агентство BNS напоминает, что Беларусь строит АЭС в 50 км от Вильнюса. Литва утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения требований безопасности, и намерена не пропускать электричество с нее на свой рынок. Литву поддерживает Польша, однако Вильнюс еще пытается убедить Латвию и Эстонию последовать ее примеру.Литва также призывает ЕК прилагать больше усилий, чтобы БелАЭС соответствовала международным стандартам безопасности.О позиции МАГАТЭ в Литве предпочитают не упоминать.Российская корпорация "Росатом", которая строит БелАЭС в Островце, 7 августа начала загрузку ядерного топлива в реактор первого энергоблока станции. Беларусь сообщает, что этот реактор планируется подключить к энергосистеме страны в четвертом квартале, а на полную мощность он должен заработать в феврале 2021 года.* * *В связи с обеспокоенностью Клайпедского порта тем, что из-за забастовок на заводах Беларуси могут пострадать некоторые портовые предприятия, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что Клайпеда - это экономически наиболее выгодный и эффективный путь для белорусских грузов.Однако глава правительства Литвы признал вероятность того, что режим Александра Лукашенко может использовать экономические рычаги как месть Литве, поддерживающей протесты в Беларуси."Такие рычаги всегда пытаются использовать. Сегодня мы можем сказать только одно - что более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпедский порт, нет", - сказал журналистам во вторник в сейме С. Сквернялис.По его словам, страны Балтии в этом вопросе едины - позиции Литвы и Латвии по сути не отличаются, поэтому если направить грузы в другие порты, то единственной альтернативой для Беларуси останутся порты России, что "экономически совершенно невыгодно".Клайпедский порт и его предприятия признают, что с беспокойством следят за забастовками на белорусских предприятиях. Представители порта в понедельник сказали BNS, что из-за забастовок в Беларуси, возможно, придется пересмотреть и прогнозы погрузок порта на этот год.Клайпедский порт в прошлом году порт обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов - 30,5% общих погрузок (46,3 млн тонн). Только Терминал насыпных грузов отгрузил 10 млн тонн грузов, 98% которых составили удобрения "Беларуськалия". Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, Саулюс Сквернялис — статья прочитана 290 раз Комментарии