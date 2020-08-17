Больше футбола!

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И во втором туре российского футбольного первенства начавшегося недавно нового сезона были и удаления, и красные карточки, и претензии к судьям. Однако, градус «судейской» темы за неделю явно снизился.



Так что, можно ожидать, что уже вскоре на первый план безоговорочно выйдет сам футбол.



Чемпионат России по футболу.



Сезон 2020/2021



2-й тур



«Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 2:3 (Е.Луценко, 26, К.Кангва, 72 – В.Кротов, 45+1, А.Голубев, 54, Л.Бизяк, 63 – с пен.). Удаления: К.Кангва, 85 – «Арсенал».



«Сочи» — «Химки» (Московская обл.) – 1:1 (К.Нобоа, 63 – А.Трошечкин, 24).



«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (Дж.Ларссон, 52 – с пен., Э.Понсе, 69). Удаление: М.Ненахов, 77 – «Ахмат». И во втором туре российского футбольного первенства начавшегося недавно нового сезона были и удаления, и красные карточки, и претензии к судьям. Однако, градус «судейской» темы за неделю явно снизился.Так что, можно ожидать, что уже вскоре на первый план безоговорочно выйдет сам футбол.«Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 2:3 (Е.Луценко, 26, К.Кангва, 72 – В.Кротов, 45+1, А.Голубев, 54, Л.Бизяк, 63 – с пен.). Удаления: К.Кангва, 85 – «Арсенал».«Сочи» — «Химки» (Московская обл.) – 1:1 (К.Нобоа, 63 – А.Трошечкин, 24).«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (Дж.Ларссон, 52 – с пен., Э.Понсе, 69). Удаление: М.Ненахов, 77 – «Ахмат». «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (И.Игнатьев, 35, с пенальти – Э.Бикфалви, 12 – с пен.). Удаления: М.Меркулов, 31 – «Рубин», Р.Емельянов, 63 – «Урал».



«Динамо» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) – 0:0.



ЦСКА (Москва) — «Тамбов» — 2:1 (К.Кучаев, 29, И.Шкурин, 55 – А.Карапетян, 42).



«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 1:0 (Ал.Миранчук, 43).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (С.Азмун, 23, Д.Ловрен, 87). Незабитый пенальти: С.Азмун, 23 – «Зенит». Удаление: Я.Ракицкий, 78 – «Зенит».







Бомбардиры: 1-5. Реми Кабелла («Краснодар»), Константин Кучаев (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Джордан Ларссон («Спартак»), Кристиан Нобоа («Сочи») - по 2 гола.



Положение команд: 1. «Зенит» - 6 очков (разница мячей: 4-0), 2. ЦСКА - 6 (4-1), 3. «Локомотив» - 6 (3-0), 4. «Спартак» - 4 (4-2), 5. «Динамо» - 4 (2-0), 6. «Краснодар» – 3 (3-1), 7. «Ростов» - 3 (1-2), 8. «Уфа» - 3 (3-5), 9. «Сочи» - 2 (3-3), 10. «Рубин» - 1 (1-3), 11. «Урал» - 1 (1-3), 12. «Арсенал» - 1 (2-3), 13. «Ахмат» - 1 (0-2), 14. «Химки» - 1 (1-3), 15. «Ротор» - 1 (0-2), 16. «Тамбов» - 27 (1-3).







Во 3-м туре 18-19 августа встречаются: «Сочи» — «Рубин», «Тамбов» - «Химки», «Краснодар» - «Арсенал», «Урал» — «Локомотив», «Уфа» - «Спартак», «Ахмат» — «Ротор», «Динамо» — «Ростов», «Зенит» - ЦСКА.



Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 171 раз Комментарии