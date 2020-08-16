Особенный год для «Барсы» 🔊 Воспроизвести Фото: egoradmin.ru







Если бы кто-нибудь в новогоднюю ночь сказал футболистам «Барселоны», что они на всю оставшуюся жизнь запомнят наступающий 2020-й год, то даже в самом страшном сне они не могли бы представить себе, что этот год будет для них именно таким.



Отдав мадридскому «Реалу» чемпионский титул и вылетев из Кубка короля, «Барса» пообещала, что теперь сосредоточится на Лиге чемпионов, чтобы уходящий с таким скрипом сезон получился в итоге не таким провальным.



Но в четвертьфинале «Барсу» поджидала «Бавария», и практически все специалисты в один голос утверждали, что нынче германский чемпион явно превосходит испанского гранда.



Но даже самые ярые поклонники «Баварии» могли предположить, что немецкая команда выставит «Барсу» в таком унизительном свете. Отдав мадридскому «Реалу» чемпионский титул и вылетев из Кубка короля, «Барса» пообещала, что теперь сосредоточится на Лиге чемпионов, чтобы уходящий с таким скрипом сезон получился в итоге не таким провальным.Но в четвертьфинале «Барсу» поджидала «Бавария», и практически все специалисты в один голос утверждали, что нынче германский чемпион явно превосходит испанского гранда.Но даже самые ярые поклонники «Баварии» могли предположить, что немецкая команда выставит «Барсу» в таком унизительном свете.



По данным СМИ, 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение истекает 30 июня 2021 года. Нападающий якобы устал от атмосферы, царящей в клубе, и может сменить команду. Среди заинтересованных в переходе аргентинца — главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, знакомый с Месси по совместной работе в «Барселоне».



К слову, «Бавария» до матча с «Барсой» не считалась главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов, эту роль все отводили «Манчестер Сити». Однако, и команда Хосепа Гвардиолы также оказалась за бортом турнира, а отправил её восвояси седьмой (!) клуб чемпионата Франции.



Лига чемпионов



Четвертьфинал



«Аталанта» (Италия) – ПСЖ «Франция) – 1:2 (голы: М.Пашалич, 26 – Маркиньос, 90, Э.Шупо-Мотинг, 90+3).



«РБ Лейпциг» (Германия) – «Атлетико» (Мадрид, Германия) – 2:1 (Д.Ольмо, 50, Т.Адамс, 88 – Ж.Фелиш, 71 – с пен.).



«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 2:8 (Д.Алаба, 7, «Бавария» - в свои ворота, Л.Суарес, 57 – Т.Мюллер, 4, 31, И.Перишич, 21, С.Гнабри, 27, Й.Киммих, 63, Р.Левандовски, 82, Ф.Коутиньо, 85, 89).



«Манчестер Сити» (Англия) – «Лион» (Франция) – 1:3 (К.Де Брейне, 69 – М.Корне, 24, М.Дембеле, 79, 87).



Полуфинал



«РБ Лейпциг» - ПСЖ, 18 августа



«Лион» - «Бавария», 19 августа Последний раз сине-гранатовые пропускали восемь мячей в одном матче в 1946 году, то есть 74 (!) года назад, когда со счётом 0:8 уступили «Севилье» в Кубке Испании.По данным СМИ, 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение истекает 30 июня 2021 года. Нападающий якобы устал от атмосферы, царящей в клубе, и может сменить команду. Среди заинтересованных в переходе аргентинца — главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, знакомый с Месси по совместной работе в «Барселоне».К слову, «Бавария» до матча с «Барсой» не считалась главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов, эту роль все отводили «Манчестер Сити». Однако, и команда Хосепа Гвардиолы также оказалась за бортом турнира, а отправил её восвояси седьмой (!) клуб чемпионата Франции.«Аталанта» (Италия) – ПСЖ «Франция) – 1:2 (голы: М.Пашалич, 26 – Маркиньос, 90, Э.Шупо-Мотинг, 90+3).«РБ Лейпциг» (Германия) – «Атлетико» (Мадрид, Германия) – 2:1 (Д.Ольмо, 50, Т.Адамс, 88 – Ж.Фелиш, 71 – с пен.).«Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 2:8 (Д.Алаба, 7, «Бавария» - в свои ворота, Л.Суарес, 57 – Т.Мюллер, 4, 31, И.Перишич, 21, С.Гнабри, 27, Й.Киммих, 63, Р.Левандовски, 82, Ф.Коутиньо, 85, 89).«Манчестер Сити» (Англия) – «Лион» (Франция) – 1:3 (К.Де Брейне, 69 – М.Корне, 24, М.Дембеле, 79, 87).«РБ Лейпциг» - ПСЖ, 18 августа«Лион» - «Бавария», 19 августа Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, Результаты, Лео Месси — статья прочитана 83 раза Комментарии