Президент Литвы приостановил кровопролитие в Беларуси 🔊 Воспроизвести Фото: lrp.lt







Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что предложенный им план выхода из кризиса в Беларуси помог приостановить насилие в отношении участников протестов.



"Мы немного приостановили кровопролитие, и я надеюсь, что вскоре мы его остановим совсем", - сказал глава Литовского государства журналистам в пятницу после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.



Г. Науседа также сказал, что поступают сигналы о том, что его предложение изучают власти Беларуси.



"Да, мы получаем по дипломатическим каналам определенные сигналы, что за нашими предложениями следят, их изучают и, повторю еще раз, что лучший ответ на наши предложения - это происходящие сейчас реальные изменения", - сказал Г. Науседа. "Мы немного приостановили кровопролитие, и я надеюсь, что вскоре мы его остановим совсем", - сказал глава Литовского государства журналистам в пятницу после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.Г. Науседа также сказал, что поступают сигналы о том, что его предложение изучают власти Беларуси."Да, мы получаем по дипломатическим каналам определенные сигналы, что за нашими предложениями следят, их изучают и, повторю еще раз, что лучший ответ на наши предложения - это происходящие сейчас реальные изменения", - сказал Г. Науседа. Руководитель Эстонии К. Кальюлайд, которая впервые приехала с официальным визитом в Литву, сказала, что считает недопустимыми действия белорусских властей и не признает результаты президентских выборов, сообщает BNS.



"Прошедшие выборы нельзя считать свободными и демократическими. К сожелtнию, нам известно немного, потому что независимых наблюдателей в Беларуси не было. Все это не позволяет признать результаты выборов. Применение силы против мирных участников протестов недопустимо", - сказала К. Кальюлайд журналистам.



Она отметила, что Эстония предложила Евросоюзу усадить власти и оппозицию Беларуси за стол переговоров.



Г. Науседа в среду представил план из трех пунктов, в котором предлагается, чтобы власти Беларуси прекратили применение насилия против своих граждан, освободили всех задержанных, а президент Александр Лукашенко согласился на создание "национального совета" с участием представителей властей и гражданского общества.



После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.



Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, президент, Беларусь, Эстония, план, Науседа — статья прочитана 152 раза Комментарии