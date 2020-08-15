В Клайпеду пришел новый небольшой груз газа из Высоцка 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк". Еще один небольшой газовоз идет в Литву, это будет уже 45-й груз в этом газовом году, сообщает агентство BNS.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Fungia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В пятницу судно пришвартовалось у плавучего хранилища Independence.



Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил около 10 тыс. кубометров СПГ.



В соответствии с графиком газовозов, новый груз такого же объема должен прийти в эти выходные. Порталы наблюдения за судами показывают, что судно Coral Favia уже идет из Высоцка в Клайпеду.



Примечательно, что агентство о приходе в Клайпеду очередной партии СПГ, как правило, подчёркивает, что из России идут небольшие партии, а из Норвегии и США - ну очень большие! В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк". Еще один небольшой газовоз идет в Литву, это будет уже 45-й груз в этом газовом году, сообщает агентство BNS.По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Fungia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В пятницу судно пришвартовалось у плавучего хранилища Independence.Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил около 10 тыс. кубометров СПГ.В соответствии с графиком газовозов, новый груз такого же объема должен прийти в эти выходные. Порталы наблюдения за судами показывают, что судно Coral Favia уже идет из Высоцка в Клайпеду.Примечательно, что агентство о приходе в Клайпеду очередной партии СПГ, как правило, подчёркивает, что из России идут небольшие партии, а из Норвегии и США - ну очень большие! Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, электростанция, СПГ, СПГ-терминал, Высоцк — статья прочитана 145 раз Комментарии