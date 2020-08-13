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План президента Литвы передан Беларуси по дипломатическим каналам, ожидается реакция

Гитанас Науседа. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"




Литва по дипломатическим каналам передала властям Беларуси предлагаемый Гитанасом Науседой план урегулирования кризиса в Беларуси, ожидается реакция из Минска, заявила в четверг советник президента Литвы.

„План передан белорусской стороне, ожидаем их реакцию", - сказала журналистам Аста Скайсгирите.

На вопрос журналистов о способе доставки плана в Минск, она ответила: "Доставлен по дипломатическим каналам".

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси "национальный совет" из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране.

Власти Беларуси также должны прекратить применение силы против своих граждан и отпустить задержанных протестующих.
Аста Скайсгирите добавила, что план из трех пунктов одобрили президенты Литвы, Латвии и Польши.

„План обсуждался достаточно детально с нашими единомышленниками - Латвией, Эстонией и Польшей. План получил поддержку президентов этих стран," – отметила дипломат.

В администрации президента Литвы заявили, что план Г. Науседы в пятницу будет обсуждаться на совещании Совета министров иностранных дел ЕС.

"Президент встречался с Л. Линкявичюсом и обсудил с ним завтрашнее видеосовещание Совета министров иностранных дел ЕС о ситуации в Беларуси. Министр представит коллегам из ЕС план президента для Беларуси", - сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, президент, Беларусь, план
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добавлена сегодня, 13 августа, 16:20

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