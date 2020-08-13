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Литва им поможет

Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский




Литовский президент Гитанас Науседа в четверг встречается с представителями белорусских общественников, чтобы обсудить план помощи гражданскому обществу этой страны.

"Президент проводит срочную встречу с представителями международных и общественных организаций, действующих в Беларуси, по поводу мер неотложной помощи белорусскому гражданскому обществу, сталкивающемуся с репрессиями властей, а также вероятным гуманитарным кризисом", - информировал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Г. Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране.
Глава Литовского государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президентами Польши и Латвии, сообщает BNS.

По словам Г. Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных им прекратит насилие, президенты Литвы, Лавтии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию. Наверное, примерно такую же, как представители Запада брали в Киеве в 2014 году.

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, президент, Беларусь, помощь, выборы, Гитанас Науседа
статья прочитана 234 раза
добавлена сегодня, 13 августа, 09:41

Комментарии

читатель
13 августа, 10:22
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С нетерпением жду выступления Светланы Тихановской.
Читал, что ее муж "Сергей Тихановский был против, чтобы детей вывозили из страны"
Интересно, это правда или фейк?
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