Опасный август 🔊 Воспроизвести



На прошлой неделе в мире таких случаев было несколько, но самый громкий – в Бейруте, где взорвалось удобрение - 2750 тонн аммиачной селитры, или, если быть точным в терминах, нитрата аммония.



Взрыв, прозвучавший 4 августа в порту ливанской столицы, унёс жизни, по меньшей мере, 220 человек, ещё около шести тысяч пострадали, в основном от порезов стеклом, разбитым взрывной волной.



Многие литовские СМИ вслед за своими западно-либеральными коллегами быстренько нащупали самое важное звено в этой истории: судно, которое из-за неполадок зашло в порт Бейрута с таким опасным грузом, принадлежало россиянину. Все остальные «мелочи» - что этот россиянин давно уже не живёт в России, что судно давно ему уже не принадлежит и грузилось оно в братской нам Грузии, и что шло оно под молдавским флагом, что конфискованные ливанскими властями удобрения пролежали (без соблюдения необходимых правил безопасности, как отметил президент Ливана Мишель Аун) шесть лет на складе в порту – проходили скороговоркой и где-то на заднем плане. Август и в этом году, к большому сожалению, подтверждает свою репутацию месяца, богатого на всякие трагические события.На прошлой неделе в мире таких случаев было несколько, но самый громкий – в Бейруте, где взорвалось удобрение - 2750 тонн аммиачной селитры, или, если быть точным в терминах, нитрата аммония.Взрыв, прозвучавший 4 августа в порту ливанской столицы, унёс жизни, по меньшей мере, 220 человек, ещё около шести тысяч пострадали, в основном от порезов стеклом, разбитым взрывной волной.Многие литовские СМИ вслед за своими западно-либеральными коллегами быстренько нащупали самое важное звено в этой истории: судно, которое из-за неполадок зашло в порт Бейрута с таким опасным грузом, принадлежало россиянину. Все остальные «мелочи» - что этот россиянин давно уже не живёт в России, что судно давно ему уже не принадлежит и грузилось оно в братской нам Грузии, и что шло оно под молдавским флагом, что конфискованные ливанскими властями удобрения пролежали (без соблюдения необходимых правил безопасности, как отметил президент Ливана Мишель Аун) шесть лет на складе в порту – проходили скороговоркой и где-то на заднем плане. Потом, однако, трагедия в Бейруте подвигла наших литовских коллег и ко вполне логичному шагу: поинтересоваться, а не может ли нечто подобное случиться и у нас в Литве? Тем более что такого удобрения в нашей стране используется не просто много, а очень много.



«Интенсивно работающие хозяйства - это как тикающие бомбы. В хозяйстве на 2000 га ежегодно используют 1000 т нитрата аммония, а это почти половина того количества, которое взорвалось в Бейруте. Нитрат аммония дешевле бывает зимой, его в это время скупают и до весны держат на складах компаний, находящихся в населённых пунктах», – цитирует слова председателя Литовского союза молодых фермеров Витаутаса Буйвидаса портал ru.delfi.lt.



Прошло три дня, и представители компаний «Klasco» и «Bega» в ответ на обращения журналистов заверили, что погрузка аммиачных удобрений в Клайпедском порту безопасна.



Первые же лица Литовского государства на прошлой неделе, судя по всему, были очень заняты предстоящими выборами у белорусских соседей, поэтому специальных заверений-объявлений по поводу соседствующей с нами селитры не делали.



Хотя вполне можно было бы сказать что-то подобное: трагедия в Бейруте должна стать для нас ещё одним предостережением, ещё одним поводом, чтобы посмотреть, а всё ли у нас хорошо в своём собственном огороде.



Только за последний год Литва столкнулась с двумя серьёзными экологическими проблемами – пожаром автопокрышек в Алитусе и неожиданным выявлением сброса неочищенных стоков компании «Grigeo» прямо в Балтийское море.



Педанты могут уточнить: экологической проблемой автор, наверное, хотел назвать сам сброс, а не обнаружение источника повышенной вонючести для Клайпеды?



Да нет, мне кажется большой экологической проблемой именно то, что столько лет никто не мог обнаружить, как говорят некоторые интеллектуалы, откуда ноги воняют.



В связи со всем этим почему-то вспоминается обращение в соцсети Facebook. Его авторы обращаются к интернет-пользователям с просьбой подсказать, где могут возникнуть новые очаги коронавируса.



Уж не знаю, насколько активно виртуальный народ откликается конкретно на эту просьбу, но многие обращают внимание, например, на то, что на фоне возвращения к более жёстким мерам коронавирусной предосторожности весьма странно смотрятся существующие ещё разрешения на массовые мероприятия.



А народный политолог тётя Вера в прошлом номере «Обзора», например, удивлялась, почему в общественном транспорте снова создана ситуация «сельди в бочке».



Время летних отпусков, а значит, и летнего графика движения общественного транспорта – это, конечно, дело святое, но вот коронавирус, как мы видим, в отпуск уходить не собирается. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1231 — статья прочитана 117 раз Комментарии