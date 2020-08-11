Итоги первого пленэра иконописцев

9 августа на закрытии пленэра иконописцев, десять дней проходившего в Покрово-Никольском храме Клайпеды, общение мастеров и людей, пришедших к ним на встречу, было настолько интересным и плодотворным для обеих сторон, что корреспонденту "Обзора" еле-еле удалось «отпросить» гостей для фотографирования.
На первый пленэр по иконописи по объективным причинам – из-за коронавируса приехало всего три художника из Вильнюса, но какие авторитеты! Возрождающие духовную жизнь!
Самый молодой из троих - Сергей Грязин, уже заслуженный мастер: награждён орденом русской Православной Церкви, его иконы есть в Свято-Духовом монастыре (Вильнюс), он ведёт курс Церковных художеств, где всем желающим дают основы иконописи и христианского искусства.
Специалист витражей и мастер по металлу Юрий Вытегоров интересно рассказывал о своём участии в восстановлении нескольких церквей и костёлов Литвы. Юрий как раз окончил трёхгодичные курсы у С.Грязина, сейчас он пишет и иконы.
Александр Осин вырос в очень религиозной семье, некоторые её члены за веру стали жертвами Бутовского полигона. Всегда был в теме, для Александра она органична и понятна, всю жизнь собирал альбомы по иконам, они всегда были перед глазами, и уже около 25 лет он их пишет, занимается реставрацией икон и стенной росписи. Считает, что иконы должны вызывать чувство молитвенности, а не разглядывания…
И каждый из трёх великолепных мастеров оставил храму по иконе.
Выступая в Приходском доме, настоятель храма отец Григорий Негурица отметил серьёзность и солидность прошедшего сугубо церковного пленэра. Настоятель уверен, что на иконописце лежит огромная ответственность: икона удалась, если любой подошедший к ней захотел помолиться. Для этого нужно призвание, надо чувствовать сердцем, иметь в душе искру, которая отзывается на призыв Бога, и только верующий человек может передать Первообраз, передать духовное материальными средствами.
По словам протоиерея «мастера владеют прекрасной профессией, а Господь всегда даёт талант в этой области».
Пленэр иконописцев начал свою работу с благословения Благочинного Клайпедского округа архимандрита Амвросия (Федуковича), прошёл при большой поддержке отца Григория и клайпедской белорусской общины «Крыница».
Его организаторами выступили куратор художественных проектов Валерий Серёгин (Вильнюс) и Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин.
Солистки вокального ансамбля «Купалинка» Валентина Снигур и Ирина Симачёва исполнили несколько песен на белорусском языке, покорив зрителей своими голосами и душевным исполнением, обратив мысли слушателей к главным ценностям – Вере, Надежде, Любви.
После официальной части в дружеском и тёплом общении выяснилось, что гости накануне посетили старинную церковь в селе Колайняй, где нужна помощь по восстановлению, где был намечен фронт работ следующего пленэра.
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Во время неформального общения Сергей Грязин, например, поведал, как смешиваются краски. И что среди выпускников Церковных художественных курсов Вильнюса есть ученики в Троице-Сергиевой лавре.
Своеобразный «ветеран» среди приехавших мастеров Александр Осин говорил, что икона – это по определению церковное искусство. Где реализовать свои фантазии нет возможности. Есть определённые каноны для икон, которые надо изучать, надо изучать теорию. А написание икон - полезно для души и богоугодное дело; что все святые должны быть узнаваемы и быть в том возрасте, в котором они на иконах фигурируют.
Естественно, приступать к работе надо с молитвой, с благословением. Для написания иконы надо начинать с изучения материала. Потом идут пробы – выбор размера, насыщенности, количество изображаемых, выбор материала.
Все участники отмечали важность пленэра, полезное общение в ходе работы, обмен знаниями, благожелательный и радушный приём; потрясающую в традиционной основе роспись Покрово-Никольского храма.
Фото Оксаны Юозайтене, Владимира Беглика, Леонида Соболева
Александр Осин вырос в очень религиозной семье, некоторые её члены за веру стали жертвами Бутовского полигона. Всегда был в теме, для Александра она органична и понятна, всю жизнь собирал альбомы по иконам, они всегда были перед глазами, и уже около 25 лет он их пишет, занимается реставрацией икон и стенной росписи. Считает, что иконы должны вызывать чувство молитвенности, а не разглядывания…
И каждый из трёх великолепных мастеров оставил храму по иконе.
Выступая в Приходском доме, настоятель храма отец Григорий Негурица отметил серьёзность и солидность прошедшего сугубо церковного пленэра. Настоятель уверен, что на иконописце лежит огромная ответственность: икона удалась, если любой подошедший к ней захотел помолиться. Для этого нужно призвание, надо чувствовать сердцем, иметь в душе искру, которая отзывается на призыв Бога, и только верующий человек может передать Первообраз, передать духовное материальными средствами.
По словам протоиерея «мастера владеют прекрасной профессией, а Господь всегда даёт талант в этой области».
Пленэр иконописцев начал свою работу с благословения Благочинного Клайпедского округа архимандрита Амвросия (Федуковича), прошёл при большой поддержке отца Григория и клайпедской белорусской общины «Крыница».
Его организаторами выступили куратор художественных проектов Валерий Серёгин (Вильнюс) и Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин.
Солистки вокального ансамбля «Купалинка» Валентина Снигур и Ирина Симачёва исполнили несколько песен на белорусском языке, покорив зрителей своими голосами и душевным исполнением, обратив мысли слушателей к главным ценностям – Вере, Надежде, Любви.
После официальной части в дружеском и тёплом общении выяснилось, что гости накануне посетили старинную церковь в селе Колайняй, где нужна помощь по восстановлению, где был намечен фронт работ следующего пленэра.
………
Во время неформального общения Сергей Грязин, например, поведал, как смешиваются краски. И что среди выпускников Церковных художественных курсов Вильнюса есть ученики в Троице-Сергиевой лавре.
Своеобразный «ветеран» среди приехавших мастеров Александр Осин говорил, что икона – это по определению церковное искусство. Где реализовать свои фантазии нет возможности. Есть определённые каноны для икон, которые надо изучать, надо изучать теорию. А написание икон - полезно для души и богоугодное дело; что все святые должны быть узнаваемы и быть в том возрасте, в котором они на иконах фигурируют.
Естественно, приступать к работе надо с молитвой, с благословением. Для написания иконы надо начинать с изучения материала. Потом идут пробы – выбор размера, насыщенности, количество изображаемых, выбор материала.
Все участники отмечали важность пленэра, полезное общение в ходе работы, обмен знаниями, благожелательный и радушный приём; потрясающую в традиционной основе роспись Покрово-Никольского храма.
Фото Оксаны Юозайтене, Владимира Беглика, Леонида Соболева
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: икона, пленэр иконописцев, Клайпеда