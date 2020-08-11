Итоги первого пленэра иконописцев 🔊 Воспроизвести







9 августа на закрытии пленэра иконописцев, десять дней проходившего в Покрово-Никольском храме Клайпеды, общение мастеров и людей, пришедших к ним на встречу, было настолько интересным и плодотворным для обеих сторон, что корреспонденту "Обзора" еле-еле удалось «отпросить» гостей для фотографирования.



На первый пленэр по иконописи по объективным причинам – из-за коронавируса приехало всего три художника из Вильнюса, но какие авторитеты! Возрождающие духовную жизнь!



Самый молодой из троих - Сергей Грязин, уже заслуженный мастер: награждён орденом русской Православной Церкви, его иконы есть в Свято-Духовом монастыре (Вильнюс), он ведёт курс Церковных художеств, где всем желающим дают основы иконописи и христианского искусства. На первый пленэр по иконописи по объективным причинам – из-за коронавируса приехало всего три художника из Вильнюса, но какие авторитеты! Возрождающие духовную жизнь!Самый молодой из троих - Сергей Грязин, уже заслуженный мастер: награждён орденом русской Православной Церкви, его иконы есть в Свято-Духовом монастыре (Вильнюс), он ведёт курс Церковных художеств, где всем желающим дают основы иконописи и христианского искусства.



Александр Осин вырос в очень религиозной семье, некоторые её члены за веру стали жертвами Бутовского полигона. Всегда был в теме, для Александра она органична и понятна, всю жизнь собирал альбомы по иконам, они всегда были перед глазами, и уже около 25 лет он их пишет, занимается реставрацией икон и стенной росписи. Считает, что иконы должны вызывать чувство молитвенности, а не разглядывания…



И каждый из трёх великолепных мастеров оставил храму по иконе.











Выступая в Приходском доме, настоятель храма отец Григорий Негурица отметил серьёзность и солидность прошедшего сугубо церковного пленэра. Настоятель уверен, что на иконописце лежит огромная ответственность: икона удалась, если любой подошедший к ней захотел помолиться. Для этого нужно призвание, надо чувствовать сердцем, иметь в душе искру, которая отзывается на призыв Бога, и только верующий человек может передать Первообраз, передать духовное материальными средствами.



По словам протоиерея «мастера владеют прекрасной профессией, а Господь всегда даёт талант в этой области».



Пленэр иконописцев начал свою работу с благословения Благочинного Клайпедского округа архимандрита Амвросия (Федуковича), прошёл при большой поддержке отца Григория и клайпедской белорусской общины «Крыница».



Его организаторами выступили куратор художественных проектов Валерий Серёгин (Вильнюс) и Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин.







Солистки вокального ансамбля «Купалинка» Валентина Снигур и Ирина Симачёва исполнили несколько песен на белорусском языке, покорив зрителей своими голосами и душевным исполнением, обратив мысли слушателей к главным ценностям – Вере, Надежде, Любви.



После официальной части в дружеском и тёплом общении выяснилось, что гости накануне посетили старинную церковь в селе Колайняй, где нужна помощь по восстановлению, где был намечен фронт работ следующего пленэра.



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Во время неформального общения Сергей Грязин, например, поведал, как смешиваются краски. И что среди выпускников Церковных художественных курсов Вильнюса есть ученики в Троице-Сергиевой лавре.



Своеобразный «ветеран» среди приехавших мастеров Александр Осин говорил, что икона – это по определению церковное искусство. Где реализовать свои фантазии нет возможности. Есть определённые каноны для икон, которые надо изучать, надо изучать теорию. А написание икон - полезно для души и богоугодное дело; что все святые должны быть узнаваемы и быть в том возрасте, в котором они на иконах фигурируют.



Естественно, приступать к работе надо с молитвой, с благословением. Для написания иконы надо начинать с изучения материала. Потом идут пробы – выбор размера, насыщенности, количество изображаемых, выбор материала.



Все участники отмечали важность пленэра, полезное общение в ходе работы, обмен знаниями, благожелательный и радушный приём; потрясающую в традиционной основе роспись Покрово-Никольского храма.



Фото Оксаны Юозайтене, Владимира Беглика, Леонида Соболева







Специалист витражей и мастер по металлу Юрий Вытегоров интересно рассказывал о своём участии в восстановлении нескольких церквей и костёлов Литвы. Юрий как раз окончил трёхгодичные курсы у С.Грязина, сейчас он пишет и иконы.Александр Осин вырос в очень религиозной семье, некоторые её члены за веру стали жертвами Бутовского полигона. Всегда был в теме, для Александра она органична и понятна, всю жизнь собирал альбомы по иконам, они всегда были перед глазами, и уже около 25 лет он их пишет, занимается реставрацией икон и стенной росписи. Считает, что иконы должны вызывать чувство молитвенности, а не разглядывания…И каждый из трёх великолепных мастеров оставил храму по иконе.Выступая в Приходском доме, настоятель храма отец Григорий Негурица отметил серьёзность и солидность прошедшего сугубо церковного пленэра. Настоятель уверен, что на иконописце лежит огромная ответственность: икона удалась, если любой подошедший к ней захотел помолиться. Для этого нужно призвание, надо чувствовать сердцем, иметь в душе искру, которая отзывается на призыв Бога, и только верующий человек может передать Первообраз, передать духовное материальными средствами.По словам протоиерея «мастера владеют прекрасной профессией, а Господь всегда даёт талант в этой области».Пленэр иконописцев начал свою работу с благословения Благочинного Клайпедского округа архимандрита Амвросия (Федуковича), прошёл при большой поддержке отца Григория и клайпедской белорусской общины «Крыница».Его организаторами выступили куратор художественных проектов Валерий Серёгин (Вильнюс) и Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин.Закрытие пленэра иконописцев, где прошла и выставка икон, включал небольшой концерт. Его открывал музыкальный шедевр божественной красоты и глубины «Аве Мария» в потрясающем исполнении дуэта дьякона Иоанна и Анны Берташ при фортепианном сопровождении Виталия Науявичюса.Солистки вокального ансамбля «Купалинка» Валентина Снигур и Ирина Симачёва исполнили несколько песен на белорусском языке, покорив зрителей своими голосами и душевным исполнением, обратив мысли слушателей к главным ценностям – Вере, Надежде, Любви.После официальной части в дружеском и тёплом общении выяснилось, что гости накануне посетили старинную церковь в селе Колайняй, где нужна помощь по восстановлению, где был намечен фронт работ следующего пленэра.………Во время неформального общения Сергей Грязин, например, поведал, как смешиваются краски. И что среди выпускников Церковных художественных курсов Вильнюса есть ученики в Троице-Сергиевой лавре.Своеобразный «ветеран» среди приехавших мастеров Александр Осин говорил, что икона – это по определению церковное искусство. Где реализовать свои фантазии нет возможности. Есть определённые каноны для икон, которые надо изучать, надо изучать теорию. А написание икон - полезно для души и богоугодное дело; что все святые должны быть узнаваемы и быть в том возрасте, в котором они на иконах фигурируют.Естественно, приступать к работе надо с молитвой, с благословением. Для написания иконы надо начинать с изучения материала. Потом идут пробы – выбор размера, насыщенности, количество изображаемых, выбор материала.Все участники отмечали важность пленэра, полезное общение в ходе работы, обмен знаниями, благожелательный и радушный приём; потрясающую в традиционной основе роспись Покрово-Никольского храма. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: икона, пленэр иконописцев, Клайпеда География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 166 раз Комментарии