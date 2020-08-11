Литва выделит 50 тыс. евро пострадавшим от взрыва в Бейруте 🔊 Воспроизвести



Литва выделит помощь в размере 50 тыс. евро пострадавшим от мощного взрыва в столице Ливана Бейруте, сообщило Министерство иностранных дел.



"Решено выделить 50 тыс. евро через организацию Красного Креста. Так как в Ливане Красный Крест - это важная, работающая "на земле" организация, они занимаются горячими линиями, донорской кровью и другими делами, поэтому мы решили поддержать жертв взрыва через них", - сообщил BNS советник министра иностранных дел Бертас Венцкайтис.



Он отметил, что средства будут выделены из бюджета Министерства иностранных дел.



Взрыв в Ливане прогремел в прошлый вторник. Погибло более полутораста человек, тысячи пострадали. Литва выделит помощь в размере 50 тыс. евро пострадавшим от мощного взрыва в столице Ливана Бейруте, сообщило Министерство иностранных дел."Решено выделить 50 тыс. евро через организацию Красного Креста. Так как в Ливане Красный Крест - это важная, работающая "на земле" организация, они занимаются горячими линиями, донорской кровью и другими делами, поэтому мы решили поддержать жертв взрыва через них", - сообщил BNS советник министра иностранных дел Бертас Венцкайтис.Он отметил, что средства будут выделены из бюджета Министерства иностранных дел.Взрыв в Ливане прогремел в прошлый вторник. Погибло более полутораста человек, тысячи пострадали. BNS Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: помощь, взрыв, Ливан, погибшие, Бейрут География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии