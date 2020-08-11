|
Литва выделит 50 тыс. евро пострадавшим от взрыва в Бейруте
Литва выделит помощь в размере 50 тыс. евро пострадавшим от мощного взрыва в столице Ливана Бейруте, сообщило Министерство иностранных дел.
"Решено выделить 50 тыс. евро через организацию Красного Креста. Так как в Ливане Красный Крест - это важная, работающая "на земле" организация, они занимаются горячими линиями, донорской кровью и другими делами, поэтому мы решили поддержать жертв взрыва через них", - сообщил BNS советник министра иностранных дел Бертас Венцкайтис.
Он отметил, что средства будут выделены из бюджета Министерства иностранных дел.
Взрыв в Ливане прогремел в прошлый вторник. Погибло более полутораста человек, тысячи пострадали.
Категории: общество, в мире, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|