В Конгрессе США поддержали протесты против «диктатуры» и призвали Лукашенко уйти в отставку 🔊 Воспроизвести Фото: JOSHUA ROBERTSReuters



Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в Белоруссии. Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш в свою очередь призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.



«(Режим в) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении (президента Александра) Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их», – передает Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в Белоруссии. Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш в свою очередь призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.«(Режим в) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении (президента Александра) Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их», – передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» слова Шиффа.



«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», – говорится в письменном заявлении Риша.







Накануне Госдепартамент США объявил выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом же заявил глава ПАСЕ Рик Даемс. В администрации президента США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Насилие против протестующих в Белоруссии осудил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.



При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.



После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.



В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие, в свою очередь, забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Позже МВД Белоруссии признало гибель одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.



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Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».



«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении Помпео.



По его словам, США «поддерживают независимость и суверенитет Белоруссии» и стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему. Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш в свою очередь призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», – говорится в письменном заявлении Риша.Накануне Госдепартамент США объявил выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом же заявил глава ПАСЕ Рик Даемс. В администрации президента США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Насилие против протестующих в Белоруссии осудил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие, в свою очередь, забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Позже МВД Белоруссии признало гибель одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.* * *Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении Помпео.По его словам, США «поддерживают независимость и суверенитет Белоруссии» и стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему. vz.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, США, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, аресты География: Белоруссия — статья прочитана 108 раз Комментарии