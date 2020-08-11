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В Конгрессе США поддержали протесты против «диктатуры» и призвали Лукашенко уйти в отставку

Фото: JOSHUA ROBERTSReuters


Глава комитета по разведке палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал демократические страны по всему миру поддержать протесты в Белоруссии. Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш в свою очередь призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.

«(Режим в) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении (президента Александра) Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их», – передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» слова Шиффа.
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш в свою очередь призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.

«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», – говорится в письменном заявлении Риша.



Накануне Госдепартамент США объявил выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом же заявил глава ПАСЕ Рик Даемс. В администрации президента США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Насилие против протестующих в Белоруссии осудил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие, в свою очередь, забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Позже МВД Белоруссии признало гибель одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии. Он призвал белорусские власти воздержаться от насилия и разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».

«Мы решительно осуждаем насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, США «поддерживают независимость и суверенитет Белоруссии» и стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему.
vz.ru
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: президент, США, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, аресты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 11 августа, 15:00

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