Президент Филиппин готов первым испытать на себе российскую вакцину против коронавируса 🔊 Воспроизвести



Родриго Дутерте отметил, что хотел бы показать, что полностью доверяет российским научным исследованиям и считает, что производимая вакцина "принесет пользу для человечества", сообщает



Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым на себе испытать российскую вакцину против коронавируса. С таким заявлением глава государства выступил в понедельник в ходе телеобращения к нации.



По словам президента, он хотел бы показать, что полностью доверяет российским научным исследованиям и считает, что производимая вакцина "принесет пользу для человечества". "Чтобы показать им (властям РФ - прим. ТАСС), что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит, - сказал он. - Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию". "Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает", - подчеркнул филиппинский лидер. Родриго Дутерте отметил, что хотел бы показать, что полностью доверяет российским научным исследованиям и считает, что производимая вакцина "принесет пользу для человечества", сообщает ТАСС Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым на себе испытать российскую вакцину против коронавируса. С таким заявлением глава государства выступил в понедельник в ходе телеобращения к нации.По словам президента, он хотел бы показать, что полностью доверяет российским научным исследованиям и считает, что производимая вакцина "принесет пользу для человечества". "Чтобы показать им (властям РФ - прим. ТАСС), что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит, - сказал он. - Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию". "Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает", - подчеркнул филиппинский лидер. Вместе с тем Дутерте считает, что если вакцина подойдет ему, то прививку можно будет сделать всем остальным. Он также попросил министра здравоохранения Франсиско Дуке скоординировать с правительством РФ возможную передачу Филиппинам технологии производства вакцины.



7 августа посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев заявил во время онлайн пресс-конференции, что Москва готова поставлять в Манилу вакцину против коронавируса и инвестировать в ее местное производство. В случае договоренности Филиппины могли бы выбрать три варианта для сотрудничества по этому направлению: поставки вакцины, ее местное производство и проведение клинических испытаний. По словам дипломата, производство вакцины на территории Филиппин является наиболее предпочтительным вариантом для Москвы. Это означает, что Россия готова объединить усилия с филиппинскими партнерами, осуществлять необходимые инвестиции и делиться технологиями, сказал он.



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что более 20 стран продемонстрировали интерес к вакцине центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Глава РФПИ также отмечал, что пять стран планируют принять участие производстве российской вакцины от коронавируса.



30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 136,6 тыс., вылечились более 68,1 тыс. пациентов, умерли 2,2 тыс. человек. ТАСС Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Россия, президент, вакцина, Китай, вирус, Филиппины, пандемия — статья прочитана 123 раза Комментарии