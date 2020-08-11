VARево 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







В пятницу на прошлой неделе матчем за Суперкубок открылся новый сезон российского клубного футбола.



Петербургский «Зенит», обыграв на стадионе, принадлежащем московскому ЦСКА, в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Счёт поединка – 2:1 (голы: А.Дзюба, 14, М.Оздоев, 69 – В.Чорлука, 72).



Подопечные Сергея Семака завоевали третий титул за 33 дня, ранее они стали чемпионами России (5 июля) и обладателями Олимп - Кубка России (25 июля).



Отметим, что рекорд по победам в Суперкубке принадлежит московским «армейцам», на стадионе которых прошел сегодняшний матч. ЦСКА выиграл трофей семь раз.



Но достижение питерцев тут же ушло в глубокую тень, как только был сыгран первый тур, а точнее, матч «Спартак» - «Сочи». Петербургский «Зенит», обыграв на стадионе, принадлежащем московскому ЦСКА, в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Счёт поединка – 2:1 (голы: А.Дзюба, 14, М.Оздоев, 69 – В.Чорлука, 72).Подопечные Сергея Семака завоевали третий титул за 33 дня, ранее они стали чемпионами России (5 июля) и обладателями Олимп - Кубка России (25 июля).Отметим, что рекорд по победам в Суперкубке принадлежит московским «армейцам», на стадионе которых прошел сегодняшний матч. ЦСКА выиграл трофей семь раз.Но достижение питерцев тут же ушло в глубокую тень, как только был сыгран первый тур, а точнее, матч «Спартак» - «Сочи».



Главный рефери поединка «Спартак» - «Сочи» Василий Казарцев, кстати, житель города Санкт-Петербург, ухитрился назначить сразу два пенальти в ворота хозяев. Казалось бы, довольно-таки рядовой случай в футболе. Но в первый раз он указал на точку, когда футболист «Сочи» ударил в штрафной по ноге защитника «Спартака», а во второй раз – когда игрок команды гостей ударил по спартаковским воротам, а потом приземлился на ногу защитника «Спартака».



Казалось бы, с кем не бывает, ну, вот с той позиции, где находился судья, могло показаться, что оба раза правила нарушали спартаковцы. Но для этого же есть система VAR, чтобы во всём разобраться в мельчайших подробностях и с разных ракурсов. И г-н Казарцев полностью положился на мнение судей за мониторами (Алексей Еськов), которые в мельчайших подробностях и с разных ракурсов, как и зрители, видели, что оба раза оснований для пенальти не было, но оба раза подтверждали якобы правоту Казарцева, указавшего на «точку». А сам Казарцев не посчитал нужным подойти к монитору и лично убедиться в том, что его решение – верно. И это после той череды скандалов с VAR, что сопровождала «Спартак» в прошлом сезоне! А вот сбегать к монитору, чтобы убедиться в легальности первого гола «Спартака», Казарцев не поленился.



После матча глава Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи».



И это ещё не всё. После того, как Александр Соболев забил первый гол в матче, он снял футболку и продемонстрировал телекамерам майку с изображением матери, умершей 1-го августа, после чего не смог сдержать слёз. За что и был удостоен Казарцевым жёлтой карточки. Строго по букве футбольного закона



– Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого, - таким словами порталу «Чемпионат» прокомментировал случившееся арбитр Игорь Федотов.



Запись полного матча "Спартак" - "Сочи":







Чемпионат России по футболу.



Сезон 2020/2021



1-й тур



«Химки» (Московская обл.) - ЦСКА (Москва) — 0:2 (голы: К.Кучаев, 18, А.Дзагоев, 45).



«Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (П.Мамаев, 21).



«Уфа» — «Краснодар» — 0:3 (Р.Кабелла, 53, 63, М.Берг, 65).



«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0.



«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 2:2 (А.Соболев, 8, Дж.Ларссон, 10 – Д.Полоз, 15 – с пен., К.Нобоа, 90 – с пен.).



«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (К.Н’Жье, 38, С.Игбун, 59).



Матчи «Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) будут сыграны сегодня, 11 августа.



Во втором туре 14-16 августа встречаются: «Арсенал» — «Уфа», «Сочи» — «Химки», «Спартак» — «Ахмат», «Рубин» — «Урал», «Динамо» — «Ротор», ЦСКА — «Тамбов», «Локомотив» — «Краснодар», «Ростов» — «Зенит». В прошлом сезоне спартаковцы неоднократно возмущались тем, что судьи, ссылаясь на систему VAR, отбирали у «красно-белых» голы. Кто-то говорил о невезении, кто-то – о заговоре, организованном против «Спартака». Но эта тенденция, к сожалению, продолжилась и в новом сезоне, и после матча с «Сочи» в первой группе, говорящей о невезении, народу очень сильно поубавилось (практически не осталось), а вторая группа, в открытую заявляющая, что судьи почему-то решили утопить «Спартак», резко возросла.Главный рефери поединка «Спартак» - «Сочи» Василий Казарцев, кстати, житель города Санкт-Петербург, ухитрился назначить сразу два пенальти в ворота хозяев. Казалось бы, довольно-таки рядовой случай в футболе. Но в первый раз он указал на точку, когда футболист «Сочи» ударил в штрафной по ноге защитника «Спартака», а во второй раз – когда игрок команды гостей ударил по спартаковским воротам, а потом приземлился на ногу защитника «Спартака».Казалось бы, с кем не бывает, ну, вот с той позиции, где находился судья, могло показаться, что оба раза правила нарушали спартаковцы. Но для этого же есть система VAR, чтобы во всём разобраться в мельчайших подробностях и с разных ракурсов. И г-н Казарцев полностью положился на мнение судей за мониторами (Алексей Еськов), которые в мельчайших подробностях и с разных ракурсов, как и зрители, видели, что оба раза оснований для пенальти не было, но оба раза подтверждали якобы правоту Казарцева, указавшего на «точку». А сам Казарцев не посчитал нужным подойти к монитору и лично убедиться в том, что его решение – верно. И это после той череды скандалов с VAR, что сопровождала «Спартак» в прошлом сезоне! А вот сбегать к монитору, чтобы убедиться в легальности первого гола «Спартака», Казарцев не поленился.После матча глава Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи».И это ещё не всё. После того, как Александр Соболев забил первый гол в матче, он снял футболку и продемонстрировал телекамерам майку с изображением матери, умершей 1-го августа, после чего не смог сдержать слёз. За что и был удостоен Казарцевым жёлтой карточки. Строго по букве футбольного закона– Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого, - таким словами порталу «Чемпионат» прокомментировал случившееся арбитр Игорь Федотов.«Химки» (Московская обл.) - ЦСКА (Москва) — 0:2 (голы: К.Кучаев, 18, А.Дзагоев, 45).«Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (П.Мамаев, 21).«Уфа» — «Краснодар» — 0:3 (Р.Кабелла, 53, 63, М.Берг, 65).«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0.«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 2:2 (А.Соболев, 8, Дж.Ларссон, 10 – Д.Полоз, 15 – с пен., К.Нобоа, 90 – с пен.).«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (К.Н’Жье, 38, С.Игбун, 59).Матчи «Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) будут сыграны сегодня, 11 августа. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 62 раза Комментарии