Г. Науседа: пришло время со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа фото: delfi.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.



"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью порталу delfi.lt.



"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.



По словам Г. Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции."Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью порталу delfi.lt."Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.По словам Г. Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси. "Если режим А. Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.



Власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.



После президентских выборов в городах Беларуси в воскресенье вечером произошли столкновения с милицией, во время которых ранены десятки людей. Оппозиция в понедельник вечером снова устраивает акции протеста, требуя провести новые честные выборы.



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Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в понедельник вечером опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти Беларуси не применять силу и отпустить задержанных протестующих.



"Будучи министрами иностранных дел государств Люблинского треугольника мы крайне озабочены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти не применять силу, отпустить всех задержанных вчера лиц", - отметили министры в совместном заявлении.



Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины подчеркнули важность соблюдения прав человека и вместе с тем предложили посредничество в налаживании диалога.



"Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство закона, очень важно для дальшейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы все поддерживаем", - отмечают министры.



"Мы уверены, что данную ситуацию можно разрешить благополучно для государства и граждан Беларуси только путем диалога. В случае необходимости, мы готовы предоставить любую помощь в качестве посредников в таком диалоге", - говорится в заявлении.



Министры также добавили, что "благополучие и процветание Беларуси и ее жителей важно для всей Европы, а особенно для нашего региона".



"Мы все заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога и сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для общего и безопасного будущего", - также написано в совместном заявлении.



После объявления победы на выборах Александра Лукашенко, оппозиция заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси начались протестные акции, которые жестко подавляет милиция. В акциях пострадали десятки человек. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии