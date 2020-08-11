Тихановская уехала в Литву /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская . Архивное фото



Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своём аккаунте в Twitter, сообщает



"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", - написал он.



В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своём аккаунте в Twitter, сообщает РИА Новости "Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", - написал он.В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.



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Несколько сотен человек в Вильнюсе, на плошади В. Кудиркос, в понедельник вечером собралось на акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.



Участники акции скандировали по-белорусски "Уходи, уходи", держали исторические флаги Беларуси и большой плакат с английской надписью "За свободную и демократическую Беларусь".



Участница акции Анастасия сказала BNS, что считает своим долгом поддержать участников протестов в соседней стране, потому что в Беларуси живут ее родственники и друзья.



"Я знаю ситуацию изнутри, не могла оставаться равнодушной. Очень трудно предполагать, что ждет Беларусь, но, я надеюсь, сценарий будет светлый, что люди не позволят властям подавлять граждан своего государства", - сказала девушка.



Участник акции Василий выразил мнение, что результаты выборов в Беларуси сфальсифицированы, а нынешний глава государства просто не хочет уступить пост.



"Мы недовольны, что там такие дела с демократией. Ое захватил власть и не хочет ее отдавать тому, кто на самом деле победил. Ситуация драматичная", - сказал пожилой мужчина.



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В знак поддержки борьбы за демократию в Беларуси власти Вильнюса подсветили четыре моста цветами национального флага.



Белым, красным и белым цветами в понедельник подсветили мосты Миндауго, Жалясис (Зеленый мост), Балтасис и Жверино.



"Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси", - написано в распространенном поздним вечером в понедельник заявлении.



В Беларуси с воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, Тихановская География: Белоруссия — статья прочитана 246 раз Комментарии