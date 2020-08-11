Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал >> Тихановская уехала в Литву /дополнено/

Тихановская уехала в Литву /дополнено/

© РИА Новости / Илья Питалев Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская . Архивное фото


Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своём аккаунте в Twitter, сообщает РИА Новости.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", - написал он.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

* * *

Несколько сотен человек в Вильнюсе, на плошади В. Кудиркос, в понедельник вечером собралось на акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.

Участники акции скандировали по-белорусски "Уходи, уходи", держали исторические флаги Беларуси и большой плакат с английской надписью "За свободную и демократическую Беларусь".

Участница акции Анастасия сказала BNS, что считает своим долгом поддержать участников протестов в соседней стране, потому что в Беларуси живут ее родственники и друзья.

"Я знаю ситуацию изнутри, не могла оставаться равнодушной. Очень трудно предполагать, что ждет Беларусь, но, я надеюсь, сценарий будет светлый, что люди не позволят властям подавлять граждан своего государства", - сказала девушка.

Участник акции Василий выразил мнение, что результаты выборов в Беларуси сфальсифицированы, а нынешний глава государства просто не хочет уступить пост.

"Мы недовольны, что там такие дела с демократией. Ое захватил власть и не хочет ее отдавать тому, кто на самом деле победил. Ситуация драматичная", - сказал пожилой мужчина.

* * *

В знак поддержки борьбы за демократию в Беларуси власти Вильнюса подсветили четыре моста цветами национального флага.

Белым, красным и белым цветами в понедельник подсветили мосты Миндауго, Жалясис (Зеленый мост), Балтасис и Жверино.

"Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси", - написано в распространенном поздним вечером в понедельник заявлении.

В Беларуси с воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.
РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты, Тихановская
География: Белоруссия
статья прочитана 246 раз
добавлена сегодня, 11 августа, 09:01

Комментарии

Екатерина
11 августа, 09:25
#
Литва прибежище для всех халявщиков и фриков бывшего совка. Раньше этим занималась Великобритания в основном они принимали богатых, а потом грабили их.
ответить
Алгирдас
11 августа, 11:25
#
Екатерина, передавайте привет сотрудникам КГБ Республики Беларусь и генерал-лейтенанту Вакульчику.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка