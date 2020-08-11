Глава Роскосмоса предложил украсить космические ракеты и корабли хохломой и гжелью 🔊 Воспроизвести генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин



Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи" в YouTube, сообщает



"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, Федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" — сказал он.



По словам Рогозина, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм. Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи" в YouTube, сообщает РИА Новости "Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, Федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" — сказал он.По словам Рогозина, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм. РИА Новости Категории: технологии, экономика Ключевые слова: РОГОЗИН, ракета, Роскосмос, раскраска География: Россия — статья прочитана 128 раз Комментарии