В Литве просят А. Лукашенко не применять силу и призывают мировое сообщество ввести санкции 🔊 Воспроизвести Baltarusiai šalia ambasados Vilniuje. BNS nuotr.



Представители белорусской оппозиции просят международное сообщество отреагировать на кровопролитие и ввести санкции для режима Александра Лукашенко, который объявил о своей победе на президентских выборах.







"Сегодня мы проснулись в новой стране. А. Лукашенко по-прежнему сохранил за собой власть, но вместе с этим страна уже изменилась. Беларусь пробудилась и больше не хочет спать", - сказала на пресс-конференции в сейме Литвы в понедельник глава белорусского международного центра гражданских инициатив " Наш дом" Ольга Карач.



Представители оппозиции обратились с заявлением к политикам, дипломатам стран Европы и США, в нем они просят "ни в коем случае не прощать пролитой крови мирных граждан Беларуси и реагировать на эту жестокую расправу". Представители белорусской оппозиции просят международное сообщество отреагировать на кровопролитие и ввести санкции для режима Александра Лукашенко, который объявил о своей победе на президентских выборах."Сегодня мы проснулись в новой стране. А. Лукашенко по-прежнему сохранил за собой власть, но вместе с этим страна уже изменилась. Беларусь пробудилась и больше не хочет спать", - сказала на пресс-конференции в сейме Литвы в понедельник глава белорусского международного центра гражданских инициатив " Наш дом" Ольга Карач.Представители оппозиции обратились с заявлением к политикам, дипломатам стран Европы и США, в нем они просят "ни в коем случае не прощать пролитой крови мирных граждан Беларуси и реагировать на эту жестокую расправу".



На пресс-конференции в сейме посол Великобритании в Литве Брайан Оллей подчеркнул свою поддержку Литве и ее реакции на ситуацию в Беларуси.



"Я хочу подчеркнуть глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о грубых нарушениях прав человека в Беларуси и призываю власти Беларуси не прибегать к насилию и позволить услышать истинный голос белорусского народа", - сказал посол.



Он подтвердил, что "Соединенное Королевство вместе с Литвой, Евросоюзом (ЕС) и США в тесном сотрудничестве обсуждают дальнейшие шаги". "В мыслых и молитвах мы с белорусским народом в этот критический исторический момент", - отметил посол Б. Оллей.



Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, однако оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы.



После выборов в городах Беларуси возникли столкновения протестующих с милицией.







Консерватор Жигимантас Павилёнис в этой ситуации подчеркнул роль дипломатического корпуса и призвал представителей аккредитованных в Минске посольств выйти на улицы вместе с протестующими людьми.



Бывший посол Литвы в США сказал, что военные Беларуси не осмелятся применить насилие, если будут знать, что в толпе есть представители зарубежных дипломатических представительств.



"Я хочу попросить, чтобы вы передали своим коллегам в Минске: пусть дипломаты выходят из посольств и встают рядом с людьми. Я говорил с нашими дипломатами, печально, но если ты сидишь в посольстве с заблокированным интернетом, ты видишь лишь то, что и мы здесь. Вы - наши глаза, мы не знаем, что на самом деле происходит в Беларуси, вы должны об этом сообщать", - сказал Ж. Павилёнис.







Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник призвал власти Беларуси не применять силу против своих граждан.



В распространенном в понедельник заявлении премьер подчеркнул, что "ограничение свободы действий или задержание мирных участников протестов не соответствуют ценностям международного сообщества и европейским ценностям",



"Мы настоятельно призываем власти Беларуси воздержаться от каких бы то ни было ограничений и (применения) силы против своих граждан", - отмечает С. Сквернялис.



По его словам, правительство Литвы "заинтересовано в развитии современного и демократического Белорусского государства, в котором уважаются фундаментальные права человека и свободы".



"События последних дней в этой стране, к сожалению, нельзя назвать ни демократическими выборами, ни обеспечением свободы собраний и самовыражения", - говорится в заявлении.



По словам С. Сквернялиса, "Литва всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет Беларуси, право демократического и гражданского общества участвовать в политической жизни страны, определять мирными средствами направления развития страны и ее будущего",



Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий.



Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.



Правоохрана Беларуси утверждает, что за участие в несанкционированных акциях протеста задержано 3 тыс. человек. По информации властей, во время столкновений в Минске пострадали 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. Оппозиция в понедельник вечером снова призывает выйти на акции протеста.







Белорусские избиратели в Вильнюсе на выборах президента Беларуси отдали за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую вдвое больше голосов, чем за нынешнего президента Александра Лукашенко, показывает протокол выборов на участке для голосования в посольстве Беларуси.



В пересланном независимыми наблюдателями протоколе избирательного участка, который был ими сфотографирован, указано, что за С. Тихановскую проголосовали 318 избирателей, за А. Лукашенко - 157.



Сообщается, что в Вильнюсе проголосовал 501 человек, досрочно - 197 человек, в день выборов - 304.



Белорусское посольство в Литве не комментирует результаты выборов, однако подтвердило BNS, что наблюдателям были созданы возможности ознакомиться с окончательным протоколом.



Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат С. Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.



После выборов в городах Беларуси возникли столкновения протестующих с милицией.







Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что поддерживает инициативу премьера Польши Матеуша Моравецкого провести внеочередную встречу Евросоюза (ЕС) в верхах из-за ситуации в Беларуси.



"На этом этапе народу Беларуси, который добивается перемен в своей стране, необходима поддержка международного сообщества. Я поддерживаю предложение премьера Польши провести внеочередную встречу ЕС в верхах из-за ситуации в Беларуси. Стремления граждан Беларуси заслужили должное внимание ЕС и западных столиц", - сказал президент для пресс-релиза.



По мнению Г. Науседы, состоявшиеся в воскресенье в Беларуси выборы "нельзя расценивать как демократические и прозрачные". Глава Литвы призвал власти Беларуси отпустить задержанных участников мирных протестов.



"На выборах не уважались права граждан, свобода слова и самовыражения. Я призываю власти Беларуси отпустить всех участников мирных протестов, журналистов, представителей гражданского общества, задержанных во время выборов, и вместе с лидерами Польши обращаюсь к главам ведомств ЕС с призывом отреагировать на ситуацию в Беларуси на самом высоком уровне", - сказал президент для пресс-релиза.



Премьер Польши в понедельник сообщил, что призвал глав ведомств ЕС созвать внеочередной саммит ЕС из-за событий в Беларуси.



Польшу на саммитах ЕС традиционно представляет премьер, а Литву - президент. Президенты Литвы и Польши в воскресенье ночью распространили совместное заявление с призывом к белорусским властям не применять силу.



Власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.



Правоохрана Беларуси утверждает, что за участие в несанкционированных акциях протеста задержано 3 тыс. человек. По информации властей, во время столкновений в Минске пострадали 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. А. Лукашенко заявил, что протестующие оппозиционеры - "овцы", контролируемые из России, Украины, Польши, Чехии и Великобритании.



Оппозиция в понедельник вечером снова призывает выйти на акции протеста, на которых планируется потребовать освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.



В заявлении содержится просьба к международному сообществу прекратить предоставление любой помощи белорусскому режиму, ввести в отношении его представителей персональные санкции, применить экономические санкции к государственным предприятиям Беларуси.На пресс-конференции в сейме посол Великобритании в Литве Брайан Оллей подчеркнул свою поддержку Литве и ее реакции на ситуацию в Беларуси."Я хочу подчеркнуть глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о грубых нарушениях прав человека в Беларуси и призываю власти Беларуси не прибегать к насилию и позволить услышать истинный голос белорусского народа", - сказал посол.Он подтвердил, что "Соединенное Королевство вместе с Литвой, Евросоюзом (ЕС) и США в тесном сотрудничестве обсуждают дальнейшие шаги". "В мыслых и молитвах мы с белорусским народом в этот критический исторический момент", - отметил посол Б. Оллей.Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, однако оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы.После выборов в городах Беларуси возникли столкновения протестующих с милицией.Консерватор Жигимантас Павилёнис в этой ситуации подчеркнул роль дипломатического корпуса и призвал представителей аккредитованных в Минске посольств выйти на улицы вместе с протестующими людьми.Бывший посол Литвы в США сказал, что военные Беларуси не осмелятся применить насилие, если будут знать, что в толпе есть представители зарубежных дипломатических представительств."Я хочу попросить, чтобы вы передали своим коллегам в Минске: пусть дипломаты выходят из посольств и встают рядом с людьми. Я говорил с нашими дипломатами, печально, но если ты сидишь в посольстве с заблокированным интернетом, ты видишь лишь то, что и мы здесь. Вы - наши глаза, мы не знаем, что на самом деле происходит в Беларуси, вы должны об этом сообщать", - сказал Ж. Павилёнис.Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник призвал власти Беларуси не применять силу против своих граждан.В распространенном в понедельник заявлении премьер подчеркнул, что "ограничение свободы действий или задержание мирных участников протестов не соответствуют ценностям международного сообщества и европейским ценностям","Мы настоятельно призываем власти Беларуси воздержаться от каких бы то ни было ограничений и (применения) силы против своих граждан", - отмечает С. Сквернялис.По его словам, правительство Литвы "заинтересовано в развитии современного и демократического Белорусского государства, в котором уважаются фундаментальные права человека и свободы"."События последних дней в этой стране, к сожалению, нельзя назвать ни демократическими выборами, ни обеспечением свободы собраний и самовыражения", - говорится в заявлении.По словам С. Сквернялиса, "Литва всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет Беларуси, право демократического и гражданского общества участвовать в политической жизни страны, определять мирными средствами направления развития страны и ее будущего",Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий.Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.Правоохрана Беларуси утверждает, что за участие в несанкционированных акциях протеста задержано 3 тыс. человек. По информации властей, во время столкновений в Минске пострадали 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. Оппозиция в понедельник вечером снова призывает выйти на акции протеста.Белорусские избиратели в Вильнюсе на выборах президента Беларуси отдали за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую вдвое больше голосов, чем за нынешнего президента Александра Лукашенко, показывает протокол выборов на участке для голосования в посольстве Беларуси.В пересланном независимыми наблюдателями протоколе избирательного участка, который был ими сфотографирован, указано, что за С. Тихановскую проголосовали 318 избирателей, за А. Лукашенко - 157.Сообщается, что в Вильнюсе проголосовал 501 человек, досрочно - 197 человек, в день выборов - 304.Белорусское посольство в Литве не комментирует результаты выборов, однако подтвердило BNS, что наблюдателям были созданы возможности ознакомиться с окончательным протоколом.Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат С. Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.После выборов в городах Беларуси возникли столкновения протестующих с милицией.Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что поддерживает инициативу премьера Польши Матеуша Моравецкого провести внеочередную встречу Евросоюза (ЕС) в верхах из-за ситуации в Беларуси."На этом этапе народу Беларуси, который добивается перемен в своей стране, необходима поддержка международного сообщества. Я поддерживаю предложение премьера Польши провести внеочередную встречу ЕС в верхах из-за ситуации в Беларуси. Стремления граждан Беларуси заслужили должное внимание ЕС и западных столиц", - сказал президент для пресс-релиза.По мнению Г. Науседы, состоявшиеся в воскресенье в Беларуси выборы "нельзя расценивать как демократические и прозрачные". Глава Литвы призвал власти Беларуси отпустить задержанных участников мирных протестов."На выборах не уважались права граждан, свобода слова и самовыражения. Я призываю власти Беларуси отпустить всех участников мирных протестов, журналистов, представителей гражданского общества, задержанных во время выборов, и вместе с лидерами Польши обращаюсь к главам ведомств ЕС с призывом отреагировать на ситуацию в Беларуси на самом высоком уровне", - сказал президент для пресс-релиза.Премьер Польши в понедельник сообщил, что призвал глав ведомств ЕС созвать внеочередной саммит ЕС из-за событий в Беларуси.Польшу на саммитах ЕС традиционно представляет премьер, а Литву - президент. Президенты Литвы и Польши в воскресенье ночью распространили совместное заявление с призывом к белорусским властям не применять силу.Власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.Правоохрана Беларуси утверждает, что за участие в несанкционированных акциях протеста задержано 3 тыс. человек. По информации властей, во время столкновений в Минске пострадали 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. А. Лукашенко заявил, что протестующие оппозиционеры - "овцы", контролируемые из России, Украины, Польши, Чехии и Великобритании.Оппозиция в понедельник вечером снова призывает выйти на акции протеста, на которых планируется потребовать освободить политзаключенных и провести новые честные выборы. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии