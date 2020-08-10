Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии 🔊 Воспроизвести Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС



Президент Белоруссии подчеркнул, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки "разорвать страну", передает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА.



"Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым. Президент Белоруссии подчеркнул, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки "разорвать страну", передает ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА."Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым. По словам главы республики, за прошедшие сутки многим людям из соображений безопасности было отказано во въезде в Белоруссию. "Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут, - сказал он. - Но тем не менее ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили". В то же время глава государства констатировал, что пострадавшие есть с обеих сторон. По его словам, получили травмы примерно 50 гражданских лиц и около 30 силовиков.



Лукашенко поблагодарил Лебедева за то, что он, "несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией", не побоялся приехать в республику, чтобы "воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период". "Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Лукашенко.



Адекватный ответ



Лукашенко также заявил, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.



"То, о чем я говорил, подтверждается", - заявил глава государства, комментируя вспыхнувшие в воскресенье после завершения президентских выборов столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов. "Я предупреждал: "майдана" не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - сказал он.



Глава государства пообещал дать адекватный ответ на попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. "Страну разорвать мы не позволим", - добавил Лукашенко.



В Белоруссии в воскресенье состоялись президентские выборы. Вечером в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками. По данным МВД Белоруссии, во время акций протеста в воскресенье пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, задержано около 3 тыс. человек. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов. Лебедев сообщил в понедельник, что миссия не выявила фактов, позволяющих поставить под сомнение легитимность выборов.



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МИД Чехии прокомментировал обвинения со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко в причастности к протестам в Белоруссии. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову.



«Чехия уважает суверенитет Белоруссии, однако мы всегда будем поддерживать свободу слова и собраний и демократическую политическую конкуренцию», — заявили в министерстве. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 183 раза Комментарии