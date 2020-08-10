Глава Еврокомиссии — о Белоруссии: Притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе 🔊 Воспроизвести



Она напомнила, что мирные демонстранты не должны подвергаться притеснениям и жестоким репрессиям, сообщает



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе. Так она прокомментировала ситуацию в Белоруссии, где минувшей ночью подавили массовые акции протеста.



— Притеснениям и жестоким репрессиям по отношению к мирным протестующим не место в Европе. Фундаментальные права в Белоруссии должны соблюдаться, — говорится в сообщении, опубликованном на странице главы Еврокомиссии в Twitter.



Европейский политик призвала власти Белоруссии сделать так, чтобы голоса избирателей на выборах президента были подсчитаны, а результаты обнародованы должным образом.



Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Она напомнила, что мирные демонстранты не должны подвергаться притеснениям и жестоким репрессиям, сообщает ЛАЙФ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что притеснениям и жестоким репрессиям нет места в Европе. Так она прокомментировала ситуацию в Белоруссии, где минувшей ночью подавили массовые акции протеста.— Притеснениям и жестоким репрессиям по отношению к мирным протестующим не место в Европе. Фундаментальные права в Белоруссии должны соблюдаться, — говорится в сообщении, опубликованном на странице главы Еврокомиссии в Twitter.Европейский политик призвала власти Белоруссии сделать так, чтобы голоса избирателей на выборах президента были подсчитаны, а результаты обнародованы должным образом.Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. life.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, ЕС, кандидаты, Лукашенко, протесты, Урсула фон дер Лайен — статья прочитана 127 раз Комментарии