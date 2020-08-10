Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В июле месячная дефляция в Литве составила 0,3%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги в Литве снизились после месячного перерыва.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2019 года) была 1%, а среднегодовая инфляция – 1,8% (в июне – 1% и 1,9% соответственно).



Месячное изменение цен в основном связано со снижением цен на электроэнергию, одежду и обувь, овощи, теплоэнергию, природный газ, а также повышение цен на топливо, фармацевтические товары, медицинские услуги, товары для дома кратковременного пользования, телекоммуникационные услуги, табачные изделия.



По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция связана с повышением цен на услуги ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания, услуги одонтологов, повышение цен на одежду, сбор отходов, фрукты, а также снижение цен на топливо, машинное масло, твердое топливо, отопление. В июле месячная дефляция в Литве составила 0,3%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги в Литве снизились после месячного перерыва.По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2019 года) была 1%, а среднегодовая инфляция – 1,8% (в июне – 1% и 1,9% соответственно).Месячное изменение цен в основном связано со снижением цен на электроэнергию, одежду и обувь, овощи, теплоэнергию, природный газ, а также повышение цен на топливо, фармацевтические товары, медицинские услуги, товары для дома кратковременного пользования, телекоммуникационные услуги, табачные изделия.По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция связана с повышением цен на услуги ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания, услуги одонтологов, повышение цен на одежду, сбор отходов, фрукты, а также снижение цен на топливо, машинное масло, твердое топливо, отопление. Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,7%, цены на услуги повысились на 0,6%. За год цены на товары снизились на 0,6%, а цены на услуги – выросли на 4,9%.



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Китайская компания финансовых расчетов и платежей EMQ Limited учредила отделение в Литве.



По данным Цента реестров, компания EMQ Limited планируется предоставлять финансовые услуги и заниматься хозяйственно-коммерческой деятельностью.



На официальном сайте EMQ Limited сообщается, что компания создала межгосударственную платежную сеть.



Руководит компанией американец Макс Александер Лиу.



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В Литву в воскресенье прибыл новый груз сырой нефти из США для Беларуси - уже второй груз американской нефти в истории Клайпедского порта.



Как сообщает Klaipedos nafta, танкер UMLMA, который ходит под флагом Катара, в воскресенье пришвартовался у Клайпедского нефтетерминала, показали данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com.



Ранее Klaipedos nafta сообщала, что танкер UMLMA прибывает на Клайпедский нефтетерминал из Порт-Нечеса (Техас) с грузом 75 тыс. тонн нефти.



Координирующий деятельность нефтяной промышленности Беларуси госконцерн "Белнефтехим" ранее сообщал, что в начале августа в Клайпеду придет судно из американского порта Бомонт с 80 тыс. тонн американской нефти сорта White Eagle Blend (WEB).



"Белнефтехим" сообщает, что из Клайпеды нефть по железной дороге будет доставлена на новополоцкий НПЗ "Нафтан".



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Литовские предприятия, не напрямую управляемые американской табачной компанимей Philip Morris Internationals, в этом году выплатят 21,76 млн евро дивидендов.



Дистрибьютор и производитель табачных изделий Philip Morris Lietuva в прошлом году заработал 11 млн евро чистой прибыли и все ее направил на выплату дивидендов. Всю заработанную чистую прибыль (10,7 млн евро) направила на дивиденды и компания Philip Morris Baltic, сообщается в отчете компании Центру реестров.



В прошлом году обе компании, которые принадлежат швейцарской Philip Morris Brands Sarl, выплатили 19,2 млн евро дивидендов.



Чистая прибыль компании Philip Morris Lietuvа в прошлом году выросла на 1,5 проц., оборот – на 15 проц. до 76,96 млн евро, у компании Philip Morris Baltic – соответственно 29 проц. ir 55 проц. до 94,55 млн евро.



В компании Philip Morris Lietuvа в прошлом году работали в среднем 566 человек, Philip Morris Baltic – 90. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 58 раз Комментарии