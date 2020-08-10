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Штаб Тихановской заявил о непризнании результатов выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС /


Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признаёт официальные результаты выборов главы государства. Об этом сообщила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, передает ЛАЙФ. По её мнению, на тех участках, где не было отмечено фальсификаций, Тихановская побеждала с огромным отрывом от соперников.

— У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила — от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет, — заявила РИА "Новости" Ковалькова.
В ответ на критику, что у оппозиции есть данные лишь с нескольких участков, Ковалькова возразила, что эти участки расположены в разных частях страны.

— Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%, — добавила Ковалькова.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.
life.ru
Категории: политика, общество, в Беларуси
Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 10 августа, 11:45

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