Штаб Тихановской заявил о непризнании результатов выборов 🔊 Воспроизвести Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС /



Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признаёт официальные результаты выборов главы государства. Об этом сообщила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, передает



— У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила — от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет, — заявила РИА "Новости" Ковалькова. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признаёт официальные результаты выборов главы государства. Об этом сообщила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, передает ЛАЙФ . По её мнению, на тех участках, где не было отмечено фальсификаций, Тихановская побеждала с огромным отрывом от соперников.— У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила — от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет, — заявила РИА "Новости" Ковалькова. В ответ на критику, что у оппозиции есть данные лишь с нескольких участков, Ковалькова возразила, что эти участки расположены в разных частях страны.



— Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%, — добавила Ковалькова.



Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. life.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 118 раз Комментарии