Г.Науседа и А.Дуда призвали власти Беларуси не применять силу 🔊 Воспроизвести



Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда в воскресенье вечером обратились к властям Беларуси и призвали их применять демократические стандарты, уважать права человека и воздержаться от применения силы в массовых протестах после выборов.



"Являясь соседями Беларуси, мы призываем власти Беларуси полностью признать и соблюдать базовые демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от применения силы, уважать базовые свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств, а также свободу слова", - указано в общем заявлении президентов.



Руководители двух стран подчеркнули, что диалог - это лучший способ достичь социального прогресса, дискутировать о реформах и политических направлениях.



Президенты заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, однако также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее гражданами.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Twitter написал: "Репрессии против политактивистов, мирных протестующих и журналистов в Беларуси совершенно непостижимы. Эта ночь покажет, есть ли у властей Беларуси желание и возможность придерживаться диалога".



В воскресенье после президентских выборов в Минске и других городах страны прошли массовые протесты.



В столице группы демонстрантов, протестующих против результатов выборов, столкнулись со специальными силами милиции. Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда в воскресенье вечером обратились к властям Беларуси и призвали их применять демократические стандарты, уважать права человека и воздержаться от применения силы в массовых протестах после выборов."Являясь соседями Беларуси, мы призываем власти Беларуси полностью признать и соблюдать базовые демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от применения силы, уважать базовые свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств, а также свободу слова", - указано в общем заявлении президентов.Руководители двух стран подчеркнули, что диалог - это лучший способ достичь социального прогресса, дискутировать о реформах и политических направлениях.Президенты заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, однако также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее гражданами.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Twitter написал: "Репрессии против политактивистов, мирных протестующих и журналистов в Беларуси совершенно непостижимы. Эта ночь покажет, есть ли у властей Беларуси желание и возможность придерживаться диалога".В воскресенье после президентских выборов в Минске и других городах страны прошли массовые протесты.В столице группы демонстрантов, протестующих против результатов выборов, столкнулись со специальными силами милиции. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты — статья прочитана 142 раза Комментарии