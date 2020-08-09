Лидеров бьёт волной 🔊 Воспроизвести Фото: fkzalgiris.lt







Приморская «Банга» в матче с очередным лидером вновь немало времени провела в большинстве. Чем не повод для любителей теории заговоров выдвинуть версию, что судьи за счёт претендентов на чемпионство тянут в призёры команду из Гаргждай?



Странно, что пока ещё не довелось встретить такого предположения.



А вот каунасский «Жальгирис», судя по всему, настроен очень даже решительно, чтобы не просто быть в числе призёров, а занять по итогам первенства место не ниже второго.



Жаль, что Каунас, избалованный баскетболом, не торопится на футбольные трибуны. Впрочем, давайте не будем забывать и об угрозе коронавируса, по-прежнему висящим на литовским футбольным чемпионатом. Странно, что пока ещё не довелось встретить такого предположения.А вот каунасский «Жальгирис», судя по всему, настроен очень даже решительно, чтобы не просто быть в числе призёров, а занять по итогам первенства место не ниже второго.Жаль, что Каунас, избалованный баскетболом, не торопится на футбольные трибуны. Впрочем, давайте не будем забывать и об угрозе коронавируса, по-прежнему висящим на литовским футбольным чемпионатом.



И что нам теперь ждать дальше?



Чемпионат Литвы по футболу-2020



14-й тур



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Банга» (Гаргждай) – 1:0 (гол: Х.Видмон, 16). 520 зрителей. Удаление: И.Татомирович, 42 – «Жальгирис».



«Кауно Жальгирис» – «Судува» (Мариямполе) – 3:0 (Ф.Отеле, 52, Л.Пилибайтис, 78, Ю.Бушман, 82 – с пен.). 600 зрителей.



«Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:1 (Дж.Элиас, 67 - А.Лезама, 56). 817 зрителей.







Бомбардиры: 1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 9 голов, 2-3. Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис»), Йосип Тадич («Судува») – по 6, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 5 голов.



Турнирное положение: 1. 2. «Жальгирис» - 28 (разница мячей – 29:8), 2. «Судува» - 32 (19:11), 3. «Кауно Жальгирис» - 25 (24:15), 4. «Банга» - 14 (10:14), 5. «Панявежис» - 8 (11:28), 6. «Ритеряй» – 7 (9:26).







В 15-м туре 12-14 августа встречаются: «Судува» - «Жальгирис», «Ритеряй» - «Кауно Жальгирис», «Банга» - «Панявежис».



А тем временем вильнюсский «Жальгирис» догнал по очкам «Судуву» и по дополнительным показателям обошёл действующего чемпиона.И что нам теперь ждать дальше?«Жальгирис» (Вильнюс) – «Банга» (Гаргждай) – 1:0 (гол: Х.Видмон, 16). 520 зрителей. Удаление: И.Татомирович, 42 – «Жальгирис».«Кауно Жальгирис» – «Судува» (Мариямполе) – 3:0 (Ф.Отеле, 52, Л.Пилибайтис, 78, Ю.Бушман, 82 – с пен.). 600 зрителей.«Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:1 (Дж.Элиас, 67 - А.Лезама, 56). 817 зрителей.1. Хьюго Видмон («Жальгирис» - 9 голов, 2-3. Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис»), Йосип Тадич («Судува») – по 6, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 5 голов.1. 2. «Жальгирис» - 28 (разница мячей – 29:8), 2. «Судува» - 32 (19:11), 3. «Кауно Жальгирис» - 25 (24:15), 4. «Банга» - 14 (10:14), 5. «Панявежис» - 8 (11:28), 6. «Ритеряй» – 7 (9:26). Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, чемпионат Литвы — статья прочитана 105 раз Комментарии