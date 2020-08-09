Тренер вильнюсского Жальгириса: решение Ганчаренко уйти из ЦСКА не было трусостью 🔊 Воспроизвести Главный тренер вильнюсского "Жальгириса" Алексей Бага в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал, как он вошел в штаб БАТЭ после звонка Виктора Ганчаренко, что такое Лига чемпионов для белорусского клуба, что можно было купить на премиальные после победы над "Баварией", а также о знакомстве со Станиславом Черчесовым и что такое литовский футбол.



Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Футбол против баскетбола в Литве



- После Белоруссии чемпионат Литвы – это шаг вперед или отход назад, чтобы взять разбег?



- Прежде всего, это новое место работы и новый опыт. Я всю карьеру провел в тренерском штабе БАТЭ, с 2011 года был там. И это было сумасшедшее время – Лига чемпионов, все возможные титулы в Белоруссии. Но это было дома. А сейчас мне представился отличный шанс попробовать проявить себя за пределами страны. Да, уровень чемпионата – не топовый, но это самостоятельная работа для меня, которая идет мне на пользу. - Прежде всего, это новое место работы и новый опыт. Я всю карьеру провел в тренерском штабе БАТЭ, с 2011 года был там. И это было сумасшедшее время – Лига чемпионов, все возможные титулы в Белоруссии. Но это было дома. А сейчас мне представился отличный шанс попробовать проявить себя за пределами страны. Да, уровень чемпионата – не топовый, но это самостоятельная работа для меня, которая идет мне на пользу.



- Почему Литва? Неужели не было вариантов из более развитых футбольных стран? Согласитесь, что уровень местной лиги не дотягивает до белорусского чемпионата.



- Опасений не было, я понимал куда иду, какие проблемы могут быть. "Жальгирис" – это клуб с богатой историей, в советские времена команда играла в Высшей лиге, игроки становились олимпийскими чемпионами, уезжали в европейские клубы. Поэтому мне приятно здесь работать.



- Футбол здесь сильно уступает баскетболу по популярности?



- Да, вы правы. Каунасский "Жальгирис" выступает в Евролиге, это придает популярности виду спорта. В Литве просто сумасшедшие баскетбольные традиции. В гостиницах, когда ты сидишь и пьешь кофе, по ТВ проще увидеть матчи НБА или Евролиги, но никак не футбол. Так что баскетбол – это номер один. При этом футбол есть футбол, его тоже любят.



- В ваших руках изменить соотношение сил.



- Евролигу победами во внутреннем чемпионате вряд ли повалим, но интерес к футболу поднять на новый уровень постараемся.



Фото: fkzalgiris.lt







В БАТЭ постоянные титулы стали как наркотик



- И какой интерес к футболу? Счет на трибунах идет на тысячи?



- Посещаемость не совсем высокая. В Вильнюсе, например, стадион позволяет собрать приличную аудиторию, а на выездах арены не такие вместительные, и аншлаг – это сотни зрителей или пара тысяч. Считать это проблемой или обстоятельствами, которые нужно принять, выбирать вам. На трибунах всегда шумно – фан-сектор всегда поет песни, ездит на все матчи, оказывая в гостевых играх отличную поддержку.



- Как вообще можно настроить команду на игру, когда за вами наблюдают несколько сотен человек?



- Вы знаете, это больше вопрос профессионализма и самоконтроля. Невзирая на особенности чемпионата, все готовятся на максимуме. У нас в команде много иностранцев, которые хотят проявить себя, также много игроков сборной Литвы, с которых двойной спрос от болельщиков.



- В составе вашей команды играют сербы, румын, ганец, француз, канадец, хорват, словенец, голландец и чех. Как удается с этим интернационалом найти общий язык? Все говорят о слабом уровне литовской лиги, но легионеров тьма.



- Наличие такого количества легионеров объясняется легко: многие идут в баскетбол, в другие сферы жизнедеятельности. Плюс европейский паспорт, открывающий дорогу в другие страны для учебы и работы. И на футбол остается совсем мало. Для каждой команды проблема собрать даже 8-10 литовских игроков. Что касается языка, то футбольные термины универсальны. А установки на матч, разборы, бытовые вещи обсуждаются на английском языке, который все знают.



- Недавняя победа со счетом 7:0 случайно не рекорд клуба?



- Даже для местного футбола это очень серьезный результат. Но, если не ошибаюсь, не рекорд. Так сложился тот вечер. Для "Жальгириса" в последнее время вильнюсская команда "Ритеряй" является принципиальным соперником, матчи всегда ноздря в ноздрю, а тут залетело почти всё, что летело в ворота. При этом не умаляю заслуг моих футболистов – они играли самоотверженно, с настроем, что тоже сказалось на счете.



Мы не летаем в облаках после такой победы. "Жальгирис" уже три года остается без титула, поэтому эти 7:0 – не более чем хорошо проделанная работа в один конкретный вечер. Главный результат будет в конце сезона, и, надеюсь, в случае победы с болельщиками обязательно хорошо отпразднуем.



- Давление со стороны фанатов есть?



- Чувствую, что все заждались больших побед. Чувство ответственности присутствует. В БАТЭ постоянные титулы стали как наркотик, и так, в каждодневном драйве, даже живется легче. И когда я вел переговоры с президентом "Жальгириса", сказал ему, что, несмотря на свой молодой возраст, многое прошел в Борисове.



- Есть ли ограничения по зрителям из-за ситуации с коронавирусом?



- Сейчас уже нет, а первое время не все могли попасть на стадион.



Фото: fkzalgiris.lt







Увидел картошку – хватай, жарь, вари, ешь!



- Как вы перенесли домашнюю самоизоляцию?



- Домой в Минск я не поехал, чтобы не попасть на двухнедельный карантин сначала там, а потом по возвращении в Литву. Соблюдал все меры предосторожности: маски, обработка рук, социальная дистанция. В магазин – только мелкими перебежками (смеется). Дома, как и весь мир, смотрел кино, слушал музыку, читал книги и ждал трансляции матчей чемпионата Белоруссии как финала Лиги чемпионов.



Со мной в тренерском штабе работает мой друг, с детства с ним играли в футбол. Видите, как вышло. С ним же и убивали долгие часы во время пандемии. Было непросто, потому что не было определенности по срокам. И, слава богу, нам разрешили тренироваться, и мы вернулись к нормальной работе.



- Случаи заболевания в команде были?



- Слава богу, всё обошлось. Сдали всевозможные тесты, которые показали, что все здоровы. В этом плане ребята ответственно отнеслись к ситуации, не нарушали ничего.



- Сильно переживали за семью, которая осталась в Белоруссии?



- Конечно. Мои родные уехали в Минск буквально перед закрытием границ. Супруга молодец, с тремя детками провела всё время дома, иногда выезжая за город к родителям. Массовые мероприятия не посещали, здоровьем детей не рисковали. Да, тяжело в ограниченном пространстве столько времени, но это нужно было сделать.



- В России скупали весной гречку, а туалетная бумага на прилавках стала такой же редкостью, как амурские тигры на воле. В Литве как люди отнеслись к ситуации?



- Наклонностей к каким-то определенным продуктам питания или товарам других категорий не обнаружил. В стране цивилизованно объявили о карантине: информационные тексты в городе, в подъездах. В магазинах ни разу не встретил людей с баулами, все спокойно ходили и не создавали панику.



- Менталитет у литовцев какой: советский или европейский?



- Одежда, отношение к жизни, иностранные языки – это уже молодежь, родившаяся после развала СССР, их голова мыслит по-европейски. Более старшее поколение, понятно, жило в Советском Союзе, знает русский. С ними можно поговорить, как говорится, за жизнь. При этом в каких-то моментах это уже европейцы.



В ресторане, например, приходится больше общаться на английском языке, русскую речь услышать не всегда возможно. В магазинах же положил продукты в пакеты, а кассиру без разницы на каком языке ты говоришь – проводи картой и оплачивай (смеется).



- Вам как белорусу наверняка интересно попробовать местный картофель. Отличается от родной картошечки?



- Пару раз пробовал. Для нас главное, чтобы визуально это была картошка, а вкус уже второстепенен. Увидел картошку – хватай, жарь, вари, ешь! (Смеется). На самом деле, рядом с домом есть рынок, где всегда можно купить свежие овощи отличного качества. Так что проблем с этим тут нет.



Алексей Бага, игрок команды БАТЭ. Фото: fcbate.by







После завершения карьеры в депрессию впадать не собирался



- Тренером в БАТЭ вы начинали при Викторе Ганчаренко. Как так вышло, что человек без опыта работы оказался в штабе команды-чемпиона?



- Вы знаете, я долго играл в БАТЭ с Виктором Михалычем, Александром Ермаковичем, Вадимом Скрипченко. Мы были в одной раздевалке как футболисты, проливали пот и кровь за БАТЭ. Потом я поиграл немного в брестском "Динамо", где меня замучили травмы. И тут раздался звонок Виктора с предложением вернуться в родную команду в качестве его помощника. Отреагировал с радостью, с удовольствием влился в штаб и в новую для себя роль.



- Сколько понадобилось патронов, чтобы убить в себе футболиста?



- В моей ситуации хватило одного. У меня были серьезные проблемы со здоровьем, а тот уровень не позволял, чтобы колоть себе уколы или делать операции. Так что пошел на учебу, прошел все курсы, получил лицензию. Тем более я не был каким-то великим игроком, чтобы миллионы зрителей заплакали в момент объявления о завершении карьеры.



- Сами слезу пустили? Всё же не пару лет пылили на футбольных полях, а провели большую часть жизни.



- Слезы – громко сказано. Да, тот вечер провел в воспоминаниях: перелеты, переезды, сборы, матчи и прочее. Каждого захлестывает ностальгия, но биться головой об стену, плакать и впадать в депрессию точно не собирался.



- Жизнь теперь другая, но график у вас не поменялся. Разве только стало еще тяжелее из-за большего объема работы. Так?



- Да. У футболиста всё просто: после игры бросил форму в бак, взял барсеточку, поставил челочку и поехал домой. А тренеру нужно думать, как восстановить игрока, как тренировать, у кого какая травма, а кому проходить медобследование, кто что покушал, у кого жена родила, а у кого – кошка (смеется). Так что профессия тренера совершенно другая, и 24 часа в сутки порой не хватает.



- Мозг не кипит от количества информации и бессонных ночей перед матчами и после?



- Сна не хватает, это точно. Иногда мыслями летаешь где-то, но такое у любого тренера, который управляет 25 мужиками, у которого завтра важный матч и задача победить. Ты руководитель коллектива и должен заботиться о каждом, говорить не только о футболе, но и о личной жизни. Но такой драйв только добавляет эмоций, это просто супер.



- Работа тренера связана с нервными срывами. Вы в своем поведении, в характере подобное замечаете?



- Слава богу, что нет.



- Значит, бросить бутсу как Алекс Фергюссон или позвать игрока поговорить в душ не про вас?



- Если расценивать это как оперативное вмешательство, то такое возможно (смеется). Одному нужно подсказать, второго по голове погладить, в третьего бросить планшет. У всех по-разному. Взбодрить игроков в перерыве или на сборе – это часть нашей профессии, но чтобы после игры выйти со стадиона на улицу и кого-то поколотить – это уже нет.



- В бытность футболистом какие-то необычные ситуации в раздевалках возникали? Вы же играли еще при тренерах, прошедших советскую школу и не терпящих возражений.



- Юрий Пунтус мог пошуметь, я у него начинал играть. В БАТЭ состав на 80-90% - это молодые ребята, у которых стабильность частенько хромала. Первый тайм могли выдать как "Манчестер Сити", а после перерыва проваливались. В раздевалке приходилось слышать разное. Сначала сам сидишь и слушаешь, а теперь орешь на других и смотришь, как слушают тебя. Или не слушают (смеется). Условно, десять лет назад мысленно посылал тренера, а сейчас уже тебя посылают, наверное.



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Лига чемпионов для БАТЭ



- Смотришь на матчи БАТЭ с ПСЖ и думаешь: две ничьих в плей-офф Лиги Европы - это круто. Но ведь тот ПСЖ не был еще бездонной денежной бочкой. Или вам без разницы?



- Всё меняется, уходят одни игроки, приходят другие. Хотя и тогда команда у ПСЖ была хорошей. Появляются звезды и деньги. Посмотрите, что сегодня творится в футбольном мире в плане финансов.



- Участие в Лиге чемпионов стоит того, чтобы получать девять голов от "Барселоны" и "Порту"?



- Да, такие счета не красят ни нас, ни турнир. Но даже секунда игры в Лиге чемпионов стоит того, чтобы там быть. И разгромные поражения – это тоже сумасшедший опыт противодействия мировым звездам. Чтобы попасть в главный клубный турнир Европы, ты должен весь сезон вкалывать и побеждать дома, потом пройти несколько раундов квалификации, побеждая чемпионов своих стран. Так что оно того стоит, поверьте.



- Для скептиков после 0:5, 0:6 и 0:7 появляется дополнительный повод говорить, что БАТЭ уже не тот?



- Такие люди были, есть и будут даже у самых великих команд. Но ведь чтобы получить столько мячей от "Барселоны" или "Шахтера", в Лигу чемпионов сначала нужно попасть. А теперь подумайте, легко ли белорусской команде с белорусскими тренером и игроками и со скромным по европейским меркам бюджетом пройти этот отборочный путь и оказаться в одной группе с футбольными монстрами. И вот когда скептики преодолеют этот путь, тогда пусть повторят свои слова.



Одно дело, когда у тебя звезд в команде как карт в колоде, а бюджет клуба как годовая зарплата одного среднего футболиста. Так что любой такой скептик после прохода из первого раунда квалификации в групповой турнир сложил бы свои чернила в тумбочку и больше никогда подобного не писал бы.



- На другой чаше весов лежат победы над "Баварией", "Ромой", "Атлетиком". Это кайф?



- Конечно. Это и есть та грань, ради которой можно проиграть крупно, а потом дома при своих болельщиках нанести поражение грандам европейского и мирового футбола. Это как раз тот самый ответ завистникам. Никто эти победы из истории клуба не вычеркнет.



- Можно ли назвать это случайностью?



- Ни в коем случае. Случайно – это одна победа, а когда на счету клуба такие успехи происходят регулярно, это уже закономерность. Навскидку можно вспомнить победы над лондонским "Арсеналом" и ПАОКом при мне, над "Баварией" и "Лиллем" - при Ганчаренко, над "Ромой" и "Атлетиком" из Бильбао – при Ермаковиче. Так что 100% это не случайность.



У футболистов при выходе на "Камп Ноу" коленки, скорее всего, трясутся. А что чувствует тренер?



- Ощущение праздника, ведь в 30 метрах от тебя стоят великие тренер и футболисты. Чувство ответственности и волнения, когда за твоей спиной история клуба и твоя страна. Одно дело – стоять на бровке поля в Белоруссии, когда ты знаешь о сопернике почти всё, и другое – оказаться на домашнем стадионе "Барселоны".



- Для успокоения нервов обычно подходят 50 грамм коньяка.



- Только в самолете после игры (смеется).



Алексей Бага и Виктор Ганчаренко. Фото: by.tribuna.com







Ганчаренко – старший товарищ и учитель



- Можно ли назвать вас и Ганчаренко друзьями?



- Мы хорошо общаемся с Михалычем. Друг – это очень близкое и интимное значение, а вот старшим товарищем и учителем я могу назвать всерьез. У нас с ним и другими нашими ребятами доверительные и уважительные отношения.



- За советом обращаетесь к нему?



- Без проблем могу набрать его номер телефона. Но понимаю, что он работает в большом клубе, который на виду у всех, в котором колоссальное давление и всё время уходит на работу. И надоедать или как-то отвлекать его не хочется. Если же совсем прижмет, то позвоню.



- Недавно в семье тренера ЦСКА случилось горе – умерла мама. При этом тренер не стал пропускать матч команды и вернулся к игре сразу после похорон.



- Не лез к нему, понимал, что у него на душе. Всё смешалось в одно – трагедия, ответственные матчи в чемпионате, карантин, давление прессы. Я видел новость, пережил ее очень тяжело, потому что знаю очень хорошо Виктора, знал его маму. Не лез к нему. Порой, человеку важнее побыть наедине с собой или вместе с семьей, чем отвечать на сотни звонков или сообщений.



- В России его прощание с ЦСКА после разгрома от "Зенита" связали с тем, что он устал, испугался. Но после смерти мамы уже кажется, что именно семейные дела подкосили тренера, отсюда и решение уехать в Белоруссию. Вы как думаете?



- Надо быть внутри семьи. С моей стороны некорректно будет рассуждать на эту тему. Единственное, что могу сказать, зная давно Ганчаренко, решение уйти из ЦСКА - точно не трусость. Это не тот человек, который боится.



- Какой вообще Ганчаренко-тренер? Может ли жестко спросить с игроков?



- Он очень требовательный к себе и подопечным в тренировочном и игровом процессе.



- Вас в Россию не звал?



- Нет.



- Если позовут помощником в Россию, согласитесь? Или лучше быть главным тренером, но в Литве?



- Вы знаете, это очень тонкая грань. Спортивная жизнь, и футбольная в частности, несет в себе столько сюрпризов, которыми ты не управляешь и не контролируешь. Кто-то физически или морально не готов быть главным, кто-то в первый год тренерства грезит амбициями быть главным. У каждого своя дорога. И что лучше, ответить сложно. Самое главное – получать удовольствие и оставаться профессионалом.



- В России никто не понял, как ЦСКА дважды обыграл "Реал", в одном из матчей учинив "Королевскому клубу" разгром, а потом уступил скромной "Виктории" и не вышел даже в плей-офф Лиги Европы. Как вы можете объяснить такой парадокс?



- Удивлением назвать не могу. Лига чемпионов – это турнир, где можно обыграть любого и проиграть любому. Не сказал бы, что "Виктория" не соответствует уровню этого турнира.



- Болельщики часто рассуждают так: Чехия, Словакия, Словения, Греция - этот колхоз надо выносить со счетом 10:0.



- Это весьма поверхностное отношение в современном футболе. На кону огромные деньги для скромных клубов, футболисты хотят продать себя. И есть 90 минут, чтобы показать товар лицом. Если против тебя выходит Мадрид или "Манчестер Сити", то это космос. Если же плюс-минус равный соперник, то должно сложиться очень много обстоятельств в твою пользу, чтобы ты спокойно обыграл чехов, поляков или австрийцев. И отталкиваться только от того, что в этой стране нет топового футбола, очень глупо.



Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»







Уровень российского футбола очень серьезный



- Нынешний уровень российского футбола позволяет рассчитывать на повторение успехов ЦСКА и "Зенита" в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, или те победы остались в далеком прошлом?



- Это хороший пример того, что можно добиться новых побед. Уровень футбола в вашей стране серьезный. Кто бы что ни говорил, а тренеры и футболисты собраны достаточно высокого уровня. Посмотрите, какого качества приезжают легионеры. Плюс современные стадионы и инфраструктура, которые позволяют развиваться. Я смотрю матчи РПЛ, читаю материалы, общаюсь с ребятами, с тем же Юрой Жевновым из "Зенита". Поверьте, российский футбол на очень серьезном уровне.



- Смотря матчи чемпионата России, заметили судейские ошибки?



- Не было бы VAR, разговоры были бы всё равно. Человеческий фактор не убрать из футбола. В любом виде спорта существуют судейские ошибки. Так было, есть и будет. И пока будет жив футбол, ошибки арбитров будут обсуждать. Я никогда не сталкивался с системой VAR, так как в Белоруссии и Литве его просто нет. У нас всё по старинке: свистнул судья, поспорили, покричали и продолжили играть.



- Руки чешутся иногда, чтобы схватить судью?



- До рукоприкладства дело не дойдет, но русский язык позволяет пожурить арбитров. Во время матча всякое может случиться, но после игры жмем друг другу руки и спокойно разъезжаемся. Порой кажется, что весь мир против тебя, поэтому подискутировать приходится.



- Что такое вести себя эмоционально по отношению к судьям, прекрасно может рассказать тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, успевший нахватать желтых карточек и даже удаление за свою горячность. Как с этим обстоит дело в Литве?



- У коллег бывали карточки, так что у нас тоже такое встречается. А то, что мне еще не делали предупреждений после слов на русском…



Фото: eurosport.ru







После победы над "Баварией" можно было купить хорошую машину



- В трех предложениях можете описать, кем был Анатолий Капский для БАТЭ и белорусского футбола?



- Это луч в темном царстве для всех, человек, который давал энергию. Для БАТЭ он был всем. Это уникум, ориентир, двигатель для всех. Человек с большой буквы – отец, дед, муж. Чтобы про нас не думали, он был настоящим белорусом, который готов пойти куда угодно даже ночью, протянуть руку помощи, стоять и убиваться за своих стеной и работать 30 часов в сутки.



- Самые сумасшедшие премиальные при нем?



- Никогда не ставили финансы во главу угла. Всё было прописано, у всех были приличные условия. У нас всегда была Лига чемпионов. За 20 лет я никогда не слышал, чтобы кого-то где-то нахлобучили. Эмоции у него всегда били ключом, особенно после побед в Лиге чемпионов – это обнимания, целования и слезы радости.



- Машину-то после победы над "Баварией" купить могли?



- Смотря какую. Можно ведь и стиральную (смеется). Честно, можно. И достаточно хорошую. Без пробега по Республике Беларусь. Когда ребята выполняли поставленные задачи, то зарабатывали очень хорошо по меркам Белоруссии и вообще футбола. В этом плане Капский никогда не обижал.



- Победа над "Арсеналом" в Лиге Европы и ваши слова после игры, что "это было лучше, чем секс" разлетелись по интернету и вспоминаются до сих пор. Как родилась та фраза?



- Эмоции были сумасшедшие, и надо было что-то сказануть. Это импровизация, заранее точно ничего не придумывал. С журналистами я частенько любил пошутить, а тут получилось на века. Народ судачит до сих пор, и если приносит позитив, то я этому только рад.



- Перебить это возможно или лучше уже не придумаешь?



- Конечно. На каждый, как говорится, есть с винтом (смеется).



- При вас БАТЭ прервал впечатляющую победную чемпионскую серию. Сильный удар по престижу тренера?



- Если оценивать всё, с чем столкнулся как молодой тренер, а это давление, конкуренция Бреста, то мы набрали приличное количество очков, одержали много побед, показав чемпионский график. Успех – это не когда ты поднимаешь кубок над головой и получаешь золотую медаль. Успех – это руководить такой командой, каждый день работать с футболистами уровня Станислава Драгуна, Егора Филипенко, Игоря Стасевича.



Место на пьедестале стало другим. Конечно, оно непривычно для болельщиков и руководителей. Но это футбол, это спорт. "Барселона" и "Реал" тоже не могут похвастать ежегодными победами. Для меня это была практика, опыт, успех. Конечно, поднять кубок было приятно. И став вторым, я не думал, что провалился. Мы набрали много очков, конкурировали с соперником, который оказался сильнее. Пережил тот сезон стойко, хотя понимаю, что в истории останется только второе место.



Согласен с Федуном: у Филипенко было сумасшедшее будущее



- О Филипенко Леонид Федун говорил, что по потенциалу это лучший защитник на постсоветском пространстве. Ваше мнение?



- Никогда не общался с владельцем "Спартака", но соглашусь с его словами. Почему у Егора не получилось в Москве, лучше спросить у него самого. Если брать чисто футбольные качества, то это обе рабочие ноги, шикарная первая передача с левой и с правой, рост, скорость, игра при стандартах, игровое мышление, психологическая устойчивость. Всё это у него было, когда он уезжал играть в "Спартак" Станислава Черчесова. И потенциально Егор был футболистом с сумасшедшим будущим.



- Вы с Черчесовым знакомы?



- Близко познакомился, когда он работал в "Легии". Мы были на стажировке на Мальте, где и пересеклись с ним. А перед матчем с "Астаной" я ему набирал, советовался перед поездкой в Казахстан. Он уже к тому моменту возглавлял сборную России. Достаточно продолжительное время пообщались с ним. Мне было приятно, что такой тренер и выдающийся футболист ответил на звонок и спокойно отвечал на мои вопросы. С Мирославом Ромащенко тоже хорошо общаюсь. Кстати, пресс-конференции Черчесова в "Легии" – это было нечто. Они большие молодцы и спасибо им, что отвечали и помогали молодому тренеру.



- Вы же помните, какой нещадной критике подвергся тренер сборной России перед домашним чемпионатом мира?



- Да. И как бы ни относились к команде, футболисты в сборной собраны классные. И сейчас, когда команда вышла на ЕВРО-2020, видно, что все они понимают друг друга. Сборная России играла здорово, виден был характер, чувствовалось единение людей. Болел за россиян как никогда. И за Черчесова, и за ребят. Для меня не стало сюрпризом выступление команды на ЧМ-2018, уверенный отбор на ЕВРО. Тренер проделал большую работу, наверное, и жизнь в Европе внесла в его менталитет особый штрих.



Почему мы должны стесняться своих успехов, принижать достижение своих игроков и тренеров? Весь мир восхищался исландцами, так почему российская сборная не имеет права получить ту же похвалу и восторг болельщиков. Та же ситуация с хоккеем. Я смотрю все матчи, которые попадаются по ТВ. Появилась звездочка в Канаде или США, как все восторгаются. Случись подобное в Белоруссии или России, так мнение противоположное – так бывает, так звезды сложились. Наоборот, надо восхвалять своих ребят.



- Сборная Белоруссии как никогда близка к своему первому попаданию на крупный турнир. В полуфинале за право играть на ЕВРО в соперниках грузины. Ваш прогноз?



- Серьезный соперник. При всем уважении и дружбе с грузинскими ребятами буду болеть за своих и верить, что они смогут пройти сначала этот раунд, а затем и в финальном матче. Шансы у белорусов высокие. Пока не прозвучал финальный свисток, я не вижу причин сдаваться. Мне кажется, новый формат чемпионата Европы получился удачным, благодаря этому у большего числа команд появился шанс сыграть в финальном турнире. Уже сейчас могу сказать откровенно: судьба свела меня с прекрасными людьми, позволила жить в обалденном городе, работать с хорошими футболистами и в хорошем клубе. Это для меня плюс на 100%. А говорить о том, что это шаг назад, не считаю корректным. Я работаю главным тренером, и это всё, что нужно. Не жалею о переходе.- Опасений не было, я понимал куда иду, какие проблемы могут быть. "Жальгирис" – это клуб с богатой историей, в советские времена команда играла в Высшей лиге, игроки становились олимпийскими чемпионами, уезжали в европейские клубы. Поэтому мне приятно здесь работать.- Да, вы правы. Каунасский "Жальгирис" выступает в Евролиге, это придает популярности виду спорта. В Литве просто сумасшедшие баскетбольные традиции. В гостиницах, когда ты сидишь и пьешь кофе, по ТВ проще увидеть матчи НБА или Евролиги, но никак не футбол. Так что баскетбол – это номер один. При этом футбол есть футбол, его тоже любят.- Евролигу победами во внутреннем чемпионате вряд ли повалим, но интерес к футболу поднять на новый уровень постараемся.- Посещаемость не совсем высокая. В Вильнюсе, например, стадион позволяет собрать приличную аудиторию, а на выездах арены не такие вместительные, и аншлаг – это сотни зрителей или пара тысяч. Считать это проблемой или обстоятельствами, которые нужно принять, выбирать вам. На трибунах всегда шумно – фан-сектор всегда поет песни, ездит на все матчи, оказывая в гостевых играх отличную поддержку.- Вы знаете, это больше вопрос профессионализма и самоконтроля. Невзирая на особенности чемпионата, все готовятся на максимуме. У нас в команде много иностранцев, которые хотят проявить себя, также много игроков сборной Литвы, с которых двойной спрос от болельщиков.- Наличие такого количества легионеров объясняется легко: многие идут в баскетбол, в другие сферы жизнедеятельности. Плюс европейский паспорт, открывающий дорогу в другие страны для учебы и работы. И на футбол остается совсем мало. Для каждой команды проблема собрать даже 8-10 литовских игроков. Что касается языка, то футбольные термины универсальны. А установки на матч, разборы, бытовые вещи обсуждаются на английском языке, который все знают.- Даже для местного футбола это очень серьезный результат. Но, если не ошибаюсь, не рекорд. Так сложился тот вечер. Для "Жальгириса" в последнее время вильнюсская команда "Ритеряй" является принципиальным соперником, матчи всегда ноздря в ноздрю, а тут залетело почти всё, что летело в ворота. При этом не умаляю заслуг моих футболистов – они играли самоотверженно, с настроем, что тоже сказалось на счете.Мы не летаем в облаках после такой победы. "Жальгирис" уже три года остается без титула, поэтому эти 7:0 – не более чем хорошо проделанная работа в один конкретный вечер. Главный результат будет в конце сезона, и, надеюсь, в случае победы с болельщиками обязательно хорошо отпразднуем.- Чувствую, что все заждались больших побед. Чувство ответственности присутствует. В БАТЭ постоянные титулы стали как наркотик, и так, в каждодневном драйве, даже живется легче. И когда я вел переговоры с президентом "Жальгириса", сказал ему, что, несмотря на свой молодой возраст, многое прошел в Борисове.- Сейчас уже нет, а первое время не все могли попасть на стадион.- Домой в Минск я не поехал, чтобы не попасть на двухнедельный карантин сначала там, а потом по возвращении в Литву. Соблюдал все меры предосторожности: маски, обработка рук, социальная дистанция. В магазин – только мелкими перебежками (смеется). Дома, как и весь мир, смотрел кино, слушал музыку, читал книги и ждал трансляции матчей чемпионата Белоруссии как финала Лиги чемпионов.Со мной в тренерском штабе работает мой друг, с детства с ним играли в футбол. Видите, как вышло. С ним же и убивали долгие часы во время пандемии. Было непросто, потому что не было определенности по срокам. И, слава богу, нам разрешили тренироваться, и мы вернулись к нормальной работе.- Слава богу, всё обошлось. Сдали всевозможные тесты, которые показали, что все здоровы. В этом плане ребята ответственно отнеслись к ситуации, не нарушали ничего.- Конечно. Мои родные уехали в Минск буквально перед закрытием границ. Супруга молодец, с тремя детками провела всё время дома, иногда выезжая за город к родителям. Массовые мероприятия не посещали, здоровьем детей не рисковали. Да, тяжело в ограниченном пространстве столько времени, но это нужно было сделать.- Наклонностей к каким-то определенным продуктам питания или товарам других категорий не обнаружил. В стране цивилизованно объявили о карантине: информационные тексты в городе, в подъездах. В магазинах ни разу не встретил людей с баулами, все спокойно ходили и не создавали панику.- Одежда, отношение к жизни, иностранные языки – это уже молодежь, родившаяся после развала СССР, их голова мыслит по-европейски. Более старшее поколение, понятно, жило в Советском Союзе, знает русский. С ними можно поговорить, как говорится, за жизнь. При этом в каких-то моментах это уже европейцы.В ресторане, например, приходится больше общаться на английском языке, русскую речь услышать не всегда возможно. В магазинах же положил продукты в пакеты, а кассиру без разницы на каком языке ты говоришь – проводи картой и оплачивай (смеется).- Пару раз пробовал. Для нас главное, чтобы визуально это была картошка, а вкус уже второстепенен. Увидел картошку – хватай, жарь, вари, ешь! (Смеется). На самом деле, рядом с домом есть рынок, где всегда можно купить свежие овощи отличного качества. Так что проблем с этим тут нет.- Вы знаете, я долго играл в БАТЭ с Виктором Михалычем, Александром Ермаковичем, Вадимом Скрипченко. Мы были в одной раздевалке как футболисты, проливали пот и кровь за БАТЭ. Потом я поиграл немного в брестском "Динамо", где меня замучили травмы. И тут раздался звонок Виктора с предложением вернуться в родную команду в качестве его помощника. Отреагировал с радостью, с удовольствием влился в штаб и в новую для себя роль.- В моей ситуации хватило одного. У меня были серьезные проблемы со здоровьем, а тот уровень не позволял, чтобы колоть себе уколы или делать операции. Так что пошел на учебу, прошел все курсы, получил лицензию. Тем более я не был каким-то великим игроком, чтобы миллионы зрителей заплакали в момент объявления о завершении карьеры.- Слезы – громко сказано. Да, тот вечер провел в воспоминаниях: перелеты, переезды, сборы, матчи и прочее. Каждого захлестывает ностальгия, но биться головой об стену, плакать и впадать в депрессию точно не собирался.- Да. У футболиста всё просто: после игры бросил форму в бак, взял барсеточку, поставил челочку и поехал домой. А тренеру нужно думать, как восстановить игрока, как тренировать, у кого какая травма, а кому проходить медобследование, кто что покушал, у кого жена родила, а у кого – кошка (смеется). Так что профессия тренера совершенно другая, и 24 часа в сутки порой не хватает.- Сна не хватает, это точно. Иногда мыслями летаешь где-то, но такое у любого тренера, который управляет 25 мужиками, у которого завтра важный матч и задача победить. Ты руководитель коллектива и должен заботиться о каждом, говорить не только о футболе, но и о личной жизни. Но такой драйв только добавляет эмоций, это просто супер.- Слава богу, что нет.- Если расценивать это как оперативное вмешательство, то такое возможно (смеется). Одному нужно подсказать, второго по голове погладить, в третьего бросить планшет. У всех по-разному. Взбодрить игроков в перерыве или на сборе – это часть нашей профессии, но чтобы после игры выйти со стадиона на улицу и кого-то поколотить – это уже нет.- Юрий Пунтус мог пошуметь, я у него начинал играть. В БАТЭ состав на 80-90% - это молодые ребята, у которых стабильность частенько хромала. Первый тайм могли выдать как "Манчестер Сити", а после перерыва проваливались. В раздевалке приходилось слышать разное. Сначала сам сидишь и слушаешь, а теперь орешь на других и смотришь, как слушают тебя. Или не слушают (смеется). Условно, десять лет назад мысленно посылал тренера, а сейчас уже тебя посылают, наверное.- Всё меняется, уходят одни игроки, приходят другие. Хотя и тогда команда у ПСЖ была хорошей. Появляются звезды и деньги. Посмотрите, что сегодня творится в футбольном мире в плане финансов.- Да, такие счета не красят ни нас, ни турнир. Но даже секунда игры в Лиге чемпионов стоит того, чтобы там быть. И разгромные поражения – это тоже сумасшедший опыт противодействия мировым звездам. Чтобы попасть в главный клубный турнир Европы, ты должен весь сезон вкалывать и побеждать дома, потом пройти несколько раундов квалификации, побеждая чемпионов своих стран. Так что оно того стоит, поверьте.- Такие люди были, есть и будут даже у самых великих команд. Но ведь чтобы получить столько мячей от "Барселоны" или "Шахтера", в Лигу чемпионов сначала нужно попасть. А теперь подумайте, легко ли белорусской команде с белорусскими тренером и игроками и со скромным по европейским меркам бюджетом пройти этот отборочный путь и оказаться в одной группе с футбольными монстрами. И вот когда скептики преодолеют этот путь, тогда пусть повторят свои слова.Одно дело, когда у тебя звезд в команде как карт в колоде, а бюджет клуба как годовая зарплата одного среднего футболиста. Так что любой такой скептик после прохода из первого раунда квалификации в групповой турнир сложил бы свои чернила в тумбочку и больше никогда подобного не писал бы.- Конечно. Это и есть та грань, ради которой можно проиграть крупно, а потом дома при своих болельщиках нанести поражение грандам европейского и мирового футбола. Это как раз тот самый ответ завистникам. Никто эти победы из истории клуба не вычеркнет.- Ни в коем случае. Случайно – это одна победа, а когда на счету клуба такие успехи происходят регулярно, это уже закономерность. Навскидку можно вспомнить победы над лондонским "Арсеналом" и ПАОКом при мне, над "Баварией" и "Лиллем" - при Ганчаренко, над "Ромой" и "Атлетиком" из Бильбао – при Ермаковиче. Так что 100% это не случайность.- Ощущение праздника, ведь в 30 метрах от тебя стоят великие тренер и футболисты. Чувство ответственности и волнения, когда за твоей спиной история клуба и твоя страна. Одно дело – стоять на бровке поля в Белоруссии, когда ты знаешь о сопернике почти всё, и другое – оказаться на домашнем стадионе "Барселоны".- Только в самолете после игры (смеется).- Мы хорошо общаемся с Михалычем. Друг – это очень близкое и интимное значение, а вот старшим товарищем и учителем я могу назвать всерьез. У нас с ним и другими нашими ребятами доверительные и уважительные отношения.- Без проблем могу набрать его номер телефона. Но понимаю, что он работает в большом клубе, который на виду у всех, в котором колоссальное давление и всё время уходит на работу. И надоедать или как-то отвлекать его не хочется. Если же совсем прижмет, то позвоню.- Не лез к нему, понимал, что у него на душе. Всё смешалось в одно – трагедия, ответственные матчи в чемпионате, карантин, давление прессы. Я видел новость, пережил ее очень тяжело, потому что знаю очень хорошо Виктора, знал его маму. Не лез к нему. Порой, человеку важнее побыть наедине с собой или вместе с семьей, чем отвечать на сотни звонков или сообщений.- Надо быть внутри семьи. С моей стороны некорректно будет рассуждать на эту тему. Единственное, что могу сказать, зная давно Ганчаренко, решение уйти из ЦСКА - точно не трусость. Это не тот человек, который боится.- Он очень требовательный к себе и подопечным в тренировочном и игровом процессе.- Нет.- Вы знаете, это очень тонкая грань. Спортивная жизнь, и футбольная в частности, несет в себе столько сюрпризов, которыми ты не управляешь и не контролируешь. Кто-то физически или морально не готов быть главным, кто-то в первый год тренерства грезит амбициями быть главным. У каждого своя дорога. И что лучше, ответить сложно. Самое главное – получать удовольствие и оставаться профессионалом.- Удивлением назвать не могу. Лига чемпионов – это турнир, где можно обыграть любого и проиграть любому. Не сказал бы, что "Виктория" не соответствует уровню этого турнира.- Это весьма поверхностное отношение в современном футболе. На кону огромные деньги для скромных клубов, футболисты хотят продать себя. И есть 90 минут, чтобы показать товар лицом. Если против тебя выходит Мадрид или "Манчестер Сити", то это космос. Если же плюс-минус равный соперник, то должно сложиться очень много обстоятельств в твою пользу, чтобы ты спокойно обыграл чехов, поляков или австрийцев. И отталкиваться только от того, что в этой стране нет топового футбола, очень глупо.- Это хороший пример того, что можно добиться новых побед. Уровень футбола в вашей стране серьезный. Кто бы что ни говорил, а тренеры и футболисты собраны достаточно высокого уровня. Посмотрите, какого качества приезжают легионеры. Плюс современные стадионы и инфраструктура, которые позволяют развиваться. Я смотрю матчи РПЛ, читаю материалы, общаюсь с ребятами, с тем же Юрой Жевновым из "Зенита". Поверьте, российский футбол на очень серьезном уровне.- Не было бы VAR, разговоры были бы всё равно. Человеческий фактор не убрать из футбола. В любом виде спорта существуют судейские ошибки. Так было, есть и будет. И пока будет жив футбол, ошибки арбитров будут обсуждать. Я никогда не сталкивался с системой VAR, так как в Белоруссии и Литве его просто нет. У нас всё по старинке: свистнул судья, поспорили, покричали и продолжили играть.- До рукоприкладства дело не дойдет, но русский язык позволяет пожурить арбитров. Во время матча всякое может случиться, но после игры жмем друг другу руки и спокойно разъезжаемся. Порой кажется, что весь мир против тебя, поэтому подискутировать приходится.- У коллег бывали карточки, так что у нас тоже такое встречается. А то, что мне еще не делали предупреждений после слов на русском…- В трех предложениях можете описать, кем был Анатолий Капский для БАТЭ и белорусского футбола?- Это луч в темном царстве для всех, человек, который давал энергию. Для БАТЭ он был всем. Это уникум, ориентир, двигатель для всех. Человек с большой буквы – отец, дед, муж. Чтобы про нас не думали, он был настоящим белорусом, который готов пойти куда угодно даже ночью, протянуть руку помощи, стоять и убиваться за своих стеной и работать 30 часов в сутки.- Никогда не ставили финансы во главу угла. Всё было прописано, у всех были приличные условия. У нас всегда была Лига чемпионов. За 20 лет я никогда не слышал, чтобы кого-то где-то нахлобучили. Эмоции у него всегда били ключом, особенно после побед в Лиге чемпионов – это обнимания, целования и слезы радости.- Смотря какую. Можно ведь и стиральную (смеется). Честно, можно. И достаточно хорошую. Без пробега по Республике Беларусь. Когда ребята выполняли поставленные задачи, то зарабатывали очень хорошо по меркам Белоруссии и вообще футбола. В этом плане Капский никогда не обижал.- Эмоции были сумасшедшие, и надо было что-то сказануть. Это импровизация, заранее точно ничего не придумывал. С журналистами я частенько любил пошутить, а тут получилось на века. Народ судачит до сих пор, и если приносит позитив, то я этому только рад.- Конечно. На каждый, как говорится, есть с винтом (смеется).- Если оценивать всё, с чем столкнулся как молодой тренер, а это давление, конкуренция Бреста, то мы набрали приличное количество очков, одержали много побед, показав чемпионский график. Успех – это не когда ты поднимаешь кубок над головой и получаешь золотую медаль. Успех – это руководить такой командой, каждый день работать с футболистами уровня Станислава Драгуна, Егора Филипенко, Игоря Стасевича.Место на пьедестале стало другим. Конечно, оно непривычно для болельщиков и руководителей. Но это футбол, это спорт. "Барселона" и "Реал" тоже не могут похвастать ежегодными победами. Для меня это была практика, опыт, успех. Конечно, поднять кубок было приятно. И став вторым, я не думал, что провалился. Мы набрали много очков, конкурировали с соперником, который оказался сильнее. Пережил тот сезон стойко, хотя понимаю, что в истории останется только второе место.- Никогда не общался с владельцем "Спартака", но соглашусь с его словами. Почему у Егора не получилось в Москве, лучше спросить у него самого. Если брать чисто футбольные качества, то это обе рабочие ноги, шикарная первая передача с левой и с правой, рост, скорость, игра при стандартах, игровое мышление, психологическая устойчивость. Всё это у него было, когда он уезжал играть в "Спартак" Станислава Черчесова. И потенциально Егор был футболистом с сумасшедшим будущим.- Близко познакомился, когда он работал в "Легии". Мы были на стажировке на Мальте, где и пересеклись с ним. А перед матчем с "Астаной" я ему набирал, советовался перед поездкой в Казахстан. Он уже к тому моменту возглавлял сборную России. Достаточно продолжительное время пообщались с ним. Мне было приятно, что такой тренер и выдающийся футболист ответил на звонок и спокойно отвечал на мои вопросы. С Мирославом Ромащенко тоже хорошо общаюсь. Кстати, пресс-конференции Черчесова в "Легии" – это было нечто. Они большие молодцы и спасибо им, что отвечали и помогали молодому тренеру.- Да. И как бы ни относились к команде, футболисты в сборной собраны классные. И сейчас, когда команда вышла на ЕВРО-2020, видно, что все они понимают друг друга. Сборная России играла здорово, виден был характер, чувствовалось единение людей. Болел за россиян как никогда. И за Черчесова, и за ребят. Для меня не стало сюрпризом выступление команды на ЧМ-2018, уверенный отбор на ЕВРО. Тренер проделал большую работу, наверное, и жизнь в Европе внесла в его менталитет особый штрих.Почему мы должны стесняться своих успехов, принижать достижение своих игроков и тренеров? Весь мир восхищался исландцами, так почему российская сборная не имеет права получить ту же похвалу и восторг болельщиков. Та же ситуация с хоккеем. Я смотрю все матчи, которые попадаются по ТВ. Появилась звездочка в Канаде или США, как все восторгаются. Случись подобное в Белоруссии или России, так мнение противоположное – так бывает, так звезды сложились. Наоборот, надо восхвалять своих ребят.- Серьезный соперник. При всем уважении и дружбе с грузинскими ребятами буду болеть за своих и верить, что они смогут пройти сначала этот раунд, а затем и в финальном матче. Шансы у белорусов высокие. Пока не прозвучал финальный свисток, я не вижу причин сдаваться. Мне кажется, новый формат чемпионата Европы получился удачным, благодаря этому у большего числа команд появился шанс сыграть в финальном турнире. Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, «Жальгирис», БАТЭ, Алексей Бага — статья прочитана 113 раз Комментарии