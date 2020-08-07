Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым 🔊 Воспроизвести



Главный редактор украинского новостного сайта «Гордон» Алеся Бацман опубликовала анонс интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону, сообщает



На своей странице в Facebook Бацман написала: «Для затравки дам вам несколько любопытных цитат президента Белоруссии. (Пересказываю максимально близко к оригиналу).



– Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб.



– Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!



– У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович.



– Никогда с территории Беларуси не придут на Украину россияне. Главный редактор украинского новостного сайта «Гордон» Алеся Бацман опубликовала анонс интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону, сообщает ВЗГЛЯД На своей странице в Facebook Бацман написала: «Для затравки дам вам несколько любопытных цитат президента Белоруссии. (Пересказываю максимально близко к оригиналу).– Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб.– Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!– У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович.– Никогда с территории Беларуси не придут на Украину россияне. – «Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?» «Кажется», – ответил мне Шойгу.



– Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем».



Бацман добавила, что это «только вершина заявлений из двух с половиной часового интервью».



Напомним, официальных заявлений о признании Крыма российской территорией Лукашенко никогда не делал, но подписывать итоговую декларацию рижского саммита «Восточного партнерства» с упоминанием «аннексии» Крыма белорусская делегация отказалась. При этом белорусский президент не раз заявлял, что фактически Крым не является украинской территорией. Так, в 2015 году Лукашенко заявил, что в ситуации с воссоединением Крыма с Россией, о которой он осведомлен «более глубоко», Украина «сама подставилась».



«Я ситуацию знаю более глубоко. Не надо было подставляться. Может, завтра кто-то захотел бы отрезать кусок Полесья. Вы представляете, какой была бы моя реакция и нашего народа? Мы бы воевали за каждый кусочек земли. … Если это ваша земля, то почему вы за нее не воевали? Тем более что там было много украинских войск. Почему не воевали? (Потому) что, признали, что это не ваша земля», – заявил Лукашенко.



В 2019 году Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским. При этом президент Белоруссии отметил, что от его заявление о признании Крыма частью России ничего не изменится. «Это ничего не изменит, пройдет новостью вечера, а утром забудут. Надо глубже смотреть на эти вопросы и меня пытаться понять», – сказал он.



Тогда же Лукашенко в интервью украинским СМИ заявил, что, по его мнению, Крым, воссоединившийся с Россией, уже никогда не перейдет в состав Украины. «Этот вопрос закрыт раз и навсегда», – заявил он.



Кроме того, Лукашенко рассказывал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму.



В то же время российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским. «Белоруссия – это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое [союзное] государство, это все-таки два разных субъекта международного права», – сказал глава государства.



Он добавил, что президент Белоруссии может не признавать Крым российским, поскольку хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной.



Крым стал российским регионом после референдума, когда более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы белорусский президент назвал своего 15-летнего сына Николая «оппозиционно настроенным» человеком и пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе. vz.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, интервью, Лукашенко, Гордон География: Белоруссия — статья прочитана 180 раз Комментарии