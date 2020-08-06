Президент Литвы беспокоится об укреплении границы с Беларусью 🔊 Воспроизвести фото:lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нужно изыскать средства для инвестиций в границу с Беларусью, по его словам, это не такие уж большие деньги.



"Нужны определенные финансы, особенно на границе с Беларусью, чтобы она была полностью закрыта. Это не такие уж космически большие деньги, и они обязательно будут изысканы", - сказал глава государства журналистам в четверг в Мядининкай.



Он в четверг посетил подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



По словам президента, инвестиции в границу с Беларусью помогут защититься и от нелегальных мигрантов, и от контрабандистов.



"Граница на 100% будет охраняться при помощи современных технических и технологических средств и позволит чувствовать себя более защищенно, защититься и от нелегальных мигрантов, и от действий контрабандной теневой экономики", - сказал Г. Науседа. Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нужно изыскать средства для инвестиций в границу с Беларусью, по его словам, это не такие уж большие деньги."Нужны определенные финансы, особенно на границе с Беларусью, чтобы она была полностью закрыта. Это не такие уж космически большие деньги, и они обязательно будут изысканы", - сказал глава государства журналистам в четверг в Мядининкай.Он в четверг посетил подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).По словам президента, инвестиции в границу с Беларусью помогут защититься и от нелегальных мигрантов, и от контрабандистов."Граница на 100% будет охраняться при помощи современных технических и технологических средств и позволит чувствовать себя более защищенно, защититься и от нелегальных мигрантов, и от действий контрабандной теневой экономики", - сказал Г. Науседа. По его словам, сейчас современной техникой и технологиями оснащено 37% границы с Беларусью.



"Только, нааверное, нужно определиться, за счет каких финансовых ресурсов мы сможем эту работу завершить, анализируем разные альтернативы", - сказал президент.



Он добавил, что для модернизации границы с Беларусью могут быть привлечены не только средства литовского бюджета.



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Президент Литвы Гитанас Науседа призывает министра здравоохранения Аурелиюса Вериги поскорее закончить отпуск, вернуться еа работу и предоставить свои объяснения в связи с подозрениями в коррупции в адрес вице-министра Лины Ярушявичене.



"Было бы ненормально, если бы министр здравоохранения не взял на себя ответственность, что в его секторе и напрямую связана с работой вице-министра. Наверное, можно не знать человека, который работает далеко от тебя, все нюансы работы, однако вице-министр - это человек, еще и замещающий министра. Много вопросов. Министру нужно было бы поскорее закончить отдых и вернуться на работу, потому что ему обязательно придется отвечать на эти вопросы", - сказал глава государства журналистам в четверг в Мядининкай.



По словам Г. Науседы, вопросы, на которые предстоит ответить А. Вериге, связаны с "определенными системными моментами", которые проявляются в виде разных связанных с министерством скандалов.



"И история Шарунаса Нарбутаса, и этот случай показывают, что тогда, когда Литве не хватало средств защиты, тестирования (...), ситуация была экстраординарная - все равно (...) было много мутной воды, в которой часть людей пыталась искать и ловить рыбу", - сказал президент.



"С этим нельзя мириться, в народе это называется мародерство. С такими вещами мы должны бороться", - добавил он.



По словам Г. Науседы, перед тем, как говорить о вероятной отставке А. Вериги, нужно получить "ответы от министра".



В понедельник правоохрана сообщила, что в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов подозрения в служебных злоупотреблениях и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Л. Ярушявичене. Вице-министр Л. Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения А. Верига должен подписать заявление в пятницу.



Как утверждает Служба расследования финансовых преступлений Литвы, в расследовании о закупках экспресс-тестов на коронавирус стоимостью 6 млн евро вице-министр подозревается в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.



Еще одно расследование относительно закупок реагентов для исследований по COVID-19 на сумму более 5 млн евро проводит Служба спецрасследований. В нем подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему президенту Ассоциации помощи онкологическим больным Ш. Нарбутасу. В ходе этого расследования также допрошены министр здравоохранения А. Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.



Обе закупки, расследования по которым проводит правоохрана, проводила Национальная лаборатория общественного здоровья . Ее глава Витаутас Зимницкас умер несколько недель назад. Правоохрана допросила временное руководство лаборатории. инф."Обзор" BNS.LT Категории: технологии, политика Ключевые слова: президент, Беларусь, граница, наблюдение, камеры География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии