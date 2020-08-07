В Вильнюсе - уникальный футбольный манеж

В вильнюсском микрорайоне Пилайте приняла первых посетителей капитально отремонтированная спортивная площадка гимназии Пилайтес.
Обновлённый стадион издалека привлекает к себе внимание надувным куполом, под которым в любое время года и при любой погоде смогут заниматься юные футбольные таланты, а также учащиеся гимназии Пилайте и местные жители, в том числе и поклонники лёгкой атлетики.
В холодное время года, когда купол будет надут, спортплощадка превратится в футбольный манеж.
Уникальное надувное «здание» длиной 110 метров, шириной 70 метров и высотой 19 метров позволит спортсменам тренироваться круглый год.
Купол будут надувать перед каждым зимним сезоном и спускать весной.
Рядом с манежем построены модульные раздевалки с душевыми кабинами, отремонтированы баскетбольная площадка и легкоатлетическая площадка.
Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что в футбольном манеже в Пилайте использованы новые технологии спортивной инфраструктуры Вильнюса.
Если деятельность манежа будет успешной, подобные крытые стадионы появятся рядом и с другими школами столицы.
«Сегодня мы открываем спортивный манеж, который отличается не только внешним видом, но и качественной инфраструктурой. Его будут использовать ученики гимназии Пилайте, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники столичных футбольных школ, в остальное время здесь смогут заниматься спортом жители микрорайона», - сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Реконструкция футбольного манежа в Пилайте стоила 2,25 миллиона евро. Вильнюсское городское самоуправление выделило на этот проект 1,5 млн евро, 0,6 миллиона евро добавило Министерство образования, науки и спорта. Федерация футбола Литвы подарила игровое покрытие для манежа на сумму около 150000 евро, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, «Обзор»
Если деятельность манежа будет успешной, подобные крытые стадионы появятся рядом и с другими школами столицы.
«Сегодня мы открываем спортивный манеж, который отличается не только внешним видом, но и качественной инфраструктурой. Его будут использовать ученики гимназии Пилайте, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники столичных футбольных школ, в остальное время здесь смогут заниматься спортом жители микрорайона», - сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Реконструкция футбольного манежа в Пилайте стоила 2,25 миллиона евро. Вильнюсское городское самоуправление выделило на этот проект 1,5 млн евро, 0,6 миллиона евро добавило Министерство образования, науки и спорта. Федерация футбола Литвы подарила игровое покрытие для манежа на сумму около 150000 евро, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии, образование