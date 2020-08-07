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В Вильнюсе - уникальный футбольный манеж





В вильнюсском микрорайоне Пилайте приняла первых посетителей капитально отремонтированная спортивная площадка гимназии Пилайтес.

Обновлённый стадион издалека привлекает к себе внимание надувным куполом, под которым в любое время года и при любой погоде смогут заниматься юные футбольные таланты, а также учащиеся гимназии Пилайте и местные жители, в том числе и поклонники лёгкой атлетики.

В холодное время года, когда купол будет надут, спортплощадка превратится в футбольный манеж.

Уникальное надувное «здание» длиной 110 метров, шириной 70 метров и высотой 19 метров позволит спортсменам тренироваться круглый год.

Купол будут надувать перед каждым зимним сезоном и спускать весной.

Рядом с манежем построены модульные раздевалки с душевыми кабинами, отремонтированы баскетбольная площадка и легкоатлетическая площадка.
Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что в футбольном манеже в Пилайте использованы новые технологии спортивной инфраструктуры Вильнюса.



Если деятельность манежа будет успешной, подобные крытые стадионы появятся рядом и с другими школами столицы.

«Сегодня мы открываем спортивный манеж, который отличается не только внешним видом, но и качественной инфраструктурой. Его будут использовать ученики гимназии Пилайте, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники столичных футбольных школ, в остальное время здесь смогут заниматься спортом жители микрорайона», - сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.



Реконструкция футбольного манежа в Пилайте стоила 2,25 миллиона евро. Вильнюсское городское самоуправление выделило на этот проект 1,5 млн евро, 0,6 миллиона евро добавило Министерство образования, науки и спорта. Федерация футбола Литвы подарила игровое покрытие для манежа на сумму около 150000 евро, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, «Обзор»

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: футбол, гимназия, Пилайте, манеж
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 7 августа, 11:20

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