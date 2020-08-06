Л. Линкявичюс: важен не день выборов в Беларуси, а первый день после выборов 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что важен не столько сам день выборов президента в Беларуси, а сколько первый день после этих выборов.



"День после выборов и является самым важным. На сам день выборов я не делал бы прогнозов о том, что может случиться что-то особенное. (…) Важен первый день после выборов, когда будут объявлены результаты. Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее: страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас. Это уже будет зависеть от самих жителей Беларуси и действительно только они сами могут решать", - заявил в четверг информационной радиостанции Ziniu radijas Линас Линкявичюс. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что важен не столько сам день выборов президента в Беларуси, а сколько первый день после этих выборов."День после выборов и является самым важным. На сам день выборов я не делал бы прогнозов о том, что может случиться что-то особенное. (…) Важен первый день после выборов, когда будут объявлены результаты. Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее: страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас. Это уже будет зависеть от самих жителей Беларуси и действительно только они сами могут решать", - заявил в четверг информационной радиостанции Ziniu radijas Линас Линкявичюс. Он также считает, что президентские выборы в Беларуси проходят непрозрачно, без соблюдения международных правовых норм. На выборы не были допущены потенциальные соперники руководителя страны Александра Лукашенко, а также не допущены международные наблюдатели.



Литва, отметил министр, внимательно наблюдает за ситуацией в соседней стране, получает информацию и от властей, и от представителей оппозиции.



"Единственное наше ожидание и требование, чтобы не использовались избыточные силы, а также насилие против демонстрантов, представителей оппозиции, так как, возможно, это будет происходить под прикрытием именно защиты от внешнего врага или от нестабильности", - добавил министр.



Похожую озабоченность министр высказал и несколько дней тому назад в разговоре по телефону с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.



На выборах в ближайшие выходные правящий уже почти тридцать лет А. Лукашенко стремится обеспечить себе победу и шестой срок полномочий.



Режим А. Лукашенко перед выборами предпринял жесткие действия против оппозиции – были задержаны многие протестующие и часть желающих стать кандидатами. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 138 раз Комментарии