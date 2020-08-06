Помпео сообщил о награде за информацию о вмешивающихся в выборы 🔊 Воспроизвести Reuters © Jim Lo Scalzo



Госсекретарь Майк Помпео в ходе пресс-конференции рассказал о награде за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы, сообщает



«Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа Госдепа «Награда за справедливость» предлагает премию до $10 млн за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путём определённых преступных действий», — сообщил Помпео.



Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. Госсекретарь Майк Помпео в ходе пресс-конференции рассказал о награде за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы, сообщает RT «Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа Госдепа «Награда за справедливость» предлагает премию до $10 млн за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путём определённых преступных действий», — сообщил Помпео.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, президент, США, выборы, кандидаты, вмешательство, Помпео — статья прочитана 139 раз Комментарии