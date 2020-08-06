Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия 🔊 Воспроизвести В районе взрыва в Бейруте



Как передает корреспондент



Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту Бейрута объявил столицу зоной бедствия. Об этом говорится во вторник, 4 августа, в заявлении Совета, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна. Глава государства до этого написал в Twitter о необходимости введения в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели. Как передает корреспондент DW , после взрыва в районе порта Бейрута "царил полный хаос, выбило витрины магазинов". Ливан страдает от перебоев с электричеством, поэтому спасатели испытывают сложности с поиском раненых.Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту Бейрута объявил столицу зоной бедствия. Об этом говорится во вторник, 4 августа, в заявлении Совета, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна. Глава государства до этого написал в Twitter о необходимости введения в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели.



The massive explosion in Beirut's port blasted windows and doors of nearby buildings, as a giant mushroom cloud rose above. pic.twitter.com/LQE0p0Krol — DW News (@dwnews) August 4, 2020



Премьер потребовал создать комиссию для расследования



Премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения причин произошедшего. "Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов", - заявил он.



Как сообщили в МИД Германии, пострадали сотрудники посольства ФРГ в Бейруте. Самому зданию нанесен ущерб, его масштаб сейчас устанавливается. Во внешнеполитическом ведомстве Германии отметили, что среди граждан ФРГ, работавших в дипмиссии, могут быть "пострадавшие или погибшие".



Среди пострадавших - жена сотрудника посольства РФ



В свою очередь советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев, уточнил, что сейчас выясняются судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана. При этом по словам посла РФ в Ливане Александра Засыпкина, пострадала жена одного из сотрудников диппредставительства. Она получила ранения осколками стекла. Дипломат добавил, что ранения "уже зашили в госпитале". Кроме того, стало известно, что в результате происшествия травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.



Посольство США в Бейруте предупредило, что в результате детонации могли образоваться токсичные газы, и рекомендовало жителям по возможности оставаться в помещении и носить маски. Бригадный генерал Аббас Ибрагим на пресс-конференции сообщил, что в ангаре в районе ЧП хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению. Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе находились 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония). Она используется в качестве компонента взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно - при нагреве и должна храниться в особых условиях. Между тем температура в Бейруте в эти дни достигала 30 градусов. Позднее премьер Диаб заявил, что причиной взрыва стало именно ненадлежащее хранение селитры, которая могла находиться на складе около шести лет.



Израиль предложил "отложить конфликт"



На трагедию в Ливане отреагировали представители мирового сообщества. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, предложила направить Бейруту "по каналам безопасности и по международным каналам" гуманитарную и медицинскую помощь. "Время отложить конфликт", - говорится в ее заявлении. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) написала в Twitter, что федеральное правительство потрясено и готово поддержать Бейрут. Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь указал, что Вашингтон "следит за произошедшим" и "готов помочь народу Ливана восстановиться после этой ужасной трагедии". Американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что произошедшее - это следствие "атаки". "Это была некоторого рода бомба", - счел он. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что его мысли - с семьями погибших: "ЕС выражает свою всестороннюю солидарность".



Сила взрыва соответствовала магнитуде 3,5



По данным Исследовательского центра геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ), сила взрыва соответствовала магнитуде 3,5 при землетрясении, он был слышен, в частности, на Кипре (свыше 200 км от столицы Ливана).



Причиной детонации, по данным местных СМИ, могло стать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника. Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан в свою очередь озвучил версию, что взрыв повлекло за собой возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнические средства. Разрушена значительная часть порта и многие здания рядом с ним. Под завалами домов находятся люди.



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Взрыв и пожар в порту Бейрута привел к выбросу газов и частиц, которые могут представлять опасность для здоровья людей, в особенности для детей и пожилых жителей ливанской столицы. Как говорится в заявлении отделения организации Greenpeaсe на Ближнем Востоке и в Северной Африке, для защиты от вредных веществ жителям рекомендуется носить респираторы, передает



Взрыв в Бейруте был вызван детонацией хранившегося на складе груза с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Пожары такого рода приводят к выбросу больших объемов загрязняющих окружающую среду газов, в особенности оксидов азота, сообщают в организации. При этом существует возможность, что оксиды азота в атмосфере путем химической реакции образуют озон, другой вредный в больших объемах для людей газ. Кроме того, из-за пожара могут оседать различные мелкие твердые частицы, также несущие в себе угрозу для здоровья людей при вдыхании.



"Вероятно, теперь, когда пожары потушены, наиболее тяжелая фаза загрязнения воздуха подойдет к концу, но, даже если это произойдет, некоторые люди могли уже пострадать от значительного загрязнения окружающей среды", - говорится в заявлении.



На данный момент в связи с загрязнением у людей могут наблюдаться затрудненное дыхание, раздражение на глазах и на коже. Отмечается, что в группе риска - маленькие дети и пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с сердцем или дыханием.



В качестве меры защиты организация рекомендует носить на улице защитную маску-респиратор. При этом детям и пожилым людям желательно по возможности оставаться в чистых помещениях. В домах следует сделать тщательную уборку, также используя при этом защитную маску. Овощи и фрукты необходимо тщательно мыть перед употреблением. Между тем, как передает корреспондент DW, взрыв, в результате которого погибли около 80 человек и тысячи были ранены, произошла практически "напротив его дома", поэтому он смог оперативно прибыть на место событий. "Там царил полный хаос, люди были в панике, выбило витрины магазинов, стекло покрывало большую часть улиц, находящихся неподалеку от места взрыва", - рассказал он. Ливан страдает от перебоев с электричеством, поэтому на улицах темно, а спасатели испытывают сложности с поиском раненых.Премьер потребовал создать комиссию для расследованияПремьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения причин произошедшего. "Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов", - заявил он.Как сообщили в МИД Германии, пострадали сотрудники посольства ФРГ в Бейруте. Самому зданию нанесен ущерб, его масштаб сейчас устанавливается. Во внешнеполитическом ведомстве Германии отметили, что среди граждан ФРГ, работавших в дипмиссии, могут быть "пострадавшие или погибшие".В свою очередь советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев, уточнил, что сейчас выясняются судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана. При этом по словам посла РФ в Ливане Александра Засыпкина, пострадала жена одного из сотрудников диппредставительства. Она получила ранения осколками стекла. Дипломат добавил, что ранения "уже зашили в госпитале". Кроме того, стало известно, что в результате происшествия травмированы 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.Посольство США в Бейруте предупредило, что в результате детонации могли образоваться токсичные газы, и рекомендовало жителям по возможности оставаться в помещении и носить маски. Бригадный генерал Аббас Ибрагим на пресс-конференции сообщил, что в ангаре в районе ЧП хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению. Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе находились 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония). Она используется в качестве компонента взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно - при нагреве и должна храниться в особых условиях. Между тем температура в Бейруте в эти дни достигала 30 градусов. Позднее премьер Диаб заявил, что причиной взрыва стало именно ненадлежащее хранение селитры, которая могла находиться на складе около шести лет.На трагедию в Ливане отреагировали представители мирового сообщества. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, предложила направить Бейруту "по каналам безопасности и по международным каналам" гуманитарную и медицинскую помощь. "Время отложить конфликт", - говорится в ее заявлении. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) написала в Twitter, что федеральное правительство потрясено и готово поддержать Бейрут. Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь указал, что Вашингтон "следит за произошедшим" и "готов помочь народу Ливана восстановиться после этой ужасной трагедии". Американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что произошедшее - это следствие "атаки". "Это была некоторого рода бомба", - счел он. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что его мысли - с семьями погибших: "ЕС выражает свою всестороннюю солидарность".По данным Исследовательского центра геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ), сила взрыва соответствовала магнитуде 3,5 при землетрясении, он был слышен, в частности, на Кипре (свыше 200 км от столицы Ливана).Причиной детонации, по данным местных СМИ, могло стать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника. Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан в свою очередь озвучил версию, что взрыв повлекло за собой возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнические средства. Разрушена значительная часть порта и многие здания рядом с ним. Под завалами домов находятся люди.* * *Взрыв и пожар в порту Бейрута привел к выбросу газов и частиц, которые могут представлять опасность для здоровья людей, в особенности для детей и пожилых жителей ливанской столицы. Как говорится в заявлении отделения организации Greenpeaсe на Ближнем Востоке и в Северной Африке, для защиты от вредных веществ жителям рекомендуется носить респираторы, передает ТАСС Взрыв в Бейруте был вызван детонацией хранившегося на складе груза с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Пожары такого рода приводят к выбросу больших объемов загрязняющих окружающую среду газов, в особенности оксидов азота, сообщают в организации. При этом существует возможность, что оксиды азота в атмосфере путем химической реакции образуют озон, другой вредный в больших объемах для людей газ. Кроме того, из-за пожара могут оседать различные мелкие твердые частицы, также несущие в себе угрозу для здоровья людей при вдыхании."Вероятно, теперь, когда пожары потушены, наиболее тяжелая фаза загрязнения воздуха подойдет к концу, но, даже если это произойдет, некоторые люди могли уже пострадать от значительного загрязнения окружающей среды", - говорится в заявлении.На данный момент в связи с загрязнением у людей могут наблюдаться затрудненное дыхание, раздражение на глазах и на коже. Отмечается, что в группе риска - маленькие дети и пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с сердцем или дыханием.В качестве меры защиты организация рекомендует носить на улице защитную маску-респиратор. При этом детям и пожилым людям желательно по возможности оставаться в чистых помещениях. В домах следует сделать тщательную уборку, также используя при этом защитную маску. Овощи и фрукты необходимо тщательно мыть перед употреблением. dw.com , ТАСС Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Израиль, взрыв, Ливан, версия, погибшие, Бейрут — статья прочитана 168 раз Комментарии