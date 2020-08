Ответственная Европа 🔊 Воспроизвести



Центр тяжести глобальной политики смещается в Азию. Как Европа сможет остаться одной из основ мирового порядка?



Несмотря на все усилия последних лет, Европа все еще довольно опасное место – по крайней мере, по меркам тех высоких стандартов безопасности, что были установлены после завершения войн в бывшей Югославии. Продолжается конфликт на востоке Украины, остаются неразрешенными «замороженные» конфликты постсоветского пространства, периодически напоминая о собственном дестабилизирующем потенциале. Российская политика ревизионизма дополняется ослаблением лидерства США, отсутствием достаточного единства между полюсами в самой Европе и усиливающимся фактором влияния Китая. В международной политике мало доверия и много неопределенности. В европейской – тоже. Несмотря на все усилия последних лет, Европа все еще довольно опасное место – по крайней мере, по меркам тех высоких стандартов безопасности, что были установлены после завершения войн в бывшей Югославии. Продолжается конфликт на востоке Украины, остаются неразрешенными «замороженные» конфликты постсоветского пространства, периодически напоминая о собственном дестабилизирующем потенциале. Российская политика ревизионизма дополняется ослаблением лидерства США, отсутствием достаточного единства между полюсами в самой Европе и усиливающимся фактором влияния Китая. В международной политике мало доверия и много неопределенности. В европейской – тоже.



Последние 30 лет Европа постоянно искала концептуальную основу для решения головоломок в сфере безопасности. Ценности противопоставлялись интересам, мультикультурализм – национализму, а общее благо – эгоистическим устремлениям государств. Все вместе это кое-как работало, пока сохранялась уверенность в американских гарантиях безопасности, а Россия была не готова вести по-настоящему рискованную игру.



Сегодня многое изменилось, будет меняться дальше, и вряд ли в лучшую сторону. Проблема безопасности, как на региональном, так и на национальном уровне, будет требовать все больше внимания и ресурсов.



Ответственная Европа – это Европа, в которой все понимают ценность доверия и общих интересов



Один из путей поиска новой основы для улучшения ситуации с безопасностью может лежать через понятие ответственности. «Ответственная Европа» – именно так и называется проект, разработанный под эгидой Регионального офиса Фонда им. Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и безопасности в Европе как один возможных ответов на кризис безопасности. Он базируется на следующих соображениях.



Восприятие имеет значение. Неуверенность по поводу намерений других создает проблемы. Эволюция отношений между Европой и Россией после холодной войны служит тому иллюстрацией. Конфликт между ними не был неизбежен, как и российская агрессия против Украины, и «ловушки Фукидида» можно было избежать. В отношениях между ними есть много места для взаимовыгодного сотрудничества, но неуверенность в намерениях другого посеяла недоверие и привела к игре с нулевой суммой, в которой выигрыш одного возможен только за счет проигрыша другого. Конфликт стал вопросом времени. Ответственная Европа – это Европа, в которой все понимают ценность доверия и общих интересов.



Ответственная Европа – это Европа, в которой средние и малые страны не делятся на сферы влияния, но в которой учитываются их интересы



Страны «между» крайне важны. Речь, конечно, о пространстве между ЕС и Россией, о государствах, неслучайно охваченных проектом «Восточного партнерства». В некотором смысле эти страны выступают ключом к европейской безопасности. Их значение хорошо понимают и в ЕС, который стремится создать зону безопасности, демократии и процветания на своих границах; и в России, которая, правда, стремится обезопасить себя от угроз из ближайшего зарубежья другими методами. Ответственная Европа – это Европа, в которой средние и малые страны не делятся на сферы влияния, но в которой учитываются их интересы.



Диалог с Россией нужен, как нужны и санкции. Геополитические реалии таковы, что Россия есть и будет соседом как государств – членов ЕС, так и стран Восточной Европы, которые в ЕС не входят. Соседство создает взаимозависимость, а усложняющиеся процессы в глобальной политике могут ее усилить. В то же время нарушение правил и принципов общей безопасности не может проходить бесследно – в этом тоже смысл ответственности. Аннексия Крыма подорвала и парижские, и хельсинские основы безопасности в Европе и не может пройти бесследно. Но последние годы показали, что политические возможности Европы поддерживать порядок крайне ограниченны. Санкции против России, промежуточный инструмент between war and words, оказались сомнительными с точки зрения эффективности. Россия вряд ли изменит свою политику под их давлением, а других инструментов практически нет. Как сделать так, чтобы Кремль вернулся к выполнению норм международного права и при этом не пострадала общая безопасность? Ответственная Европа – и об этом вопросе тоже.



Для ответственности в качестве основы безопасности очень важна взаимозависимость



Для ответственности в качестве основы безопасности очень важна взаимозависимость. Чем выгоднее сотрудничество, тем меньше вероятность насилия. Этот принцип не нов, но и не абсолютен. В истории Европы достаточно примеров, когда государства разрывали взаимовыгодное сотрудничество и выбирали войну, руководствуясь соображениями безопасности и будучи неуверенными в намерениях других. В то же время взаимозависимость остается лучшей основой для построения доверия, а потому важно сохранение и диалога, и даже сотрудничества в тех сферах, которые представляют общий интерес. Это даст шанс на создание общей повестки дня и сделает возможными коллективные усилия по решению общих проблем. Но возврат к business as usual остается невозможным до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена.



Ответственная Европа подразумевает коллективные усилия даже геополитических соперников, и направлены они на улучшение общего состояния безопасности. Слегка наивные представления о неделимости безопасности и общем понимании угроз, характерные для периода после окончания холодной войны, остались в прошлом. Сегодня речь идет о том, что хотя все воспринимают риски и вызовы по-разному, есть возможность уменьшить их для всех, сведя к минимуму действие дилеммы безопасности. Задача была бы проще, не случись аннексии Крыма в 2014 году.



Умение решать конфликты во многом зависит от способности видеть интересы за позициями сторон



В последнее время Европа стала особенно уязвима к вооруженным конфликтам, которые продолжаются на ее территории. Ими нужно учиться управлять. Многосторонние механизмы, опирающиеся на экономическую взаимозависимость и зависящие от способности сторон находить консенсус и доверять друг другу, могут лежать в основе более активных подходов к конфликтам на постсоветском пространстве, на сегодняшний день самым сложным по своей структуре и последствиям.



Умение решать конфликты во многом зависит от способности видеть интересы за позициями сторон. Понимание интересов партнера или соперника открывает путь к содержательному сотрудничеству даже в непростых условиях дефицита доверия. Если же понимание интересов заменять спекуляциями, лозунгами или исторической враждой, большинство конфликтов не удастся решить. Ответственная Европа – это Европа, где интересы друг друга понимают и уважают.



Повестка дня Европы не ограничивается конфликтами и вообще должна быть максимально широкой. Вопросы новых угроз, кибербезопасности, болезней, информационных и технологических вызовов, а также защиты окружающей среды должны находить ответы. Нацеленное в будущее понимание безопасности способно создать и поддерживать платформу для диалога.



В условиях недостатка материальных ресурсов Европе нужна будет мягкая сила, в том числе лидерство и привлекательность ценностей



Только ответственная Европа сможет оставаться центром нормативной силы в современном мире. Динамика силовых процессов такова, что центр тяжести глобальной политики перемещается в Азию. Европа вряд ли сможет соперничать с большими динамичными экономиками Китая и, со временем, Индии в объемах ВНП. Дефицит военной силы и/или решимости ее использовать тоже стал характерной чертой стратегической культуры Европы. Для того чтобы продолжать играть активную роль в построении и поддержании мирового порядка, Европе нужна способность устанавливать стандарты и правила, в том числе правила международной политики. В условиях недостатка материальных ресурсов нужна будет мягкая сила, в том числе лидерство и привлекательность ценностей. От способности Европы защищать справедливость во многом зависит ее способность быть одной из основ мирового порядка.



Все это будет требовать поиска сразу нескольких состояний баланса, в частности баланса между интересами и ценностями, реалполитикой и либеральными установками, а также между геополитическими интересами крупных игроков: ЕС, США, России и Китая. Европе нужно будет заново учиться многосторонней дипломатии в более сложных условиях. Уважение к интересам других, умение сохранять доверие, способность отличать сиюминутную выгоду от стратегических целей – все это тоже составные части ответственной Европы.



Авторы: Николай Капитоненко, Киев, Кандидат политических наук Николай Капитоненко (Nickolay Kapitonenko) - доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, директор Центра исследований международных отношений. Член Общественного совета при Комитете по международным отношениям Верховной рады Украины. Редактор журнала UA: Ukraine Analytica, автор более 70 научных статей. Основная сфера интересов – международные конфликты и внешняя политика Украины для издания Авторы: Николай Капитоненко, Киев, Кандидат политических наук Николай Капитоненко (Nickolay Kapitonenko) - доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, директор Центра исследований международных отношений. Член Общественного совета при Комитете по международным отношениям Верховной рады Украины. Редактор журнала UA: Ukraine Analytica, автор более 70 научных статей. Основная сфера интересов – международные конфликты и внешняя политика Украины для издания